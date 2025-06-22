¡Ú¼ÂÏ¿¡Û10Ç¯Íî¤Á¡Ö·Ú¼«Æ°¼Ö¡×¤¤¤¯¤é¤ÇÇä¤ì¤¿¡© ¥É¥¥É¥¤ÎººÄê¡Ä¸ò¾Ä¤Ï¾å¼ê¤¯¤¤¤Ã¤¿!? ¿§¡¹¤¢¤ëÇäµÑÊýË¡
10Ç¯·¿Íî¤Á¤Î¥ï¥´¥óR¤Ï¤¤¤¯¤é¤ÇÇä¤ì¤¿¡©
¡¡¥¯¥ë¥Þ¤ò¼êÊü¤¹¤È¤¤Ï¼ê´Ö¤Ê¤¯¡¢¤Ç¤¤ì¤Ð¹â¤¯Çä¤ê¤¿¤¤¤â¤Î¡£
¡¡¥Ñ¥Ã¤È»×¤¤¤Ä¤¯ÊýË¡¤Ç¤Ï¡¢¿·¼Ö¤ò¹ØÆþ¤¹¤ëºÝ¤Ë¥á¡¼¥«¡¼·Ï¥Ç¥£¡¼¥é¡¼¤Ç¤Î²¼¼è¤ê¡£Ãæ¸Å¼Ö¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¤½¤ÎÃæ¸Å¼ÖÈÎÇäÅ¹¤Ç¤Î²¼¼è¤ê¤Ç¤¹¡£
¡Ú²èÁü¡Û¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡ª ¤³¤ì¤¬¡ÖÂç¤¤Ê¥ï¥´¥óR¡×¤Ç¤¹¡ª¡Ê30Ëç°Ê¾å¡Ë
¡¡¤Þ¤¿¥é¥¸¥ª¤ä¥Æ¥ì¥ÓCM¤Ç°ì³çººÄê¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò¸«Ê¹¤¤¹¤ë¤³¤È¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤ÎÂ¾¡¢¥ª¡¼¥¯¥·¥ç¥ó¤ä¥Õ¥ê¥Þ¥µ¥¤¥È¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¤ÆÇäµÑ¤¹¤ëÊýË¡¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Çã¤¤¼ê¤È¤Î¸ò¾Ä¤«¤éÉ¬Í×½ñÎà¤Î½àÈ÷¡¢·ÀÌó½ñ¤ÎºîÀ®¡¢Ì¾µÁÊÑ¹¹¤Î¼êÂ³¤¤Ê¤É¡¢Â¿¤¯¤Î¼ê´Ö¤òÍ×¤·¤Þ¤¹¡£²Ã¤¨¤Æ¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¥ê¥¹¥¯¤â¹â¤¤¤Ç¤¹¡£
¡¡º£²ó¤Ï¡¢É®¼Ô¤¬¼ÂºÝ¤Ë°ì³çººÄê¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¡¢10Ç¯·¿Íî¤Á¤Î¥¹¥º¥¡Ö¥ï¥´¥óR¡×¤òÇäµÑ¤·¤¿ÏÃ¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡ÇäµÑ¤¹¤ë¥ï¥´¥óR¤Î¾ÜºÙ¤Ï¡¢2014Ç¯¼°¤ÎFX¥ê¥ß¥Æ¥Ã¥É¡£
¡¡¥«¥é¡¼¤Ï¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Ç¡¢¥Ü¥Ç¥£¤Ë¤Ï·ÐÇ¯Îô²½¤Ë¤è¤ëºÙ¤«¤Ê¥¥º¤äÆü¾Æ¤±¡¢¿å¹¤¤¬¾¯¡¹¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤·¤Æ½õ¼êÀÊÂ¦¤ÎÁ°¥¿¥¤¥ä¤¢¤¿¤ê¤Î¥Ð¥ó¥Ñ¡¼¤Ë¤Ï¡¢¥Ö¥í¥Ã¥¯Ê½¤Ç»¤¤Ã¤¿¥¥º¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡²þÂ¤¤·¤¿ÅÀ¤ÏÆÃ¤Ë¤Ê¤¯¡¢¥Û¥¤¡¼¥ë¤ä¥¨¥ó¥Ö¥ì¥à¡¢¥°¥ê¥ë¤Ê¤É¤Î¥Ñ¡¼¥Ä¤Ï¤¹¤Ù¤Æ½ãÀµ¤Ç¤¢¤ê¡¢¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Î¥«¡¼¥Ê¥Ó¤âÅëºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¸Ä¿ÍÅª¤ÊÇã¼è´õË¾²Á³Ê¤Ï20Ëü±ß¤Ç¡¢ÂÅ¶¨¥é¥¤¥ó¤Ï15Ëü±ß¤¢¤¿¤ê¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î²Á³ÊÂÓ¤¬¥Õ¥ê¥Þ¥µ¥¤¥È¤Ç¤ÏÂ¿¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¤Ç¤¹¡£
