º£Ç¯¤ÎUSJ¥Ï¥í¥¦¥£ー¥ó¤Ï¡Ö¥Ï¥ß¥¯¥Þ¥¥ã¥ó¥Ç¥£¡×¤¬¿·ÅÐ¾ì¡ª 9·î5Æü¤è¤ê
¡¡¥æ¥Ë¥Ðー¥µ¥ë¡¦¥¹¥¿¥¸¥ª¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ï7·î22Æü¡¢¥Ï¥í¥¦¥£ー¥ó¤Î¿·¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡Ö¥Ï¥ß¥¯¥Þ¥¥ã¥ó¥Ç¥£¡×¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡º£Ç¯¤ÎUSJ¥Ï¥í¥¦¥£ー¥ó¤Ï¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡Ö¥Ï¥ß¥¯¥Þ¥¥ã¥ó¥Ç¥£¡×¤¬¿·ÅÐ¾ì¡£È¯É½¤È¶¦¤Ë¤½¤Î»Ñ¤â¤ªÈäÏªÌÜ¤µ¤ì¡¢¥Ô¥ó¥¯¿§¤ÎÌÓÊÂ¤ß¤È¥¥ã¥ó¥Ç¥£¤Î¤è¤¦¤ÊÁõ¾þ¤Ê¤É¤ò³ÎÇ§¤Ç¤¤¿¡£X¤Ç¤ÎÀâÌÀ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¡Ö¥Ï¥ß¥¯¥Þ¤Î¤ªÊ¢¤ÎÃæ¤Î¥¥ã¥ó¥Ç¥£¤ß¤¿¤¤¤Ë¥É¥í¥É¥í¤Ç´Å～¤¤»Ñ¡×¤È¤Î¤³¤È¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¡Ö¥Ï¥ß¥¯¥Þ¥¥ã¥ó¥Ç¥£¤Î¸ìÈø¤Ï¡Ä¡×¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆÃÄ§Åª¤ÊÏÃ¤·Êý¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¡£²ñ¤¨¤ë¤Î¤Ï9·î5Æü¤«¤é¡£¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÂ³Êó¤òÂÔ¤Á¤¿¤¤¡£
💥¾ðÊó²ò¶Ø💥- ¥æ¥Ë¥Ðー¥µ¥ë¡¦¥¹¥¿¥¸¥ª¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¸ø¼° (@USJ_Official) July 22, 2025
º£Ç¯¤Î #USJ¥Ï¥í¥¦¥£ー¥ó ¤Ï¡¢#¥Ï¥ß¥¯¥Þ¥¥ã¥ó¥Ç¥£ ¤¬¿·ÅÐ¾ì¡ª #¥Ï¥ß¥¯¥Þ ¤Î¤ªÊ¢¤ÎÃæ¤Î¥¥ã¥ó¥Ç¥£¤ß¤¿¤¤¤Ë
¥É¥í¥É¥í¤Ç´Å～¤¤»Ñ🍭
²ñ¤¨¤ë¤Î¤Ï¡¢9/5¤«¤é¡ª
¥Ï¥ß¥¯¥Þ¥¥ã¥ó¥Ç¥£¤Î¸ìÈø¤Ï¡Ä¡Ö¡¡¡¡¡×#¥Ï¥ß¥Ç¥£ー¥º ½ô·¯¡¢Í½ÁÛ¤ò¥ê¥×¥é¥¤¤¹¤ë¤Îdeath¡ª pic.twitter.com/zdrEBbgaKd
TM & (C) Universal Studios. All rights reserved.