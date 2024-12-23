¡ÚÊÝÂ¸ÈÇ¡ª3»þ´ÖÈ¾¤Çºî¤ì¤ëÄêÈÖ¤ª¤»¤Á4ÉÊ¡Û¥¿¥¤¥à¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤â¡¿¼Ñ¤·¤á¡¦¤¤ó¤È¤ó¡¦¹õÆ¦¡¦¤Ê¤Þ¤¹
¤¤¤è¤¤¤èº£Ç¯¤â»Ä¤ê¤ï¤º¤«¡£¤ªÀµ·î¤Î¤ª¤»¤Á¤Ï¤É¤¦¤·¤è¤¦¡©¡¡¤ÈÇº¤ß¤À¤¹º¢¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢¼Ñ¤·¤á¡¢·ª¤¤ó¤È¤ó¡¢¹ÈÇò¤Ê¤Þ¤¹¡¢¹õÆ¦¤È¤¤¤Ã¤¿ÄêÈÖ¤ª¤»¤Á¤ò¡¢Ã»»þ´Ö¤Ç´ÊÃ±¤Ëºî¤ì¤ë¥ì¥·¥Ô¤ò¤´¾Ò²ð¡ª
ÎÁÍý½é¿´¼Ô¤µ¤ó¤Ç¤âÄ©Àï¤·¤ä¤¹¤¤ÆâÍÆ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¼êºî¤ê¤ª¤»¤Á¤Ç¿·Ç¯¤ò·Þ¤¨¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡©
ÎÁÍý¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï15Ê¬¤Ç´°À®¤¹¤ë¤â¤Î¤â¤¢¤ì¤Ð¡¢3»þ´Ö°Ê¾å¤«¤«¤ë¤â¤Î¤â¡£¸úÎ¨¤è¤¯Ã»»þ´Ö¤ÇÄ´Íý¤ò½ª¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢ºÇÃ»¥¿¥¤¥à¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ò»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¡ª
Ìó40Ê¬¤Ç¡ª
±ïµ¯¤Î¤¤¤¤¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¶ñºà¤ò¤¤¤Ã¤·¤ç¤Ë¼Ñ¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢²ÈÄí±ßËþ¤ä»ÒÂ¹ÈË±É¤Î´ê¤¤¤¬¤³¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼Ñ½Á¤Ë¿Ý¤ò²Ã¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¾¯¤Ê¤¤¿©ºà¡õÃ»»þ´Ö¤Ç¤â¤³¤¯¤Î¤¢¤ëÌ£¤Ë¡£
·Ü¤â¤âÆù¡ÊÂç¡Ë¡Ä¡Ä1Ëç¡ÊÌó300g¡Ë
¤´¤Ü¤¦¡Ä¡Ä1ËÜ¡ÊÌó160g¡Ë
