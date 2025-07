Microsoftがゲーム部門の Xbox で大規模な人員削減を実施するのではないかと報じられていたのですが、これが実現しました。Microsoftは全世界の従業員の約4%を解雇すると発表し、これに伴い「パーフェクトダーク」のリブート版を開発していたゲームスタジオ・The Initiativeも閉鎖されます。Microsoft is closing down Xbox studio The Initiative, with Perfect Dark killed as well - joining Everwild and ZeniMax's new IP, and other unannounced projects | Windows Central

https://www.windowscentral.com/g amin g/xbox/microsoft-is-closing-down-xbox-studio-the-initiativeMicrosoft cancels Perfect Dark reboot, shuts down studio | Polygonhttps://www.polygon.com/g amin g/606229/perfect-dark-reboot-canceled-xbox-initiativeMicrosoft laying off about 9,000 employees in latest round of cutshttps://www.cnbc.com/2025/07/02/microsoft-laying-off-about-9000-employees-in-latest-round-of-cuts.htmlMicrosoft cancels its Perfect Dark and Everwild Xbox games | The Vergehttps://www.theverge.com/news/696877/xbox-perfect-dark-everwild-cancelled-the-initiative-layoffsパーフェクトダークはNINTENDO64向けに開発されたFPSで、日本では2000年10月に発売されたゲームです。オリジナル版のパーフェクトダークは記事作成時点でも Xbox で配信されているほか、 Nintendo Switch の有料 サブスクリプション である Nintendo Switch Onlineでも配信されています。NINTENDO 64 Nintendo Switch Online 追加タイトル[2024年6月19日] - YouTubeそんなパーフェクトダークのリブート版の開発が発表されたのは2020年のこと。リブート版のゲームプレイ映像は以下の動画でチェック可能です。 Perfect Dark - Gameplay Reveal - Xbox Games Showcase 2024 - YouTubeリブート版パーフェクトダークの開発は、2018年に設立されたThe Initiativeが担当していました。The Initiativeを設立したダレル・ギャラガー氏は、スクウェア・エニックスの「ライズ オブ ザ トゥームレイダー」などを手掛けてきたことで知られるゲーム開発者です。ギャラガー氏が過去に所属していたCrystal Dynamicsと共同でリブート版パーフェクトダークの開発を進めていましたが、The Initiativeの閉鎖に伴いリブート版パーフェクトダークの開発は中止となり、Crystal Dynamicsとのパートナーシップも終了することになるそうです。なお、MicrosoftはThe Initiative閉鎖の影響を受ける従業員に対して、社内の他の Xbox 関連ポジションへの移動を推奨しています。 Xbox Games Studioの責任者であるマット・ブーティー氏は、レアのIPである「Everwild」や「パーフェクトダーク」だけでなく、その他未発表のプロジェクトも中止となったことを明かしています。テクノロジー メディア ・Windows Centralの調査によると、キャンセルされた未発表プロジェクトのひとつは、「The Elder Scrolls Online」の後継作として計画されていたZeniMax Onlineの新作 MMORPG 「Black bird 」だそうです。なお、Microsoftは2025年6月に Xbox Games Showcaseを開催しており、この中で新作ゲームを多数発表しています。Windows Centralに情報提供した関係者によると、この Xbox Games Showcaseで発表された新作タイトルに開発中止の心配はない模様。 Xbox Games Showcase 2025 | The Outer Worlds 2 & Grounded 2 Direct - YouTubeMicrosoftのゲーム部門では、The Initiativeの他にActivision BlizzardのQA部門、マーケティング部門、営業部門で人員削減が実施されました。Undead Labsも、近日発売予定の ゾンビ ・アポカリプス・シミュレーターの開発が進行中であるにもかかわらず、人員削減が実施された模様。Forza Motorsporの開発元であるTurn 10 Studiosでも大規模な人員削減が実施されています。今回のMicrosoftの大規模な人員削減は、Azureから Xbox までさまざまな部門に影響を及ぼしています。影響を受けた従業員は全体の4%(9000人程度)ですが、次世代 Xbox の開発計画は影響を受けていないそうです。Microsoftのゲーム部門のフィル・スペンサーCEOは、今回の人員削減について「ゲーム部門を永続的な成功へと導き、戦略的な成長分野に注力できるようにするため、 Xbox は事業の特定分野の業務を終了または縮小し、Microsoftにならって管理階層を廃止し、機敏性と有効性を高めます」と従業員向けに通達しています。