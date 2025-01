1月7日 発表

アニプレックスとCrunchyrollが、アクションゲーム「Ghost of Tsushima」をベースとしたTVアニメの制作を発表した。

同作はアニプレックスとCrunchyroll、ゲーム開発元であるSucker Punch Productionsのパートナーシップによって制作されており、2027年に公開される。

物語の内容は明かされていないものの、「Ghost of Tsushima: Legends」の協力型マルチプレイモード「Ghost of Tsushima: Legends/冥人奇譚」をベースとしたストーリーが描かれる。監督は水野貴信氏、シリーズ構成は虚淵玄氏が務め、アニメーション制作は神風動画、音楽は株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメントが担当する。

⚔️We're very happy to announce our partnership with Aniplex to bring an anime series based on Ghost of Tsushima: Legends to @Crunchyroll in 2027!!! pic.twitter.com/gDzzKnZ4YS