¡¡¤µ¤Ã¤½¤¯°ì³çººÄê¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Î¥µ¥¤¥È¤Ø¹Ô¤¡¢¸Ä¿Í¾ðÊó¤«¤é¥¯¥ë¥Þ¤Î¾ÜºÙ¤òÅÐÏ¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤³¤Ç¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤¬¡¢¥¯¥ë¥Þ¤Î¾õÂÖ¤ò¤Ç¤¤ë¤À¤±¾Ü¤·¤¯ÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡¿Íµ¤¤Î¼Ö¼ï¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤âËÜÂÎ¤Î¾ÜºÙ¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢Çã¼è²ñ¼Ò¤ÏÀµ³Î¤ÊººÄê²Á³Ê¤ò¤Ä¤±¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢¥Ü¥Ç¥£Á°¸åº¸±¦¤ä¼¼Æâ¡¦¥á¡¼¥¿¡¼¼þ¤ê¤Î¼Ì¿¿¡¢²áµî¤Ë¥¥º¤Ä¤±¤¿²Õ½ê¤«¤é¤½¤Î¾ÜºÙ¤Ê¤É¡£
¡¡¤½¤ì¤¬Çä¤ë¥¯¥ë¥Þ¤Î¿®ÍÑ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡¢²Á³Ê¤Î¾å²¼¤òº¸±¦¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¤³¤³¤Î¹©Äø¤µ¤¨¾è¤êÀÚ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¨¤Ð¡¢¸å¤Ï°ì³çººÄê¥µ¡¼¥Ó¥¹¤«¤é¤ÎÏ¢Íí¤òÂÔ¤Ä¤À¤±¤Ç¤¹¡£
¡¡ººÄê´°Î»¤Î¤ªÃÎ¤é¤»¤Ï¡¢ÅÐÏ¿¤·¤¿¼¡¤ÎÆü¤ËÆÏ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥á¡¼¥ë¤ò³«¤¤¤Æ¤ß¤ë¤È5¼Ò¤«¤éººÄê·ë²Ì¤Î¸«ÀÑ¤â¤ê¤¬Íè¤Æ¤ª¤ê¡¢¤¦¤Á3¼Ò¤Ï´õË¾¥é¥¤¥ó¤Î18Ëü¤«¤é20Ëü±ß¤òÄó¼¨¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¤â¤Ã¤È¤â¹â¤¤²Á³Ê¤òµó¤²¤Æ¤¤¤¿²ñ¼Ò¤Ë¥á¡¼¥ë¤òÁ÷¤ê¡¢Î©²ñÆü¤òÄ´À°¡£
¡¡Î©¤Á²ñ¤¤¤Ï¼«Ê¬¤«¤é½Ð¸þ¤¯É¬Í×¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼«Âð¤Þ¤ÇÍè¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¼ê´Ö¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¤¿¤À¥á¡¼¥ë¤ÇÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤ëººÄê·ë²Ì¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤â²¾¤Î²Á³Ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢ËÜÈÖ¤ÏÃ´Åö¼Ô¤È¤Î¸ò¾Ä¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡Ã´Åö¼Ô¤È¤ÎÎ©²ñÆü¤ò·Þ¤¨¡¢¤ª¸ß¤¤¤Ë°§»¢¤ò¸ò¤ï¤·¤¿¤é¸½¼Ö¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡º£²ó¡¢°§»¢¤ò¤¹¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ë¡Ö´õË¾²Á³Ê¤Ï¤É¤Î¤¯¤é¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤¿¤Î¤Ç´õË¾¤è¤ê¤â¹â¤á¤Î¡Ö30Ëü±ß¤¢¤¿¤ê¤Ç¤¹¤«¤Í¡×¤ÈÅÁ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Î©¤Á²ñ¤¤¤Ï´ðËÜ¡¢Ã´Åö¼Ô¤¬¥Ü¥Ç¥£¤ä¼ÖÆâ¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤Î¤òÄ¯¤á¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¤¹¡£
