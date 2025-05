【「Life is Strange: True Colors」PS4パッケージ版】 価格:7,480円 セール価格:2,800円

Amazonにて、スクウェア・エニックスより発売中の「Life is Strange: True Colors」(ライフ イズ ストレンジ トゥルー カラーズ)プレイステーション 4パッケージ版が特別価格で販売されている。セール価格は63%オフの2,800円。

「ライフ イズ ストレンジ トゥルー カラーズ」は、プレーヤーの選択によって物語の内容が変化するアドベンチャーゲーム。主人公アレックスは自身の不思議な能力と向き合い、兄の死の真相と田舎町に隠された秘密に迫っていく。なお、本ソフト(PS4版)は追加の費用なしでプレイステーション 5にアップグレード可能となっている。

なお、購入する際は、セール価格で販売されているかどうかを確認してから購入してほしい。

