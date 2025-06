Nintendo Switch 2 と同時に発売された「マリオカート ワールド」では、クリボーや ガボン などこれまでのマリオカートシリーズでは使用できなかったキャラクターをドライバーとして選択できるようになっています。そんな新ドライバーの中でも、マリオカート64で登場したコース「モ〜モ〜ファーム」で初登場した「ウシ」が、 プレイヤー の間で大人気となっています。 Mario Kart World players obsessed with Cow, won’t stop racing as Cow | Polygon

está guapo el nuevo mario kart pic.twitter.com/FDjgYj9cIg— Len (@LenVGC) June 5, 2025

Anyone else’s online lobbies look like this in Mario Kart World? I’ve been in 3 full cow races https://t.co/3EW1KwuYjh— PhillyBeatzU | BeatzGames (@PhillyBeatzU) June 5, 2025

God, never in my whole life that I had lot of fun with Mario Kart World 🫶🏻 10/10 for me. Also, COW MAINS RISE UP MOOO 🐄 pic.twitter.com/GRynbFwpKI— Ryan (@Clawspls1) June 5, 2025

This is the realism we need in videogames. Cows doing the most cow thing possible.#MarioKartWorld #NintendoSwitch2 pic.twitter.com/wuvl3CZgZt— Laempchen ⛩️🦊 (@Laempchen_x3) June 5, 2025

新作マリオカート、ウシ大人気でマジ草#マリオカートワールド pic.twitter.com/My1dGFS0UU— マメソラ (@mamesora14) June 5, 2025

24人皆牛🐮のマリオカートカオスすぎるw#マリオカートワールド pic.twitter.com/6uNVC6cZeC— ワイチ⁉︎ (@456_win) June 5, 2025

ウシ可愛すぎる

ハンバーガーとか食べるし pic.twitter.com/TfrAAJAVSp— かみなか新装版 (@ezoinu25) June 5, 2025

https://www.polygon.com/nintendo-switch-2/604129/mario-kart-world-cow-memeEveryone Keeps Picking Cow In Mario Kart World, Of Course - GameSpothttps://www.gamespot.com/articles/everyone-keeps-picking-cow-in-mario-kart-world-of-course/1100-6532182/Twitch配信者のLenVGCさんは「新しいマリオカートはかっこいいですね!」と、ウシだらけのレースの様子を投稿。これに対して、別のユーザーからは「マリオカート ワールドのオンラインロビーがこんな感じの人はいますか?ウシのレースに3回も参加しました」という声が上がっています。また、「ああ、 人生 で初めてマリオカート ワールドをこんなに楽しみました。個人的には10点満点中10点です。ウシメインよ立ち上がれ、モー!」とウシ狂いなゲーマーの声も。泥だらけのウシを見て「これこそがゲームに必要なリアリズムだ!ウシがウシらしい行動をしているよ」と投稿するユーザーもいました。海外だけでなく日本でもウシは大人気です。ウシだらけのレースを投稿する人が複数確認できます。24人全員ウシのようです。キノピオファクトリーで 世界一 のコースレコードを記録したのもウシでした。 世界一 】マリカワールドでウシが世界1位を取った瞬間ww キノピオファクトリー 【配信切り抜き】 - YouTube https://www.youtube.com/watch?v=X2vV1yzTJXkマリオカート ワールドの予告動画が公開された時から、ウシは非常に大きな注目を集めていました。マリオカート ワールドでアートディレクターを務める石川雅祥氏は、任天堂公式の インタビュー 企画である「開発者に訊きました」の中で、デザイナーが描いた1枚のスケッチがきっかけでウシがドライバーになったことを明かしています。以下がそのスケッチ。マリオカート ワールドでは世界を旅しながら食べ物を食べることが可能で、ウシを操作しながら ハンバーガー を食べることもできます。しかも、ウシは ハンバーガー が好物であるため、ウシを「同族食い」と呼ぶ人や、「マリオカートの ハンバーガー には代替肉が利用されている」と言う人もいるとGameSpotは指摘。なお、マリオカート ワールドでプロデューサーを務める矢吹光佑氏は、海外 メディア インタビュー でウシなどの新ドライバーに対する世間の反応について、「こんなに反響があるとは思いませんでした」と語っています。「マリオカート ワールド」のプロデューサーによる制作秘話が公開、「相互接続された世界」と「24人レース」が制作の始まり - GIGAZINE