¡¡¥Ü¥Ç¥£¤Î¾õÂÖ¤ò¿ÇÃÇ¤¹¤ëµ¡³£¤ò»È¤¦ºÝ¤Ë¡¢Ã´Åö¼Ô¤«¤é»ÈÍÑ¤ÎÀâÌÀ¤Èµö²Ä¤òµá¤á¤é¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¥¥º¤Ä¤¯¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢Î»¾µ¤·¤Æ¸½¼Ö³ÎÇ§¤ò¿Ê¤á¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡¡¸½¼Ö¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤¤¤ëÃæ¤ÇÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢µ¤·Ú¤Ë¼ÁÌä¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¥È¥é¥Ö¥ëËÉ»ß¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò°ìÄÌ¤ê½ª¤¨¤ë¤È¡¢¤¤¤è¤¤¤è²Á³Ê¸ò¾Ä¤ËÆþ¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡Àè¤ËÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¿´õË¾²Á³Ê¡Ê30Ëü±ß¡Ë¤ò¥Ù¡¼¥¹¤ËÏÃ¤Ï¿Ê¤ß¡¢¡Ö10Ç¯·¿Íî¤Á¤Î¥ï¥´¥óR¤Ç30Ëü±ß¤ÏÆñ¤·¤¤¡×¤È¤Î¤³¤È¡£¤³¤³¤«¤é¤ÏÃ´Åö¼Ô¤È¤Î¶î¤±°ú¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤³¤«¤é¤¤¤¯¤é¤Ê¤éÇä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤«¤È¤¤¤¦¤ä¤ê¼è¤ê¤ò20Ê¬¤·¤¿¸å¡¢¡Ö20Ëü±ß¤Ê¤éÂ¨·è¤Ç¾ù¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¸ò¾Ä¤ÏÀ®Î©¡£
¡¡²¾¤ËËÜÅö¤Î´õË¾³Û¤òÀè¤ËÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤é15Ëü±ß¤¢¤¿¤ê¤ÇÇã¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¸ò¾ÄÀ®Î©¸å¤ÏÃ´Åö¼Ô¤è¤êÅÏ¤µ¤ì¤ëÉ¬Í×½ñÎà¤ËµÆþ¤·¡¢¼Ö¤ò°ú¤¼è¤ëÆü¼è¤ê¤ò·è¤á¤¿¤é½ªÎ»¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤ÎºÝ¤ËÆþ¶â¸ýºÂ¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤¿¤á¡¢¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤ä¥á¥â¤Ë¹µ¤¨¤Æ¤ª¤¯¤È¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡¥Ï¥ó¥³¤â»È¤¦¤Î¤ÇÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤¯¤È¥¹¥à¡¼¥º¤Ç¤¹¡£¿¶¹þÍ½ÄêÆü¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢Æþ¶â¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò³Î¤«¤á¤ë¤³¤È¤âËº¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡¤Þ¤¿ÇäµÑ¤Ë»þ´Ö¤ò¤«¤±¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢3¼Ò°Ê¾åÎ©¤Á²ñ¤Ã¤Æ²Á³Ê¤ò¶¥¤ê¹ç¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤Î¤â1¤Ä¤Î¼êÃÊ¤Ç¤¹¡£
¢¨¡¡¢¨¡¡¢¨
¡¡º£²ó¡¢°ì³çººÄê¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÍøÍÑ¤·¤Æ10Ç¯·¿Íî¤Á¤Î¥ï¥´¥óR¤ò20Ëü±ß¤Ç¼êÊü¤»¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥¯¥ë¥Þ¤òÇäµÑ¤¹¤ëÊýË¡¤ÏËÁÆ¬¤ÎÄÌ¤ê¡¢ÍÍ¡¹¤Ç¤¹¡£¿·¼Ö¡¦Ãæ¸Å¼Ö¤ò¹ØÆþ¤¹¤ëÎ®¤ì¤Ç²¼¼è¤ê¤¹¤ë¤È¼ê´Ö¤¬¤«¤«¤é¤º³Ú¤Ê¾ì¹ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¼«Ê¬¤Ë¤¢¤Ã¤¿ÇäµÑÊýË¡¤Ï¤Ê¤Ë¤«¡£¤Þ¤º¤Ï¤½¤³¤ò¹Í¤¨¤Æ¤ß¤ë¤Î¤¬¤¤¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£