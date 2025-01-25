3ºÐÌ¼¤òÅ®°¦¤¹¤ëÉã¤¬¸«¤Ä¤±¤¿à²æ¤¬»ÒÂçÎÌÀÝ¼èË¡á¤Ë1.1Ëü¿Í´¶Æ°¡¡¡Ö¤³¤ì¤Ï¡ª¡×¡ÖÀ¤µª¤ÎÂçÈ¯¸«¡×
²æ¤¬»Ò¤ò°¦¤·¤¹¤®¤Æ¤¤¤ëÉã¤¬È¯¸«¤·¤¿à¥é¥¤¥Õ¥Ï¥Ã¥¯á¤òÉÁ¤¤¤¿¥Þ¥ó¥¬¤¬X¾å¤ÇÂ¿¤¯¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼¤ò¾Ð´é¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
2025Ç¯1·î22Æü¡¢ÅìµþÅÔºß½»¤Ç2»ù¤ÎÊì¤Ç¤¢¤ëX¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î¤Þ¤Ü¡Ê¡÷yoitan_diary¡Ë¤µ¤ó¤¬¡ÖÉ×¤Îµ¤¤Å¤¡×¤È¤¤¤¦¤Ä¤Ö¤ä¤¤È¶¦¤ËÅê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢2¥Ú¡¼¥¸¤«¤é¤Ê¤ë¼ÂÏ¿¥Þ¥ó¥¬¡£
¡Ö¤¦¤ï¡ª¡ª¡ª¤¹¤´¤¹¤®¤ë¡ª¡ª¡ª¡×
¡Ö¥é¥¤¥Õ¥Ï¥Ã¥¯¤À¡ª¡×
¤Þ¤Ü¤µ¤ó¤ÎÉ×¤Ï²¿¤«¤Ëµ¤¤Å¤¡¢¶½Ê³µ¤Ì£¤Ë¤½¤¦¶«¤Ö¡£
¤Þ¤Ü¤µ¤ó¤¬¿¶¤ê¸þ¤¯¤È¡¢É×¤Ï¥Ï¥¡¥Ï¥¡¤È¹Ó¤¤Â©¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¡¢3ºÐ¤ÎÌ¼¡¦¤·¤ª¤µ¤ó¤òÊú¤Ã¤³¤·¤Æ¤¤¤Æ......¡£
¤¤¤Ã¤¿¤¤¤É¤ó¤Ê¤Ò¤é¤á¤¤òÆÀ¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡©
¤ªÆÀ¤À...
¤Þ¤Ü¤µ¤ó¤ÎÉ×¤¬µ¤¤Å¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢Ì¼¡¦¤·¤ª¤µ¤ó¤òà¤è¤¯¸«¤ëá¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¥é¥¤¥Õ¥Ï¥Ã¥¯¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö»°ÌÌ¶À¤ÎÁ°¤Ë¤·¤ª¤µ¤óÎ©¤¿¤»¤ë¤È
Æ±»þ¤Ë3¤Ä¤Î³ÑÅÙ¤Î¤·¤ª¤µ¤ó¤¬¸«¤é¤ì¤ë¤ó¤À¤Í...¡×
¡Ö3ÇÜÇ»ÅÙ¤ÎÀÝ¼èÎÌ...¡×
¡Ö¤³¤ì¹çË¡¡©¡×
ÀµÌÌ¤«¤é¤Î»Ñ¡¢¾¯¤·±¦¤«¤é¤Î»Ñ¡¢¾¯¤·º¸¤«¤é¤Î»Ñ¡£ÄÌ¾ï¤Ï°ìÊý¸þ¤«¤é¤·¤«¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤Ì¼¤ò¡¢°ìÅÙ¤Ë»°Êý¸þ¤«¤é¸«¤é¤ì¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡ª¡©
3ÇÜ¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÈô¤Ó¹þ¤ó¤Ç¤¯¤ëÌ¼¤Î²Ä°¦¤µ¤Ë¡¢¥Ñ¥Ñ¡¢Âç´î¤Ó¡£
23Æü¡¢J¥¿¥¦¥ó¥Í¥Ã¥Èµ¼Ô¤¬ºî¼Ô¤Î¤Þ¤Ü¤µ¤ó¤ËÅö»þ¤ÎÉ×¤ÎÍÍ»Ò¤ò¿Ò¤Í¤ë¤È
¡ÖÉ×¤Ï»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤òÅ®°¦¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÉáÃÊ¤¢¤Þ¤ê²È¤Ë¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢3ÇÜÇ»ÅÙ¤ÎÌ¼¤òÀÝ¼è¤·¤ÆÂçÊÑ´ò¤·¤½¤¦¤Ç¤·¤¿¡ª¡×
¤È¤Î¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£
¤³¤Á¤é¤Þ¤Ç¾Ð´é¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦°¦¾ð°î¤ì¤ëà¥é¥¤¥Õ¥Ï¥Ã¥¯á¤ËX¾å¤Ç¤Ï1Ëü1000·ï¤òÄ¶¤¨¤ë¡Ö¤¤¤¤¤Í¡×¡Ê24ÆüÃë»þÅÀ¡Ë¤Î¤Û¤«¡¢¤³¤ó¤ÊÈ¿±þ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö»°ÌÌ¶ÀÇã¤ï¤Ê¤¤ã¡×
¡Ö¤³¤ì¤Ï¡ª¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¡ª¡×
¡Ö¤Ï¤Ã...¡ª¡©À¤µª¤ÎÂçÈ¯¸«¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«w¡×
¡ÖÆ±¤¸¤³¤È¡¢¿Æ¤Ë¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤·¡¢¼«Ê¬¤â»°ÌÌ¶À¸«¤Æ¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¼«Ê¬¤Î´é¤¬½Ð¤Æ¤¤Æ¡¢¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë(±à»ù¤Î¤È¤)¡×
¤·¤«¤·......¡£µ¼Ô¤Ïµ¤¤Å¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¼Â¤Ï¤³¤Î¥é¥¤¥Õ¥Ï¥Ã¥¯¡¢¡Ö»°ÇÜÇ»½Ì¡×°Ê¾å¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¡©
¤À¤Ã¤Æ¡¢¤·¤ª¤µ¤ó¤òÊú¤Ã¤³¤·¤Æ»°ÌÌ¶À¤ÎÁ°¤ËÎ©¤Ä¤³¤È¤Ç¡¢¥Ñ¥Ñ¤µ¤ó¤Ï¡Ö¸å¤í»Ñ¡×¤Î²Ä°¦¤µ¤Þ¤ÇÀÝ¼è¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤«¤é......¡£