¤ì¤ó¤³¤ó¡Ä¡Ä1Àá¡ÊÌó150g¡Ë
¤Ë¤ó¤¸¤ó¡ÊÄ¾·Â3.5cm°Ê¾å¤ÎÉôÊ¬¡Ë¡Ä¡Ä200g
¤¤Ì¤µ¤ä¡Ä¡Ä6¡Á8Ëç
¡Ò¼Ñ½Á¡Ó
¤À¤·½Á¡Ä¡Ä1¤È1/4¥«¥Ã¥×
º½Åü¡Ä¡ÄÂç¤µ¤¸1
¤·¤ç¤¦¤æ¡Ä¡ÄÂç¤µ¤¸3
¤ß¤ê¤ó¡Ä¡ÄÂç¤µ¤¸2
¿Ý¡Ä¡ÄÂç¤µ¤¸2
¥µ¥é¥ÀÌý
¡Ê1¡ËºàÎÁ¤Î²¼¤´¤·¤é¤¨¤ò¤¹¤ë
¤´¤Ü¤¦¤ÏÊñÃú¤ÎÇØ¤ÇÈé¤ò¤³¤½¤²¤Æ¡¢°ì¸ýÂç¤ÎÍðÀÚ¤ê¤Ë¤¹¤ë¡£¤ì¤ó¤³¤ó¤ÏÈé¤ò¤à¤¤¤ÆÉý1cm¤ÎÈ¾·îÀÚ¤ê¤Ë¤¹¤ë¡£¤½¤ì¤¾¤ì¿å¤Ë¤µ¤Ã¤È¤µ¤é¤·¤Æ¿å¤±¤ò¤¤ë¡£¤Ë¤ó¤¸¤ó¤Ï²Ö¤Î·Á¤Ë¾þ¤êÀÚ¤ê¤Ë¤¹¤ë¡£¤¤Ì¤µ¤ä¤Ï¤Ø¤¿¤È¶Ú¤ò¼è¤Ã¤ÆÂÑÇ®»®¤ËÆþ¤ì¡¢¿å¾®¤µ¤¸1¤ò¤Õ¤ë¡£¤Õ¤ó¤ï¤ê¤È¥é¥Ã¥×¤ò¤«¤±¡¢ÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸¡Ê600W¡Ë¤Ç20ÉÃ¤Û¤É²ÃÇ®¤¹¤ë¡£Îä¿å¤Ë¤È¤ê¡¢Î¾Ã¼¤òV¤Î»ú¤ËÀÚ¤ê¼è¤ë¡ÊÌð±©º¬ÀÚ¤ê¡Ë¡£·ÜÆù¤Ï°ì¸ýÂç¤ËÀÚ¤ë¡£
POINT
¤Ë¤ó¤¸¤ó¤Ï¾þ¤êÀÚ¤ê¤¬¤à¤º¤«¤·¤±¤ì¤Ð¡¢Çß¤ÎÈ´¤·¿¤ÇÈ´¤¯¤À¤±¤Ç¤â¤ªÀµ·î¤é¤·¤¤°õ¾Ý¤Ë¡£
¡Ê2¡Ë¤¤Ì¤µ¤ä°Ê³°¤ÎºàÎÁ¤òßÖ¤á¤Æ¼Ñ¤ë
¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ë¥µ¥é¥ÀÌýÂç¤µ¤¸1/2¤òÃæ²Ð¤ÇÇ®¤·¡¢·ÜÆù¤òßÖ¤á¤ë¡£Æù¤Î¿§¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤é¤¤Ì¤µ¤ä°Ê³°¤ÎÌîºÚ¤ò¤¹¤Ù¤Æ²Ã¤¨¡¢Á´ÂÎ¤ËÌý¤¬²ó¤ë¤Þ¤Ç2Ê¬¤Û¤ÉßÖ¤á¤ë¡£¡Ò¼Ñ½Á¡Ó¤ÎºàÎÁ¤ò½ç¤Ë²Ã¤¨¡¢º®¤¼¤ë¡£¼ÑÎ©¤Ã¤¿¤é¥¢¥¯¤ò¼è¤ê¡¢¤Õ¤¿¤ò¤·¤Æ¼å²Ð¤Ç20Ê¬¤Û¤É¼Ñ¤ë¡£
¡Ê3¡Ë¶¯²Ð¤Ç¼Ñ¤Ä¤á¤ë
¤Õ¤¿¤ò¼è¤ê¡¢¶¯²Ð¤Ë¤¹¤ë¡£Á´ÂÎ¤òÊÖ¤·¤Ê¤¬¤é¼Ñ½Á¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Þ¤Ç4¡Á5Ê¬¼Ñ¤Ä¤á¤ë¡£¤Ë¤ó¤¸¤ó¤ò¼è¤êÊ¬¤±¡¢»Ä¤ê¤ò´ï¤ä½ÅÈ¢¤ËÀ¹¤ë¡£¤Ë¤ó¤¸¤ó¡¢¤¤Ì¤µ¤ä¤ò¾þ¤ë¡£
ÊÝÂ¸´ü´Ö
ÎäÂ¢¤ÇÌó3Æü´ÖÊÝÂ¸²ÄÇ½
