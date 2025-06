ディズニー公式動画配信サービス「Disney+ (ディズニープラス)」にて「ミッキーマウス」たちと一緒に楽しく学べる人気番組『ミッキーマウス クラブハウス プラス』を独占配信!

新たなお助けフレンドとして「リトルヘルパー」や、日本でも大人気のキャラクターで、ディズニーベアの「ダッフィー」がサプライズで仲間入りします☆

Disney+ (ディズニープラス)『ミッキーマウス クラブハウス プラス』

ディズニープラスで2025年7月30日(水)より独占配信開始

配信話数:全28話中10話配信・初回2話一挙配信

ディズニープラスにてシーズン1〜5まで配信されている、子ども向けの人気アニメーション・テレビシリーズ『ミッキーマウス クラブハウス』が9年ぶりにパワーアップしてカムバック!

新シリーズ『ミッキーマウス クラブハウス プラス』が、ディズニープラスで独占配信されます。

「ミッキーマウス」「ミニーマウス」「ドナルドダック」「デイジーダック」「グーフィー」「プルート」と一緒に数の概念や形、順序といった基礎的な学習を楽しく身につけることができる番組です。

視聴される方が積極的に参加できるように「ミッキーマウス」たちが呼び掛けるなどの仕掛けで、インタラクティブな要素やコンテンツ構成も魅力のひとつ。

アメリカでのストリーミング配信では未就学児向けシリーズのトップ3入り、YouTubeでは50億回以上の再生回数を記録するなど、今もなお圧倒的な人気を誇る『ミッキーマウス クラブハウス』が、2025夏『ミッキーマウス クラブハウス プラス』として新たに登場します☆

新エリアに大人気キャラクター「ダッフィー」も登場

問題解決には欠かせない「トゥードルズ」や「マウスケツール」が「ミッキーマウス」たちを引き続き手助けしてくれる『ミッキーマウス クラブハウス プラス』

そして新たなお助けフレンドとして「リトルヘルパー」や、日本でも大人気のキャラクターである、ディズニーベアの「ダッフィー」がサプライズで仲間入りします!

クラブハウスも拡張され、愉快なロフトスペース「ラッフィング・ロフト」や目的地まで移動できる「ワッキー・チューブ」などの楽しい新エリアが登場。

「ミニーマウス」「ドナルドダック」「デイジーダック」「グーフィー」もそれぞれ自分だけのクラブハウスを手に入れ、新たな発見やワクワクが体験できます。

「ミッキーマウス」たちが力を合わせて問題を解決した後にみんなで踊る、「やった!」の掛け声が印象的な楽曲「ホットドッグ!」(日本では「マウスケダンス」)が『ミッキーマウス クラブハウス プラス』でも引き続き楽しめるのもポイント。

再生回数11億回超えを誇る同曲は、全米レコード協会(RIAA)から正式にプラチナ認定を受けており、7月18日にデジタル配信されるサウンドトラックにも収録される予定です。

ディズニー・テレビジョン・アニメーションが手掛ける『ミッキーマウス クラブハウス プラス』

エグゼクティブ・プロデューサーのロブ・ラドゥカ氏(『くまのプーさん/冬の贈りもの』、『チップとデールの大作戦 レスキュー・レンジャーズ』)、アート・ディレクターのサイ・トーマス氏、ソングライター/コンポーザーのマイク・ヒメルスタイン氏など、エミー賞を受賞したオリジナル・シリーズのクリエイティブチームの多くがカムバック。

キム・デュラン氏(『キム・ポッシブル』)が共同プロデューサー/ストーリー・エディター、マーク・ドロップ氏がストーリー・エディターを務めます。

「ミッキーマウス」や仲間たちが、新たなクラブハウスで繰り広げる楽しい物語。

『ミッキーマウス クラブハウス プラス』は、ディズニープラスで2025年7月30日より独占配信開始です☆

