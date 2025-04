コメダ珈琲店にて、有楽製菓の「ブラックサンダー」とネスレ日本の「キットカット」による、夢のコラボレーションが実現。

3社コラボによる「チョコノワール ブラックサンダー」と「チョコノワール 〜Made with KITKAT〜」を、コメダ珈琲店にて数量限定で販売します☆

コメダ珈琲店「チョコノワールグランプリ」

価格:各930円(税込)〜990円(税込)/ミニサイズ 各730円(税込)〜790円(税込)

※価格は店舗により異なります

販売期間:2025年4月24日(木)〜2025年6月上旬予定

※数量限定につき各店なくなり次第終了

テイクアウト:不可

販売店舗:全国のコメダ珈琲店

※販売は一部店舗を除く

コメダ珈琲店にて、有楽製菓のチョコレート菓子「ブラックサンダー」と、ネスレ日本の「キットカット」による夢のコラボレーションが実現。

3社コラボ企画「チョコノワールグランプリ」として、コラボ「シロノワール」2種が数量限定で販売されます!

発売30周年を記念して、イナズマ級に楽しい企画を1年間で30個届けるプロジェクトを展開中の「ブラックサンダー」

今回の「チョコノワールグランプリ」も、そのプロジェクトであるブラックサンダー「30の楽雷」の1つです。

2つの大人気のチョコレート菓子とコラボしたシロノワールが、コメダ珈琲店の「チョコノワールグランプリ」に登場。

限定コラボスイーツ「チョコノワール ブラックサンダー」と「チョコノワール 〜Made with KITKAT〜」が登場し、異なる食感のチョコノワールが全国のコメダ珈琲店で対決します☆

チョコノワール ブラックサンダー

ココアクッキーとプレーンビスケットの組み合わせが生み出す、圧倒的ザクザク感が特長的な、有楽製菓の「ブラックサンダー」

コメダ珈琲店の「シロノワールとコラボした「チョコノワール ブラックサンダー」は2023年にも登場し、好評を博しました。

再登場となる「チョコノワール ブラックサンダー」は、コメダ自慢のデニッシュで、クッキーの食感が楽しめるブラックサンダースプレッドをサンド。

上からブラックサンダーソースをかけてココアクッキーとプレーンビスケットを散らすことで、ブラックサンダーのおいしさの秘訣・ザクザク食感が完全再現されています!

チョコソースの甘さとココアクッキーのほろ苦さは、さっぱりとしたソフトクリームとも相性抜群。

まさにおいしさイナズマ級の「チョコノワール ブラックサンダー」は、圧倒的ザクザク感が存分に楽しめます☆

チョコノワール 〜Made with KITKAT〜

ネスレ日本の大人気菓子「キットカット」と、シロノワールが初めてのコラボレーション。

ネスレが発売する大人気ブランド「キットカット」は、サクッサクのウエハースが作り出す絶妙な味わいが特長です☆

「チョコノワール 〜Made with KITKAT〜」はあたたかいデニッシュに、なめらかなチョコスプレッドを挟み、くちどけがよく・コクのあるチョコソースでデコレーション。

ソフトクリームの上から一口サイズの「キットカット」と、フィアンティーヌを散らし、サクッサク食感がしっかり楽しめる仕上がりです。

さっぱりしたソフトクリームとコクのあるチョコソース、ウエハースを包むミルクチョコの甘さが調和し、絶妙な味わい。

ブレイクタイムにもぴったりの美味しさです!

2つの人気チョコレート菓子が、コメダ珈琲店で夢のコラボレーション。

コメダ珈琲店の「チョコノワールグランプリ」は、2025年4月24日から6月上旬まで開催です!

※写真はイメージです

※掲載の商品(ミニサイズ含)のソフトクリームはホイップクリームに変更できません

※KITKAT及びキットカットはネスレグループの登録商標です

