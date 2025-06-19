¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¡¡¹â¤µ30¥á¡¼¥È¥ë¤ÎµðÂç¤Ê¹ñ´ú·ÇÍÈÂæ¤ò¤ªÈäÏªÌÜ¡¡ÈñÍÑ¤ÏÁ´³Û¥È¥é¥ó¥×»á¤¬ÉéÃ´¡¡¥Û¥ï¥¤¥È¥Ï¥¦¥¹¤ÎÆîËÌ¤ÎÄí¤Ë
¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬¥Û¥ï¥¤¥È¥Ï¥¦¥¹¤ÎÄí¤Ë¿·¤¿¤ËÀßÃÖ¤·¤¿¹â¤µ¤ª¤è¤½30¥á¡¼¥È¥ë¤ÎµðÂç¤Ê¹ñ´ú·ÇÍÈÂæ¤¬¤ªÈäÏªÌÜ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
µ¼Ô
¡Ö¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬ÀßÃÖ¤·¤¿¹ñ´ú·ÇÍÈÂæ¤Ë¤¤¤Þ¡¢¥¢¥á¥ê¥«¹ñ´ú¤¬·Ç¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï18Æü¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¥Ï¥¦¥¹¤ÎËÌÂ¦¤ÈÆîÂ¦¤ÎÄí¤Ë¤½¤ì¤¾¤ì¹â¤µ¤ª¤è¤½30¥á¡¼¥È¥ë¤Î¹ñ´ú·ÇÍÈÂæ¤òÀßÃÖ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¢¥á¥ê¥«¡¡¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ
¡ÖºÇ¿·¤ÇºÇ¹â¤Î´ú¤À¡£»ä¤Î¼«Âð¤Ç¤â¸«¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡£¤³¤ì¤Û¤É¤Î¹â¤µ¤Î¤â¤Î¤Ï¤Ê¤¤¡×
ÈñÍÑ¤Ï10Ëü¥É¥ë¡á¤ª¤è¤½1450Ëü±ß¤Ç¤¹¤¬¡¢Á´³Û¤ò¥È¥é¥ó¥×»á¤¬ÉéÃ´¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¸«ÊªµÒ
¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤³¤Î´ú¤Ë»ä¤¿¤Á¤ß¤ó¤Ê¤¬¸Ø¤ê¤ò´¶¤¸¤ë¤Ù¤¤Ç¤¹¡×
´Ñ¸÷µÒ¤¿¤Á¤«¤é¤Ï¥Û¥ï¥¤¥È¥Ï¥¦¥¹¤Î¿·¤¿¤ÊµÇ°»£±Æ¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤·¤Æ¡¢Áá¤¯¤â¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£