¢£Î¤¤¤¤â¤ä¤³¤ó¤Ë¤ã¤¯¤Ê¤É¤Ï¾Ê¤¡¢¶ñºà¤ò¸·Áª¤·¤Æ²¼¤´¤·¤é¤¨¤¬¤°¤Ã¤È¥é¥¯¤Ë¡£
¢£ÌîºÚ¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¤Ç¤æ¤Ç¤º¡¢¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ç°ìµ¤¤ËßÖ¤á¼Ñ¤Ë¤¹¤ë¤«¤é´ÊÃ±¤Ç¥¹¥Ô¡¼¥Ç¥£¡£
¢£¾¯ÎÌ¤Î¿Ý¤òÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¤³¤¯¤¬¥¢¥Ã¥×¡£
Ìó20Ê¬¤Ç¡ª
²«¶â¿§¤Î¸«¤¿ÌÜ¤«¤é¡¢¶â±¿¤ä¾¦ÇäÈËÀ¹¤ò¤â¤¿¤é¤¹±ïµ¯Êª¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤Ä¤Þ¤¤¤â¤Ï¤¶¤Ã¤¯¤ê¤Ä¤Ö¤¹¤À¤±¤À¤«¤é¥é¥¯¤Ê¤¦¤¨¡¢¤Û¤¯¤Û¤¯´¶¤¬Ì£¤ï¤¨¤ë»Å¾å¤¬¤ê¤Ë¡£
¤µ¤Ä¤Þ¤¤¤â¡Ä¡Ä1ËÜ¡ÊÌó300g¡Ë
·ª¤Î´ÅÏª¼Ñ¡Ê¥·¥í¥Ã¥×¤ò¤¤ë¡Ë¡Ä¡Ä8¸Ä
¤¢¤ì¤Ð¤¯¤Á¤Ê¤·¤Î¼Â¡Ä¡Ä1¸Ä
¡Ò¼Ñ½Á¡Ó
º½Åü¡Ä¡Ä50g
·ª¤Î´ÅÏª¼Ñ¤Î¥·¥í¥Ã¥×¡Ä¡ÄÂç¤µ¤¸2
¿å¡Ä¡ÄÂç¤µ¤¸4
±ö¡Ä¡Ä¾¯¡¹
¡Ê1¡ËºàÎÁ¤Î²¼¤´¤·¤é¤¨¤ò¤¹¤ë
¤µ¤Ä¤Þ¤¤¤â¤ÏÉý2cm¤ÎÎØÀÚ¤ê¤Ë¤·¡¢Èé¤ò¸ü¤á¤Ë¤à¤¯¡ÊÀµÌ£Ìó230g¡Ë¡£¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¿å¤Ë5Ê¬¤Û¤É¤µ¤é¤·¤Æ¿å¤±¤ò¤¤ë¡£ÂÑÇ®¤Î¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¥¿¥ª¥ë¤Ë¤¢¤ì¤Ð¤¯¤Á¤Ê¤·¤Î¼Â¤òÊñ¤ß¡¢¤Ó¤ó¤ÎÄì¤Ê¤É¤Ç²¡¤·¤ÆÁÆ¤¯¤Ä¤Ö¤¹¡£
¡Ê2¡ËÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸¤Ç²ÃÇ®¤¹¤ë
¸ý·Â20cm¤Û¤É¤ÎÂÑÇ®¤Î¥Ü¡¼¥ë¤Ë¼Ñ½Á¤ÎºàÎÁ¤òÆþ¤ì¤Æº®¤¼¡¢¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¥¿¥ª¥ë¤ËÊñ¤ó¤À¤Þ¤Þ¤Î¤¯¤Á¤Ê¤·¤Î¼Â¡¢¤µ¤Ä¤Þ¤¤¤â¤òÆþ¤ì¤Æ¤µ¤Ã¤Èº®¤¼¡¢Ê¿¤é¤Ë¤Ê¤é¤¹¡£¤Õ¤ó¤ï¤ê¤È¥é¥Ã¥×¤ò¤«¤±¡¢ÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸¡Ê600W¡Ë¤Ç8Ê¬¤Û¤É²ÃÇ®¤¹¤ë¡£
¡Ê3¡ËÁÆ¤¯¤Ä¤Ö¤·¡¢»Å¾å¤²¤ë
