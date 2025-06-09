ÃíÌÜ¤Î17ºÐ¡¦É´ÅÄ¼®Î¤¡¢¥¹¥ì¥ó¥À¡¼¤ÊÈþ¥Ü¥Ç¥£¤òÈäÏª¡ª¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤ÇâÁ¤·¤¤Ì¥ÎÏ¤¬Á´³«
³ô¼°²ñ¼Ò¥ï¥Ë¥Ö¥Ã¥¯¥¹¤Ï¡¢É´ÅÄ¼®Î¤¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¸ÂÄê¼Ì¿¿½¸¡Ø¥×¥í¥í¡¼¥°¡Ù¤ò6·î9Æü¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÇØÃæ¤ÎÈþ¤·¤¤¥é¥¤¥ó¡õÈþÂÀ¤â¤â¤¬ºÝÎ©¤Ä¥Ð¥Ã¥¯SHOT
É´ÅÄ¼®Î¤¤Ï¡¢2007Ç¯8·î19ÆüÀ¸¤Þ¤ì¤Î17ºÐ¡£AbemaTV¡Öº£Æü¹¥¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥Õ¡¼¥³¥Ã¥¯ÅçÊÔ¡×¤Ë½Ð±é¤·¡¢¡Ø½µ´©¥ä¥ó¥°¥¸¥ã¥ó¥×¡Ù¼çºÅ¡ÖÀ©¥³¥ì24¡×¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¥°¥é¥Ó¥¢³èÆ°³«»Ï¡£2024Ç¯¡¢2025Ç¯ÅÙ¡ÖKrush GIRLS¡×¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ¡¢K-1¤Î¥ê¥ó¥°¤Ë²Ú¤òÅº¤¨¤ë¥ê¥ó¥°¥¬¡¼¥ë¤òÌ³¤á¤ë¡£
º£²ó¤ÏÁ´80¥Ú¡¼¥¸¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢Èà½÷¤ÎÅù¿ÈÂç¤Î¤«¤ï¤¤¤é¤·¤µ¤È¡¢»þÀÞ¸«¤»¤ëÑÛ¤È¤·¤¿Âç¿Í¤Ã¤Ý¤¤É½¾ð¤¬¸òº¹¤¹¤ë¡¢¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤ÇâÁ¤·¤¤Ì¥ÎÏ¤òÍ¾¤¹¤È¤³¤í¤Ê¤¯¼ýÏ¿¡£¿·¤¿¤ÊÊª¸ì¤Î»Ï¤Þ¤ê¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤1ºý¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤¿¡£