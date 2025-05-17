¥¢¥¤¥é¥¤¥Ê¡¼¤Î°ú¤­Êý¤Çº£¤Ã¤Ýor¤ª¸Å¤¬ÊÑ¤ï¤ë¡ª¹¤È´¤±¤Æ¸«¤¨¤ë¥¢¥¤¥é¥¤¥ó¤Î°ú¤­Êý3Áª

¼Ì¿¿³ÈÂç (Á´6Ëç)

JPCA¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ë¥«¥é¡¼¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¤Î¤Þ¤ê¤³¤Ç¤¹¡£¥á¥¤¥¯¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢´é¤Î°õ¾Ý¤òÂç¤­¤¯º¸±¦¤¹¤ë¥¢¥¤¥é¥¤¥ó¡£¤·¤«¤·¡¢¾¯¤·ÉÁ¤­Êý¤ò´Ö°ã¤¨¤ë¤È¡Ö°ìÀÎÁ°´¶¡×¤¬½Ð¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¡Ä¡£º£¤Ã¤Ý¤¤È´¤±´¶¤ò±é½Ð¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢»þÂå¤Ë¹ç¤Ã¤¿¥¢¥¤¥é¥¤¥ó¤Î°ú¤­Êý¤ò²¡¤µ¤¨¤ë¤Î¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¡£º£²ó¤Ï¡¢´ÊÃ±¤Ê¤Î¤Ë¹¤È´¤±¤Æ¸«¤¨¤ë¥¢¥¤¥é¥¤¥ó¤Î°ú¤­Êý3Áª¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡ª

¡Ú¾ÜºÙ¡ÛÂ¾¤Îµ­»ö¤Ï¤³¤Á¤é

­¡¶ËºÙ¥é¥¤¥ó¤Ç¤Þ¤Ä¤²¤Î·ä´Ö¤òËä¤á¤ë¡Ö¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¥é¥¤¥ó¡×

º£¤É¤­¥á¥¤¥¯¤Ç½Å»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¡ÖÈ´¤±´¶¡×¤È¡ÖÁÇÈ©´¶¡×¡£

¥¢¥¤¥é¥¤¥ó¤Ï¡¢¤¬¤Ã¤Ä¤ê¤È°Ï¤¦¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤Þ¤Ä¤²¤Î·ä´Ö¤òËä¤á¤ë¤À¤±¤Î¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤µ¤¬¸°¤Ç¤¹¡£

»ÈÍÑ¥³¥¹¥á

¥Õ¥¡¥·¥ª¡¡¥ê¥­¥Ã¥É¥¢¥¤¥é¥¤¥Ê¡¼ 02 1,100±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë

¤³¤Á¤é¤Î¤è¤¦¤Ê¡¢¶ËºÙ¥ê¥­¥Ã¥É¥é¥¤¥Ê¡¼¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¤Î¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡ª¥Õ¥¡¥·¥ª¤Î¥ê¥­¥Ã¥É¥é¥¤¥Ê¡¼¤ÏÌÓÂ­¤¬Ã»¤¤¤Î¤Ç¡¢¾®²ó¤ê¤¬¤­¤¤¤ÆÁÀ¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ë½ñ¤­¤ä¤¹¤¤¤Î¤â¿ä¤·¥Ý¥¤¥ó¥È¡£

¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡¢ÌÜÆ¬¤«¤éÌÜ¿¬¤Þ¤Ç¡¢¤Þ¤Ä¤²¤Îº¬ËÜ¤Ë¥Ú¥óÀè¤òÃÖ¤¯¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç°ú¤¯¤³¤È¤Ç¤¹¡£

¤³¤¦¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¥¢¥¤¥é¥¤¥ó¤ò°ú¤¤¤¿´¶¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢ÌÜÎÏ¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¶¯Ä´¤µ¤ì¡¢¤É¤ó¤Ê¥á¥¤¥¯¤Ë¤âÆëÀ÷¤ß¤Þ¤¹¡£

¥¢¥¤¥·¥ã¥É¥¦¤Î¥«¥é¡¼¤ä¥é¥á´¶¤òºÝÎ©¤¿¤»¤¿¤¤Æü¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤ÎÊýË¡¤Ç¤¹¡£

­¢¥¤¥ó¥µ¥¤¥É¥é¥¤¥ó¤ÇÌ©¤«¤ËÀ¹¤ë¡ÖÇ´Ëì¥é¥¤¥ó¡×

¡ÖÇ´Ëì¤Ë¥¢¥¤¥é¥¤¥ó¤ò°ú¤¯¡×¤³¤È¤Ç¡¢ÉáÃÊÄÌ¤ê¤Ë¥¢¥¤¥é¥¤¥ó¤ò°ú¤¯¤è¤ê¤â¤°¤Ã¤È¼«Á³¤ËÌÜÎÏ¤òÄì¾å¤²¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£