¥é¥Ã¥×¤ò¼è¤ê¡¢ºÚÈ¤¤Ç¤¯¤Á¤Ê¤·¤Î¼Â¤ò¡Ò¼Ñ½Á¡Ó¤Ë¿»¤·¤Æ¤«¤é¥Ü¡¼¥ë¤Ë¤«¤ë¤¯²¡¤·¤Ä¤±¤Æ¹Ê¤ê¡¢¼è¤ê½Ð¤¹¡£ÌÚ¤Ù¤é¤Ç¤µ¤Ä¤Þ¤¤¤â¤òÁÆ¤¯¤Ä¤Ö¤·¡¢¤µ¤Ä¤Þ¤¤¤â¤¬¼Ñ½Á¤òµÛ¤Ã¤Æ¤Ý¤Ã¤Æ¤ê¤È¤¹¤ë¤Þ¤Çº®¤¼¤ë¡£·ª¤ò²Ã¤¨¤Æ¤µ¤é¤Ëº®¤¼¤ë¡£
ÊÝÂ¸´ü´Ö
ÎäÂ¢¤ÇÌó5Æü´ÖÊÝÂ¸²ÄÇ½
¢£¥Ü¡¼¥ë¤Ò¤È¤Ä¡õ¥ì¥ó¥Á¥ó1²ó¤Ç´°À®¡ª¡¡¤Û¤Ã¤¿¤é¤«¤»¤ë¤¦¤¨¡¢Àö¤¤¤â¤Î¤¬·ã¸º¡£
¢£¤µ¤Ä¤Þ¤¤¤â¤ÏÎ¢¤´¤·¤»¤º¡¢ÌÚ¤Ù¤é¤Ç¤¶¤Ã¤¯¤ê¤Ä¤Ö¤¹¤À¤±
Ìó3»þ´Ö20Ê¬¤Ç¡ª
¡Ö¸µµ¤¤Ç·ò¹¯¤Ë²á¤´¤»¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡×¤È¤¤¤¦´ê¤¤¤òÉ½¤·¤¿¹õÆ¦¡£¤Û¤É¤è¤¤´Å¤µ¤Ç¡¢Ã»»þ´Ö¤Ç¤â¤Õ¤Ã¤¯¤é¤Ä¤ä¤Ä¤ä¤Î»Å¾å¤¬¤ê¤Ç¤¹¡£
¹õÆ¦¡ÊÃæÎ³¢¨¡Ë¡Ä¡Ä100g
¡Ò¼Ñ½Á¡Ó
¿å¡Ä¡Ä4¥«¥Ã¥×
º½Åü¡Ä¡Ä100g
±ö¡Ä¡Ä¾®¤µ¤¸1/4
¤·¤ç¤¦¤æ¡Ä¡Ä¾®¤µ¤¸2
½ÅÁâ¡ÊÎÁÍýÍÑ¡Ë¡Ä¡Ä¾®¤µ¤¸1/2
¢¨ÂçÎ³¤Î¹õÆ¦¤ò»È¤¦¾ì¹ç¤Ï¡¢ºî¤êÊý3¤ÇÍÍ»Ò¤ò¤ß¤Ê¤¬¤é¼Ñ¤ë»þ´Ö¤ò30Ê¬¡Á1»þ´ÖÄ¹¤¯¤¹¤ë¡£
¡Ê1¡Ë¹õÆ¦¤ò¼Ñ½Á¤Ë¿»¤·¤Æ¥ì¥ó¥Á¥ó¤¹¤ë
¹õÆ¦¤Ï¤µ¤Ã¤ÈÀö¤Ã¤Æ¿å¤±¤ò¤¤ë¡£¸ý·Â20cm¤Û¤É¤ÎÂÑÇ®¤Î¥Ü¡¼¥ë¤Ë¡Ò¼Ñ½Á¡Ó¤ÎºàÎÁ¤òÆþ¤ì¤Æº®¤¼¡¢¹õÆ¦¤ò²Ã¤¨¤ë¡£Ã¼¤ò¾¯¤·³«¤±¤Æ¤Õ¤ó¤ï¤ê¤È¥é¥Ã¥×¤ò¤«¤±¡¢ÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸¡Ê600W¡Ë¤Ç10Ê¬¤Û¤É²ÃÇ®¤¹¤ë¡£
¡Ê2¡Ë¼¼²¹¤Ë1»þ´Ö30Ê¬ÃÖ¤¯
¥é¥Ã¥×¤ò¤Ï¤º¤·¡¢¤¢¤ì¤ÐÅ´ºà¤òÆþ¤ì¡¢½ÅÁâ¤ò²Ã¤¨¤Æ¤µ¤Ã¤Èº®¤¼¤ë¡£¤Ô¤Ã¤Á¤ê¤È¥é¥Ã¥×¤ò¤«¤±¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¼¼²¹¤Ë1»þ´Ö30Ê¬¤Û¤ÉÃÖ¤¯¡£
¡Ê3¡ËÆé¤Ë°Ü¤·¤Æ¼Ñ¤ë
