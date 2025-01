音楽フェス「マイヅル プレイバックフェス 2025」京都・舞鶴で開催、チケット＆出演アーティスト情報

音楽フェス「マイヅル プレイバックフェス 2025(MAIZURU PLAYBACK FES.2025)」が、2025年4月19日(土)・4月20日(日)に京都・舞鶴市のマイヅル P.B. ハーバーパーク(第3埠頭)にて開催される。

音楽フェス「マイヅル プレイバックフェス」とは?

第二次大戦後に満洲やシベリア抑留からの引揚者を迎えたことから、“再会のまち”とされている舞鶴。2023年4月に初開催された「マイヅル プレイバックフェス」」は、「PLAY BACK(もう一度再生、再会する」をテーマに、音楽の力で京都・舞鶴を再び活気づけるべく企画された野外音楽フェスだ。

THE YELLOW MONKEYやGENERATIONSら出演

開催3年目を迎える2025年度も、THE YELLOW MONKEY(ザ・イエロー・モンキー)やGENERATIONS(ジェネレーションズ)、梅田サイファー、Furui Riho(フルイ リホ)ら、多彩なジャンルの人気アーティストたちが出演する。

出演アーティスト

■4月19日(土)

THE YELLOW MONKEY / シンガーズハイ / GENERATIONS / MAZZEL / yutori

and more…



■4月20日(日)

梅田サイファー / Chevon / TOOBOE / Furui Riho

and more…

開催概要

「マイヅル プレイバックフェス 2025」

開催日:2025年4月19日(土)・4月20日(日)

時間:開場 9:30 / 開演 11:00

会場:マイヅル P.B. ハーバーパーク(京都府舞鶴市西小字西町114番地 京都舞鶴港 第3埠頭)

チケット

先行抽選受付期間:〜1月31日(金)23:59

一般発売日:2月22日(土)10:00

チケット取扱:チケットぴあ

価格:

・一般チケット

1DAY チケット 11,000円、2DAY チケット 20,000円

・小学生・中学生チケット

1DAY 5,500円、 2DAY 11,000円

・駐車場チケット 各日 3,500円

・駐輪券(バイク(2輪車)) 2,000円

