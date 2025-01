【オープン1周年大感謝祭セール】1月31日~2月3日 開催

瑞起は、1月31日に1周年を迎えるオフィシャルECサイト「ZUIKI STORE」を記念して「ZUIKI STORE」にて、1月31日から2月3日まで「オープン1周年大感謝祭セール」を開催する。

目玉商品として、新型コントローラー「EVOTOP(BLACK)」に加え今回初登場の「EVOTOP(WHITE)」を特別価格で提供。また人気の「ズイキマスコン」シリーズや「DanceDanceRevolution Classic Mini」も、お得な価格で販売する。

さらに、必要なものがすべてパッケージされた「X68000 Z PRODUCT EDITION BLACK MODEL コンプリートパック」、「X68000 Z PRODUCT EDITION BLACK MODEL ベーシックパック」を特別価格で販売する。

X68000 Z PRODUCT EDITION BLACK MODEL ベーシックパック

セール価格: 50,900円(23%オフ)

X68000 Z本体、キーボード、マウス、ジョイカード、グラディウス等がセットになった商品。ゲームはもちろん、当時を再現したキーボードとマウスで懐かしさを感じながらプログラミングを楽しむことができる。X68000 ZはもちろんWindowsでも使用可能。Amazonではクーポン適用後に上記価格で購入できる。

ZUIKI STORE販売ページ

X68000 Z PRODUCT EDITION BLACK MODEL コンプリートパック

セール価格:66,050円(25%オフ)

発売から35年のX68000が、価格とサイズが小さくなって令和に復活。X68000 Z 本体、専用モニター、キーボード、マウス、ジョイカード、「グラディウス」(SDカード)、ゲームコレクション、CD等がセットになったコンプリートパック。Amazonではクーポン適用後に上記価格で購入できる。

ZUIKI STORE販売ページ

X68000 Z PRODUCT EDITION BLACK MODEL スターターパック

セール価格:25,160円(15%オフ)

X68000 Z 本体のほか、直ぐにゲームが遊べるように「グラディウス」とジョイカードがセットになった商品。X68000当時のゲームを手軽に遊びたい人に最適なパック。

ZUIKI STORE販売ページ

EVOTOP(BLACK)& EVOTOP(WHITE)

EVOTOP(BLACK)セール価格:28,900円(16%オフ)

EVOTOP(WHITE)セール価格:24,900円(16%オフ)

「EVOTOP(エヴォトップ)」は連射機能やプログラマブルボタンの付いた、高機能なゲームコントローラー。高解像度のタッチパネルモニターを採用することで、PCを使わずにコントローラーの設定を操作することができる。任天堂のライセンス商品で、Nintendo SwitchとPCに対応している。

ZUIKI STORE販売ページ

ZUIKI STORE販売ページ

DanceDanceRevolution Classic Mini

セール価格:43,500円(12%オフ)

1998年ゲームセンターに現れ、世界中でヒットして社会現象となった音楽ゲーム「DanceDanceRevolution」を、当社の小型化技術を用いて、実筐体の約5分の1サイズにリメイクした製品。コレクションアイテムとしてだけでなく、友達や家族とも楽しむことができる。

ZUIKI STORE販売ページ

ズイキマスコン for Nintendo Switch™ BLACK / BLUE / RED

セール価格:12,620円(15%オフ)

運転士が電車の速度を制御するために操作する装置のマスターコントローラー(略してマスコン)をベースに本物を追求した志向のコントローラー。

「ズイキマスコン for Nintendo Switch BLACK」の販売ページ

「ズイキマスコン for Nintendo Switch BLUE」の販売ページ

「ズイキマスコン for Nintendo Switch RED」の販売ページ

ズイキマスコン for Nintendo Switch RED特別セット

セール価格:18,150円

ズイキマスコンと「鉄道にっぽん」シリーズのお得なセット製品がさらにお得になって登場。ズイキマスコンは鉄道と合わせたレッドカラーでのセット販売となる。ZUIKI STOREの限定製品。

「鉄道にっぽん! RealPro 特急ロマンスカー! 小田急電鉄編」セットの販売ページ

「鉄道にっぽん! Real Pro 特急走行! 名古屋鉄道編」セットの販売ページ

「鉄道にっぽん!路線たびEX 清流運転 長良川鉄道編」セットの販売ページ

電車でGO! PLUG&PLAY2 山陽新幹線編EX

セール価格:14,280円(27%オフ)

2007年に発売された「電車でGO! 新幹線EX 山陽新幹線編」が解像度アップしてリアルな映像になって復活。新幹線の運転シミュレーションゲームがPlug&Playで遊べる現行で唯一の機器となる。

ZUIKI STORE販売ページ

(C) ZUIKI Inc.

(C) Nintendo

Nintendo Switchのロゴ・Nintendo Switchは任天堂の商標です。

(C)Konami Amusement

(C) TAITO CORP.1996,2024

JR東海承認済 JR西日本商品化許諾済

「電車でGO!(R)」および「電車でGO!!(R)」は株式会社タイトーの登録商標です。

「X68000」はシャープ株式会社の登録商標です。