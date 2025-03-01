[3.1 J3第3節](タピスタ)

※14:00開始

主審:清水修平

<出場メンバー>

[FC琉球]

先発

GK 16 佐藤久弥

DF 3 菊地脩太

DF 4 藤春廣輝

DF 5 神谷凱士

DF 15 荒木遼太

MF 7 茂木駿佑

MF 10 富所悠

MF 18 平松昇

MF 20 永井颯太

MF 24 佐藤祐太

FW 23 曽田一騎

控え

GK 50 川島康暉

DF 22 大和優槻

DF 37 後藤田亘輝

MF 8 岩渕良太

MF 13 岩本翔

MF 28 津覇実樹

FW 39 庵原篤人

FW 47 ワッド・モハメッド・サディキ

FW 89 高木大輔

監督

平川忠亮

[福島ユナイテッドFC]

先発

GK 22 吉丸絢梓

DF 2 山田将之

DF 17 藤谷匠

DF 23 安在達弥

DF 28 鈴直樹

MF 7 針谷岳晃

MF 20 城定幹大

MF 30 狩野海晟

FW 9 清水一雅

FW 10 森晃太

FW 40 樋口寛規

控え

GK 1 上田智輝

DF 3 松長根悠仁

DF 27 野末学

MF 6 上畑佑平士

MF 8 吉永大志

MF 13 宮崎智彦

MF 14 中村翼

FW 18 矢島輝一

FW 29 石井稜真

監督

寺田周平