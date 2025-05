「豪龍久保」のセカンドラインが6/1にオープン！ 名店仕込みの至高のコースがなんと15,000円で楽しめる！

日本料理の名店「豪龍久保」のセカンドラインが6/1にオープン! 驚きの高コスパのコースをご紹介。

【噂の新店】「笄町 豪龍久保」

西麻布の名店「豪龍久保」は、最高の食材と店主・久保豪さんの巧みな料理で、予約困難な高級和食店として知られている。その「豪龍久保」が新たにオープンさせたのが、セカンドラインとも言える「笄町 豪龍久保」だ。新店舗は、コースと単品料理を組み合わせたメニュー構成と手ごろな価格と、より気軽に質の高い料理を楽しめる。

地下の階段を下る静かな立地。創業の地だけに久保さんの思い入れは深い

店内はカウンター6席のみのこぢんまりとした空間。和紙を用いたモダンなカウンターには、器好きの久保さんが収集した器が飾られ、落ち着きと気品を漂わせている。実は「笄町 豪龍久保」があるこの場所は、久保さんがかつて最初に店を開いた思い出の地。「昔からの常連さんに懐かしんでいただけたらうれしいですね」と久保さんは微笑む。

こだわりの折敷(おしき)や器の美しさが際立つ、シンプルだが上質な設え

「若手の活躍する場をつくりたい」という思いから作られた新店

「本店では、どうしても見た目が整っていないものや、価格帯の関係で扱えない食材が出てきます。でも、心を込めて育てられた食材を無駄にせず、活かせる場を作りたかった」と久保さんは語る。

右から、店主の久保豪さんと料理長の鎌田高彰さん

この思いを受けて「笄町 豪龍久保」を任されたのは、本店で久保さんの片腕として活躍した鎌田高彰さんだ。「ここは若い料理人たちの勉強の場になればと思っています。本店ではなかなか触れられないような料理も、ここなら挑戦できます。積極的に経験を積み、技を磨いて欲しいですね」と鎌田さん。

コスパに驚愕! おまかせコースの内容を全見せ!

新店でも料理の根幹にある哲学は本店と変わらない。久保さんが実際に産地を訪れ、信頼のおける生産者から仕入れた食材を使用する。コースは料理5品で15,000円を基本とし、後は自由に単品を追加できる気軽なスタイル。単品は、あらかじめ決まったメニューは少なく、その日その場の食材に応じて、リクエストにも柔軟に対応する。

料理長の鎌田さんは関西の日本料理店で修業をしたのち「豪龍久保」で腕を磨いた

季節、季節で全国の農家から久保さんが吟味した食材が送られるが、特筆したいのは鮮度の良さ。収穫後すぐ送ってもらうため、食感、香り、風味が鮮やかで際立っている。旬のホワイトアスパラガスは北海道の農家から直送されたもの。歯を入れると、とれたての筍のように身が柔らかく、えぐみが全くないが、みずみずしくて味はしっかりしている。たっぷりのハマグリからとった出汁のジュレが全体をまとめてくれる。

「白アスパラガスとかにのジュレがけ」

真鯵は江の島沖で朝とれたものが昼には届くという抜群の鮮度だ。臭みなども一切なく、甘みや香りが良い鯵を刺身で和え物にしている。「この食感や味わいは当日水揚げされた鯵にしか出せないものです」と久保さん。美しいガラスの器は大正時代から続く江戸切子で、梶の葉を敷いた設えも爽やかだ。

「真鯵の和え物」

奥の厨房には炭火焼きの台が据えられ、本店同様に焼き物には炭火を使用する。魚も野菜も素材本来のおいしさをしっかりと引き出せるのも、火が柔らかく入る炭火ならではだ。

身はふんわり、皮目はしっかりと炭火で焼き上げる

この日の鰻は、名産地として知られる愛知県西尾市一色産。地焼きならではの香ばしさが際立ち、皮はまるで揚げたかのようにパリッとしている。身はふっくらと柔らかで、上質な脂が広がる絶妙な食感と風味のコントラストがたまらない。万願寺唐辛子は、京都の農家から朝届いたばかり。みずみずしく、爽やかな甘みがあり、鮮度の良さを一口で実感できる。

「鰻の蒲焼 万願寺唐辛子」

お椀代わりに供されたのは、京都・上賀茂の農家が育てた賀茂なすと、希少な白甘鯛を組み合わせた一品。賀茂なすは身がしっかり詰まり、やわらかくもみずみずしい。白甘鯛は、久保さんが信頼を寄せる愛媛の漁師・藤本純一さんよる神経締めで、繊細な旨みが際立っている。

「賀茂なすと白甘鯛の揚げびたし」

本店でも使う最高級の牛肉「但馬玄」は、こちらでも味わえるのが贅沢だ。風味豊かな赤身が特徴の「但馬玄」は、融点が低いため、脂が口に残らずすっと消えるような軽やかさ。すき焼きにしても重たく感じず、食後感が心地よい。今後は本店では使いづらい部位などをこちらの料理で生かしていきたいという。

「但馬玄サーロインのすきやき」

本店で定番のそばも、追加可能!

久保さんが打つ十割そばは、本店の名物として知られている。そこで「笄町 豪龍久保」でも同じ十割そばを〆に提供する。こちらではコースには含めず、数種類の中から追加で注文できるのだ。

本格的な手打ちそばは、ゆで加減も絶妙だ

〆には数種のそばが用意され、一口サイズから大盛りまで、お腹の具合に合わせて提供してくれる。初夏は、酢橘をあしらった爽やかな酢橘そばが登場する。カツオの風味が漂う冷たいつゆに、酢橘の酸味と香りが溶け合い、夏の訪れを感じさせてくれる。しなやかな十割の細打ちそばとの相性も抜群だ。

「酢橘そば」800円(量によって価格は調整)

ハードルが高い高級店でしか味わえなかった食材とその料理のエッセンスを、より気軽に楽しめる「笄町 豪龍久保」。噂を聞きつけた常連客を中心に、早くも注目を集めているという。現在はおよそ1カ月先までの予約が可能だが、今後はプラチナシートになるのも必至。訪れてみたいなら、早めの予約をおすすめしたい。

<店舗情報>◆笄町 豪龍久保住所 : 東京都港区西麻布2-15-1 三澤ビル B1FTEL : 不明の為情報お待ちしております

食べログマガジンで紹介したお店を動画で配信中!

https://www.instagram.com/tabelog/

※価格は税込。

撮影:片桐圭

取材・文:岡本ジュン、食べログマガジン編集部

The post 「豪龍久保」のセカンドラインが6/1にオープン! 名店仕込みの至高のコースがなんと15,000円で楽しめる! first appeared on 食べログマガジン.