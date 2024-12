■「cheers」グラスの絵を描いたSEVENTEENミンギュ

【写真】画力が話題!黒ぶちメガネがカッコいいミンギュ

SEVENTEEN(セブンティーン)のMINGYU(ミンギュ)が、Instagramを更新。日本のバーの壁に絵を描く姿が注目を浴びている。

黒ぶちメガネを掛け、ベージュのジャケットを羽織って大阪のバーを訪れたミンギュ。明るいムードの店内には和酒からワインまでさまざまな酒の瓶が並んでおり、壁には多種多様な国のお札が貼られ、メッセージが書き連ねられている。

そこへミンギュはペンを持ち、おもむろに壁へ絵を描いていく(3枚目)。描かれたのはグラスの絵で、グラスには「cheers」の文字、そして横にはキスマークも。影までしっかりと描かれており、ミンギュのセンスの良さがうかがえる。

SNSでは「ミンギュさん相変わらず絵が上手」「絵も描けるなんて完璧すぎる」「サラッと描いたであろう絵も本当に上手…」「絵うますぎないか」「ミンギュの感性が大好き」と、ミンギュの画力の高さが話題を集めた。

なおSEVENTEENは日本でのドームツアー『SEVENTEEN [RIGHT HERE] WORLD TOUR IN JAPAN』を、11月29日のバンテリンドーム公演から12月22日のみずほPayPayドーム福岡公演まで4都市で開催していた。

■ミンギュからのクリスマスプレゼント!「Glimpse of Us」をカバー

なおミンギュはクリスマスイブに合わせ、YouTubeで日本出身のJojiによる「Glimpse of Us」をカバーで歌唱した動画を公開。優しい歌声が、ファンへのクリスマスプレゼントのように響いた。