¸ý·Â18cm¤Û¤É¤ÎÆé¤Ë2¤ò¼Ñ½Á¤´¤È°Ü¤·¡ÊÅ´ºà¤âÆþ¤ì¤ë¡Ë¡¢Ãæ±û¤Ë·ê¤ò¤¢¤±¤¿¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¥¿¥ª¥ë¤ò¼Ñ½Á¤ÎÉ½ÌÌÁ´ÂÎ¤Ë¤Î¤»¡¢Ãæ²Ð¤Ë¤«¤±¤ë¡£¼ÑÎ©¤Ã¤¿¤é¤´¤¯¼å²Ð¤Ë¤·¡¢¤Õ¤¿¤ò¾¯¤·¤º¤é¤·¤Æ¤Î¤»¡¢1»þ´Ö30Ê¬¤Û¤É¼Ñ¤ë¢¨¡£Æ¦¤¬»Ø¤Ç¤Ä¤Ö¤»¤ë¤¯¤é¤¤¤Î½À¤é¤«¤µ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é²Ð¤ò»ß¤á¡¢¤Õ¤¿¤ò¤·¤Æ¤µ¤Þ¤¹¡£·ø¤¤¾ì¹ç¤Ï10Ê¬¤º¤ÄÄÉ²Ã¤·¤Æ¼Ñ¤ë¡£¤Ç¤¤ì¤Ð°ìÈÕ¤ª¤¯¤È¤è¤êÌ£¤¬¤Ê¤¸¤à¡£
¢¨Æ¦¤¬¼Ñ½Á¤Ë¿»¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤·¤ï¤Î¸¶°ø¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢Æ¦¤¬¼Ñ½Á¤«¤é½Ð¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤éÇ®ÅòÅ¬µ¹¤ò²Ã¤¨¤Æ¡£
ÊÝÂ¸´ü´Ö
ÎäÂ¢¤ÇÌó5Æü´ÖÊÝÂ¸²ÄÇ½
¢£ËÜÍè¤ÏÆ¦¤ò¤â¤É¤¹¤Î¤Ë°ìÈÕ¡¢¼Ñ¤ë¤Î¤Ë6»þ´Ö¤Û¤É¤«¤«¤ë¤È¤³¤í¡¢¥ì¥ó¥Á¥ó¤È½ÅÁâ¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¥È¡¼¥¿¥ë3»þ´Ö¤Û¤É¤ËÃ»½Ì¡ª
¢£ºÇ½é¤Ë¼Ñ½Á¤òºî¤Ã¤Æ¹õÆ¦¤òÆþ¤ì¤Æ¤â¤É¤·¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞÆé¤ËÆþ¤ì¤¿¤é¤¢¤È¤Ï²Ð¤Ë¤«¤±¤ë¤À¤±¡£
Ìó15Ê¬¤Ç¡ª
¤ª½Ë¤¤¤´¤È¤Î¾ÝÄ§¤Ç¤¢¤ë¹ÈÇò¤Î¿å°ú¤òÉ½¸½¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤Ê¤Þ¤¹¡£¤¹¤Ã¤¤ê¤È¤·¤¿´Å¿Ý¤¬È¤µÙ¤á¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¡£
Âçº¬¡Ä¡Ä1/4ËÜ¡ÊÌó250g¡Ë
¤Ë¤ó¤¸¤ó¡Ä¡Ä1/5ËÜ¡ÊÌó30g¡Ë
¡Ò´Å¿Ý¡Ó
º½Åü¡Ä¡ÄÂç¤µ¤¸2
¿Ý¡Ä¡ÄÂç¤µ¤¸3
±ö¡Ä¡Ä¾®¤µ¤¸1/2
±ö
¤æ¤º¡Ä¡Ä1¸Ä
¡Ê1¡Ë¤æ¤º¤¬¤Þ¤òºî¤ë
¤æ¤º¤Ï¾åÉô1/3¡Á1/2¤ò²£¤ËÀÚ¤êÍî¤È¤·¡¢²¼Éô¤Î¿È¤ò¥¹¥×¡¼¥ó¤ÇÇöÈé¤´¤È¤¯¤ê¤Ì¤¯¡£
¢¨¤¯¤ê¤Ì¤¤¤¿¿È¤Ï²Ì½Á¤ò¹Ê¤ê¡¢¥ª¥ê¡¼¥Ö¥ª¥¤¥ë¡¢±ö¡¢¤³¤·¤ç¤¦¤Èº®¤¼¤Æ¤æ¤º¥É¥ì¥Ã¥·¥ó¥°¤È¤·¤Æ»È¤Ã¤Æ¤â¡£