»ÈÍÑ¥³¥¹¥á

¥Ç¥£¡¼¥¢¥Ã¥× ¥¨¥¢¥¯¥ê¡¼¥à¥Ú¥ó¥·¥ë ¥·¥Ê¥â¥ó¥Ö¥é¥¦¥ó 1,320±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë

ÎÏ¤òÆþ¤ì¤Ê¤¯¤Æ¤â¥¹¥ë¥¹¥ë¤È¤«¤±¤ë¥Ú¥ó¥·¥ë¡¢¥¸¥§¥ë¥é¥¤¥Ê¡¼¤ò»È¤¦¤Î¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¡£

¿§¤Ï¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤Ê¥Ö¥é¥¦¥ó·Ï¤À¤È¼«Á³¤Ç¤¹¡£

¥¦¥©¡¼¥¿¡¼¥×¥ë¡¼¥Õ¤Î¤â¤Î¤òÁª¤Ö¤È¤Ë¤¸¤à¿´ÇÛ¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡ý

¾®¤µ¤¤¶À¤ÇÌÜ¸µ¤ò³ÎÇ§¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤Þ¤ÄÌÓ¤ÎÀ¸¤¨ºÝ¡¢Ç´ËìÉôÊ¬¤ò¤Ê¤¾¤ë¤è¤¦¤Ë¥é¥¤¥ó¤ò°ú¤¤¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£

¤³¤¦¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤Þ¤Ä¤²¤Î±Æ¤È¥é¥¤¥ó¤¬¼«Á³¤È°ìÂÎ²½¤·¤Æ¡¢¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤ËÌÜÎÏ¤¬¥¢¥Ã¥×¤·¤¿ÌÜ¸µ¤¬´°À®¤·¤Þ¤¹¡ª

¤Ë¤¸¤ß¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ëÊý¤Ï¡¢¥¢¥¤¥é¥¤¥ó¤ò°ú¤¤¤¿¤¢¤È·Ú¤¯ÌÊËÀ¤Ç²¡¤µ¤¨¤Æ¤ª¤¯¤È¤µ¤é¤Ë°Â¿´¤Ç¤¹¡£

­£ÌÜ¿¬¤À¤±¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç°ú¤¯¡ÖÄ·¤Í¾å¤²¥é¥¤¥ó¡×

Á´ÂÎ¤Ë°ú¤«¤º¡¢ÌÜ¿¬¤À¤±¤ò¶¯Ä´¤¹¤ë¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤âº£¤Ã¤Ý¤µ¤Î²¦Æ»¡£

ÆÃ¤Ë¡¢·Ú¤ä¤«¤ÊÄ·¤Í¾å¤²¥é¥¤¥ó¤Ï¹¤È´¤±´¶¡¦¥È¥ì¥ó¥É´¶¤ò°ú¤­¾å¤²¤Þ¤¹¡£

»ÈÍÑ¥³¥¹¥á¤Ï­¢¤ÈÆ±¤¸¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£

ÌÜ¿¬¤«¤é³°Â¦¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¡¢·Ú¤¯2¡Á3¥ß¥ê¤À¤±¤Ï¤ß½Ð¤¹¤è¤¦¤Ë¥¢¥¤¥é¥¤¥ó¤ò°ú¤­¤Þ¤¹¡£½À¤é¤«¤Ê¥Ú¥ó¥·¥ë¡¢¥¸¥§¥ë¥é¥¤¥Ê¡¼¤ò»È¤¨¤Ð¿ôÉÃ¤Ç¥¢¥¤¥é¥¤¥ó´°À®¡£»þÃ»¤Ë¤â¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡ý

¤³¤¦¤¹¤ë¤À¤±¤ÇÌÜÉý¤¬¹­¤¬¤ê¡¢¼«Á³¤Ê»Å¾å¤¬¤ê¤Ê¤Î¤Ë¥á¥¤¥¯¤·¤¿´¶¤¬½Ð¤Þ¤¹¡ª¡Ö¤­¤Á¤ó¤È´¶¡×¤È¡ÖÈ´¤±´¶¡×¤¬Î¾Î©¤Ç¤­¡¢Âç¿Í¤Ã¤Ý¤µ¤â±é½Ð¤Ç¤­¤ë¤Î¤Ç¡¢¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë¤â¤­¤ì¤¤¤á¤Ë¤â»È¤¨¤ëËüÇ½¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤Ç¤¹¡£

¥¢¥¤¥é¥¤¥ó¤Ï¡¢¤Û¤ó¤Î¾¯¤·ÉÁ¤­Êý¤òÊÑ¤¨¤ë¤À¤±¤Ç¡Öº£¤Ã¤Ý´é¡×¤Ë°ìµ¤¤Ë¶á¤Å¤­¤Þ¤¹¡£¤´¾Ò²ð¤·¤¿3¤Ä¤Î°ú¤­Êý¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¡¢¹¤È´¤±¤¿ÌÜ¸µ¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª