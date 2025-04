by Focal FotoOpenAIが、2025年4月に発表したo3、o4-mini、o4-mini-highのChatGPTにおける使用制限について明らかにしました。ChatGPTのアカウントで契約しているプランによっては「週50件のメッセージまで」といった制限がかかるとのことで、記事作成時点でChatGPTで使えるAIモデルの特徴と制限をプランごとにまとめてみました。

OpenAI o3, o4-mini, and o3-mini Usage Limits on ChatGPT and the API | OpenAI Help Centerhttps://help.openai.com/en/articles/9824962-openai-o3-o4-mini-and-o3-mini-usage-limits-on-chatgpt-and-the-api#h_0151d07654◆ChatGPTの利用プランについてChatGPTの利用プランには、使用料無料の無料版と、月額有料のサブスクリプションプランであるPlus、Pro、Team、Enterpriseの4種類があります。Plusは月額20ドル(約2900円)、Proは月額200ドル(約2万9000円)、ビジネス向けのTeamは年払いだと1人当たり月額25ドル(約3600円)、月払いだと1人当たり月額30ドル(約4300円)、Enterpriseは要相談です。◆無料ユーザーが使えるモデルChatGPTの無料プランで使えるのはGPT-3.5、GPT-4o-mini、o4-miniの3種類。ただし、ユーザー側は任意のモデルを選択できず、状況に応じてGPT-4o-miniあるいはo4-miniのどちらかが使われるとのこと。また、無料ユーザーにはマルチモーダル機能が提供されておらず、テキスト以外の画像・音声・ファイルなどの入力や生成機能は使えないという制限があります。無料プランは、あくまでもChatGPTの基本機能である手コイスとベースの会話と文章生成を試すためのエントリーレベルというわけです。無料プラン特徴使用制限GPT-3.5高速で軽量、日常会話や基本的タスクに最適。推論力や正確性は限定的、非表示または非推奨。4o-miniのみ無制限画像アップロード:1日2枚までコード実行、ファイル解析:不可メモリ機能:不可画像生成:1日2枚までGPT-4oマルチモーダル対応(テキスト・画像・音声)高速・高精度GPT-4o-miniGPT-4oの軽量版。低コスト・高速で、軽度な作業に適する。o4-minio3の軽量版。反応が非常に速く、推論も安定。ブラウザでの一般使用向き。◆Plusユーザーが使えるモデル最も安価な有料プランであるPlusでは、GPT-4oとo3、o4-mini、o4-mini-highが利用でき、モデルを選択することも可能。GPT-4oはほぼ無制限で使用できます。このこの「ほぼ無制限」とは「OpenAIの利用規約に従った正常な使用において制限がないこと」を意味しているので、不正使用や規約違反が検知されると制限されます。Plusユーザーの場合、o3は1週間当たり50メッセージまで、o4-miniは1日150メッセージまで、o4-mini-highは1日50メッセージまでという制限が課されています。また、一部のPlusユーザーには研究プレビューとしてGPT-4.5の利用が可能になっており、1週間当たり約50メッセージの使用制限があります。ただし、GPT-4.5の使用制限についてOpenAIははっきりと示しておらず、使用回数が制限に近づくと警告が表示されるとのこと。Plusプラン特徴使用制限GPT-4oマルチモーダル対応(テキスト・画像・音声)高速・高精度無制限GPT-4o-miniGPT-4oの軽量・高速バージョンコスト効率に優れ、簡易な処理や日常会話向けほぼ無制限ただし、GPT-4oが優先的に使用されるo3高精度・長文処理対応の大型推論モデル1週間当たり50メッセージまでo4-mini高速・軽量モデル日常用途に最適1日当たり150メッセージまでo4-mini-higho4-miniの高性能版コーディングや視覚タスク向け1日当たり50メッセージまでGPT-4.5創造性・多言語対応強化の研究プレビューモデル一部ユーザー限定に提供週に約50メッセージ(変動あり)なお、記事作成時点では「GPT-4」が使用可能ですが、2025年4月30日以降は標準モデルがGPT-4oに置き換わるため、利用不可能になります。◆Proユーザーが使えるモデルProは月額約3万円と、個人の契約できるプランとしてはかなり高額ですが、研究者や企業、AIエンジニアなどプロフェッショナルを想定したプランとなっており、Plusの完全上位互換となっています。Plusで使えるモデルがほぼ無制限で利用できるほか、o1シリーズが使用可能です。Proプラン特徴使用制限GPT-4oマルチモーダル対応(テキスト・画像・音声)高速・高精度ほぼ無制限GPT-4o-miniGPT-4oの軽量・高速バージョンコスト効率に優れ、簡易な処理や日常会話向けほぼ無制限ただし、GPT-4oが優先的に使用されるo3高精度・長文処理対応の大型推論モデルほぼ無制限o4-mini高速・軽量モデル日常用途に最適ほぼ無制限o4-mini-higho4-miniの高性能版コーディングや視覚タスク向けほぼ無制限GPT-4.5創造性・多言語対応強化の研究プレビューモデルほぼ無制限o1高度な推論力を持つ次世代モデル戦略・数学・科学タスクに強い1週間当たり50メッセージまでo1-proo1の強化版最難関の問題にも対応可能な最上位モデルほぼ無制限o1-minio1の軽量版高速・効率的な応答コーディングや日常用途に適する1日当たり50メッセージまでProユーザーのリクエストは優先的に処理されるので混雑時にも遅延しにくく、新機能や次世代モデルに早期にアクセスしやすかったり、優先的なサポートサービスがついたりするというメリットがあります。法人利用を想定したEnterpriseプランで使えるモデルについてはProプランと同じで、すべてのモデルについて使用はほぼ無制限となっています。また、企業のプロンプトやデータはモデルのトレーニングに使用されず、ユーザーが完全に制御可能。さらに、転送中あるいは保存されたデータは暗号化されるほか、チームでの利用を想定した管理コンソールやデータ分析が可能。32kトークンのコンテキストウィンドウも用意され、兆文の入力や大きいファイルの処理が可能になります。なお、EnterpriseプランはOpenAIへの問い合わせが必要で、料金も要相談となっています。