¡Ê2¡ËºàÎÁ¤Î²¼¤´¤·¤é¤¨¤ò¤¹¤ë
Âçº¬¤ÏÄ¹¤µ5cm¤ËÀÚ¤Ã¤ÆÈé¤ò¤à¤¡¢¸ü¤µ2¡Á3mm¤ÎºÙÀÚ¤ê¤Ë¤¹¤ë¡£¤Ë¤ó¤¸¤ó¤ÏÈé¤ò¤à¤¡¢Âçº¬¤è¤ê¤ä¤äºÙ¤á¤ËÀÚ¤ë¡£¥Ü¡¼¥ë¤ËÂçº¬¡¢¤Ë¤ó¤¸¤ó¤òÆþ¤ì¤Æ±ö¾®¤µ¤¸1/3¤ò¤Õ¤ê¡¢¤¶¤Ã¤Èº®¤¼¤ë¡£5Ê¬¤Û¤É¤ª¤¡¢¿å¤±¤ò¤®¤å¤Ã¤È¹Ê¤ë¡£
¡Ê3¡Ë´Å¿Ý¤ò²ÃÇ®¤·¡¢Âçº¬¤È¤Ë¤ó¤¸¤ó¤òÄÒ¤±¤ë
¸ý·Â20cm¤Û¤É¤ÎÂÑÇ®¤Î¥Ü¡¼¥ë¤Ë¡Ò´Å¿Ý¡Ó¤ÎºàÎÁ¤òÆþ¤ì¤Æº®¤¼¡¢¤Õ¤ó¤ï¤ê¤È¥é¥Ã¥×¤ò¤«¤±¤ÆÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸¡Ê600W¡Ë¤Ç1Ê¬¤Û¤É²ÃÇ®¤¹¤ë¡£Ç®¤¤¤¦¤Á¤Ë¡Ê1¡Ë¤ò²Ã¤¨¤Æ¤¢¤¨¤ë¡£¤µ¤Þ¤·¤Ê¤¬¤éÌ£¤ò¤Ê¤¸¤Þ¤»¡¢¤æ¤º¤¬¤Þ¡Ê¾åµ»²¾È¡Ë¤ËÀ¹¤ë¡£
ÊÝÂ¸´ü´Ö
ÎäÂ¢¤ÇÌó3Æü´ÖÊÝÂ¸²ÄÇ½
¢£ËÜÍè¤ÏÆ¦¤ò¤â¤É¤¹¤Î¤Ë°ìÈÕ¡¢¼Ñ¤ë¤Î¤Ë6»þ´Ö¤Û¤É¤«¤«¤ë¤È¤³¤í¡¢¥ì¥ó¥Á¥ó¤È½ÅÁâ¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¥È¡¼¥¿¥ë3»þ´Ö¤Û¤É¤ËÃ»½Ì¡ª
¢£ºÇ½é¤Ë¼Ñ½Á¤òºî¤Ã¤Æ¹õÆ¦¤òÆþ¤ì¤Æ¤â¤É¤·¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞÆé¤ËÆþ¤ì¤¿¤é¤¢¤È¤Ï²Ð¤Ë¤«¤±¤ë¤À¤±¡£
ÄêÈÖ¤Î¤ª¤»¤Á¤¬Â·¤¦¤È¡¢Ç¯»Ï¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÆÃÊÌ´¶¤¬Éº¤¤¡¢ÇØ¶Ú¤¬¥Ô¥ó¤È¿¤Ó¤ëµ¤Ê¬¡£
±ïµ¯¤Î¤è¤¤¼êºî¤ê¤ª¤»¤Á¤Ç¡¢¿·Ç¯¤ò¤¼¤Ò²Ú¤ä¤«¤Ë¤ª·Þ¤¨¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢¼Ñ¤·¤á¡¢·ª¤¤ó¤È¤ó¡¢¹ÈÇò¤Ê¤Þ¤¹¡¢¹õÆ¦¤È¤¤¤Ã¤¿ÄêÈÖ¤ª¤»¤Á¤ò¡¢Ã»»þ´Ö¤Ç´ÊÃ±¤Ëºî¤ì¤ë¥ì¥·¥Ô¤ò¤´¾Ò²ð¡ª
ÎÁÍý½é¿´¼Ô¤µ¤ó¤Ç¤âÄ©Àï¤·¤ä¤¹¤¤ÆâÍÆ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¼êºî¤ê¤ª¤»¤Á¤Ç¿·Ç¯¤ò·Þ¤¨¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡©
