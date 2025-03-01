琉球vs福島 スタメン発表
[3.1 J3第3節](タピスタ)
※14:00開始
主審:清水修平
<出場メンバー>
[FC琉球]
先発
GK 16 佐藤久弥
DF 3 菊地脩太
DF 4 藤春廣輝
DF 5 神谷凱士
DF 15 荒木遼太
MF 7 茂木駿佑
MF 10 富所悠
MF 18 平松昇
MF 20 永井颯太
MF 24 佐藤祐太
FW 23 曽田一騎
控え
GK 50 川島康暉
DF 22 大和優槻
DF 37 後藤田亘輝
MF 8 岩渕良太
MF 13 岩本翔
MF 28 津覇実樹
FW 39 庵原篤人
FW 47 ワッド・モハメッド・サディキ
FW 89 高木大輔
監督
平川忠亮
[福島ユナイテッドFC]
先発
GK 22 吉丸絢梓
DF 2 山田将之
DF 17 藤谷匠
DF 23 安在達弥
DF 28 鈴直樹
MF 7 針谷岳晃
MF 20 城定幹大
MF 30 狩野海晟
FW 9 清水一雅
FW 10 森晃太
FW 40 樋口寛規
控え
GK 1 上田智輝
DF 3 松長根悠仁
DF 27 野末学
MF 6 上畑佑平士
MF 8 吉永大志
MF 13 宮崎智彦
MF 14 中村翼
FW 18 矢島輝一
FW 29 石井稜真
監督
寺田周平
※14:00開始
主審:清水修平
<出場メンバー>
[FC琉球]
先発
GK 16 佐藤久弥
DF 3 菊地脩太
DF 4 藤春廣輝
DF 5 神谷凱士
DF 15 荒木遼太
MF 7 茂木駿佑
MF 10 富所悠
MF 18 平松昇
MF 20 永井颯太
MF 24 佐藤祐太
FW 23 曽田一騎
控え
GK 50 川島康暉
DF 22 大和優槻
DF 37 後藤田亘輝
MF 8 岩渕良太
MF 13 岩本翔
MF 28 津覇実樹
FW 47 ワッド・モハメッド・サディキ
FW 89 高木大輔
監督
平川忠亮
[福島ユナイテッドFC]
先発
GK 22 吉丸絢梓
DF 2 山田将之
DF 17 藤谷匠
DF 23 安在達弥
DF 28 鈴直樹
MF 7 針谷岳晃
MF 20 城定幹大
MF 30 狩野海晟
FW 9 清水一雅
FW 10 森晃太
FW 40 樋口寛規
控え
GK 1 上田智輝
DF 3 松長根悠仁
DF 27 野末学
MF 6 上畑佑平士
MF 8 吉永大志
MF 13 宮崎智彦
MF 14 中村翼
FW 18 矢島輝一
FW 29 石井稜真
監督
寺田周平