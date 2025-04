定額制動画配信サービス「ディズニープラス」と「ABEMA」の有料プランである「ABEMAプレミアム」をお得に楽しめるセットプラン、「ABEMAプレミアム|Disney+ セットプラン」が登場!

個別に加入するよりも毎月最大500円お得となり、幅広いエンターテイメントを楽しめます。

「ABEMAプレミアム|Disney+ セットプラン」セットプラン

「ABEMAプレミアム|Disney+ セットプラン」では、「広告つきABEMAプレミアム」と「ABEMAプレミアム」を「ディズニープラス スタンダード」及び「ディズニープラス プレミアム」と組み合わせた全4種のセットプランを用意。

今回のセットプランにより、ディズニープラスが独占配信する『モアナと伝説の海2』や『インサイド・ヘッド2』などの感動のディズニー映画、世界中の賞レースを席巻した『SHOGUN 将軍』や『ガンニバル』を含む話題のドラマ、そして「ABEMA」が誇る無料で楽しめる人気新作アニメや心揺さぶるアニメの公式チャンネル、熱狂と興奮に包まれる野球などのスポーツ中継、人の素顔に迫るオリジナル恋愛リアリティーショー・ニュース番組などの多彩なジャンルのコンテンツがお客様の気分に合わせて毎日楽しめます。

また「ABEMA プレミアム」限定コンテンツや「追っかけ再生」など「ABEMA」のすべての機能が利用可能です。

セットプラン提供開始を記念して、お得な新規登録キャンペーンがスタート。

キャンペーン期間中に「ABEMAプレミアム|Disney+ セットプラン」の対象プランに加入すると、最初の1カ月間をキャンペーン価格で利用できます。

また、「ABEMA」を普段より利用されている方に向けて今回特別に、ディズニープラスで配信中の人気オリジナルドラマ『ガンニバル』シーズン1や韓国ドラマ『ムービング』の第1話を「ABEMA」で無料配信中です。

対象期間中、ディズニーが手掛けるエンターテイメントを楽しむことができます。

初月990円から楽しめるキャンペーンも!