ÄêÈÖ¤ª¤»¤Á4ÉÊ¤òÌó3»þ´Ö20Ê¬¤Çºî¤ë¡ª¡ØºÇÃ»¥¿¥¤¥à¥Æ¡¼¥Ö¥ë¡Ù
ÎÁÍý¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï15Ê¬¤Ç´°À®¤¹¤ë¤â¤Î¤â¤¢¤ì¤Ð¡¢3»þ´Ö°Ê¾å¤«¤«¤ë¤â¤Î¤â¡£¸úÎ¨¤è¤¯Ã»»þ´Ö¤ÇÄ´Íý¤ò½ª¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢ºÇÃ»¥¿¥¤¥à¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ò»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¡ª
Ìó40Ê¬¤Ç¡ª
¡Ø¼Ñ¤·¤á¡Ù¤Î¥ì¥·¥Ô
±ïµ¯¤Î¤¤¤¤¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¶ñºà¤ò¤¤¤Ã¤·¤ç¤Ë¼Ñ¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢²ÈÄí±ßËþ¤ä»ÒÂ¹ÈË±É¤Î´ê¤¤¤¬¤³¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼Ñ½Á¤Ë¿Ý¤ò²Ã¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¾¯¤Ê¤¤¿©ºà¡õÃ»»þ´Ö¤Ç¤â¤³¤¯¤Î¤¢¤ëÌ£¤Ë¡£
ºàÎÁ¡Ê2¡Á3¿ÍÊ¬¡Ë
·Ü¤â¤âÆù¡ÊÂç¡Ë¡Ä¡Ä1Ëç¡ÊÌó300g¡Ë
¤´¤Ü¤¦¡Ä¡Ä1ËÜ¡ÊÌó160g¡Ë
¤ì¤ó¤³¤ó¡Ä¡Ä1Àá¡ÊÌó150g¡Ë
¤Ë¤ó¤¸¤ó¡ÊÄ¾·Â3.5cm°Ê¾å¤ÎÉôÊ¬¡Ë¡Ä¡Ä200g
¤¤Ì¤µ¤ä¡Ä¡Ä6¡Á8Ëç
¡Ò¼Ñ½Á¡Ó
¤À¤·½Á¡Ä¡Ä1¤È1/4¥«¥Ã¥×
º½Åü¡Ä¡ÄÂç¤µ¤¸1
¤·¤ç¤¦¤æ¡Ä¡ÄÂç¤µ¤¸3
¤ß¤ê¤ó¡Ä¡ÄÂç¤µ¤¸2
¿Ý¡Ä¡ÄÂç¤µ¤¸2
¥µ¥é¥ÀÌý
ºî¤êÊý
¡Ê1¡ËºàÎÁ¤Î²¼¤´¤·¤é¤¨¤ò¤¹¤ë
¤´¤Ü¤¦¤ÏÊñÃú¤ÎÇØ¤ÇÈé¤ò¤³¤½¤²¤Æ¡¢°ì¸ýÂç¤ÎÍðÀÚ¤ê¤Ë¤¹¤ë¡£¤ì¤ó¤³¤ó¤ÏÈé¤ò¤à¤¤¤ÆÉý1cm¤ÎÈ¾·îÀÚ¤ê¤Ë¤¹¤ë¡£¤½¤ì¤¾¤ì¿å¤Ë¤µ¤Ã¤È¤µ¤é¤·¤Æ¿å¤±¤ò¤¤ë¡£¤Ë¤ó¤¸¤ó¤Ï²Ö¤Î·Á¤Ë¾þ¤êÀÚ¤ê¤Ë¤¹¤ë¡£¤¤Ì¤µ¤ä¤Ï¤Ø¤¿¤È¶Ú¤ò¼è¤Ã¤ÆÂÑÇ®»®¤ËÆþ¤ì¡¢¿å¾®¤µ¤¸1¤ò¤Õ¤ë¡£¤Õ¤ó¤ï¤ê¤È¥é¥Ã¥×¤ò¤«¤±¡¢ÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸¡Ê600W¡Ë¤Ç20ÉÃ¤Û¤É²ÃÇ®¤¹¤ë¡£Îä¿å¤Ë¤È¤ê¡¢Î¾Ã¼¤òV¤Î»ú¤ËÀÚ¤ê¼è¤ë¡ÊÌð±©º¬ÀÚ¤ê¡Ë¡£·ÜÆù¤Ï°ì¸ýÂç¤ËÀÚ¤ë¡£
POINT
¤Ë¤ó¤¸¤ó¤Ï¾þ¤êÀÚ¤ê¤¬¤à¤º¤«¤·¤±¤ì¤Ð¡¢Çß¤ÎÈ´¤·¿¤ÇÈ´¤¯¤À¤±¤Ç¤â¤ªÀµ·î¤é¤·¤¤°õ¾Ý¤Ë¡£
¡Ê2¡Ë¤¤Ì¤µ¤ä°Ê³°¤ÎºàÎÁ¤òßÖ¤á¤Æ¼Ñ¤ë
¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ë¥µ¥é¥ÀÌýÂç¤µ¤¸1/2¤òÃæ²Ð¤ÇÇ®¤·¡¢·ÜÆù¤òßÖ¤á¤ë¡£Æù¤Î¿§¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤é¤¤Ì¤µ¤ä°Ê³°¤ÎÌîºÚ¤ò¤¹¤Ù¤Æ²Ã¤¨¡¢Á´ÂÎ¤ËÌý¤¬²ó¤ë¤Þ¤Ç2Ê¬¤Û¤ÉßÖ¤á¤ë¡£¡Ò¼Ñ½Á¡Ó¤ÎºàÎÁ¤ò½ç¤Ë²Ã¤¨¡¢º®¤¼¤ë¡£¼ÑÎ©¤Ã¤¿¤é¥¢¥¯¤ò¼è¤ê¡¢¤Õ¤¿¤ò¤·¤Æ¼å²Ð¤Ç20Ê¬¤Û¤É¼Ñ¤ë¡£
¡Ê3¡Ë¶¯²Ð¤Ç¼Ñ¤Ä¤á¤ë
¤Õ¤¿¤ò¼è¤ê¡¢¶¯²Ð¤Ë¤¹¤ë¡£Á´ÂÎ¤òÊÖ¤·¤Ê¤¬¤é¼Ñ½Á¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Þ¤Ç4¡Á5Ê¬¼Ñ¤Ä¤á¤ë¡£¤Ë¤ó¤¸¤ó¤ò¼è¤êÊ¬¤±¡¢»Ä¤ê¤ò´ï¤ä½ÅÈ¢¤ËÀ¹¤ë¡£¤Ë¤ó¤¸¤ó¡¢¤¤Ì¤µ¤ä¤ò¾þ¤ë¡£
ÊÝÂ¸´ü´Ö
ÎäÂ¢¤ÇÌó3Æü´ÖÊÝÂ¸²ÄÇ½
»þÃ»¥Ý¥¤¥ó¥È¡ª
¢£Î¤¤¤¤â¤ä¤³¤ó¤Ë¤ã¤¯¤Ê¤É¤Ï¾Ê¤¡¢¶ñºà¤ò¸·Áª¤·¤Æ²¼¤´¤·¤é¤¨¤¬¤°¤Ã¤È¥é¥¯¤Ë¡£
¢£ÌîºÚ¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¤Ç¤æ¤Ç¤º¡¢¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ç°ìµ¤¤ËßÖ¤á¼Ñ¤Ë¤¹¤ë¤«¤é´ÊÃ±¤Ç¥¹¥Ô¡¼¥Ç¥£¡£
¢£¾¯ÎÌ¤Î¿Ý¤òÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¤³¤¯¤¬¥¢¥Ã¥×¡£
Ìó20Ê¬¤Ç¡ª
¡Ø·ª¤¤ó¤È¤ó¡Ù¤Î¥ì¥·¥Ô
²«¶â¿§¤Î¸«¤¿ÌÜ¤«¤é¡¢¶â±¿¤ä¾¦ÇäÈËÀ¹¤ò¤â¤¿¤é¤¹±ïµ¯Êª¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤Ä¤Þ¤¤¤â¤Ï¤¶¤Ã¤¯¤ê¤Ä¤Ö¤¹¤À¤±¤À¤«¤é¥é¥¯¤Ê¤¦¤¨¡¢¤Û¤¯¤Û¤¯´¶¤¬Ì£¤ï¤¨¤ë»Å¾å¤¬¤ê¤Ë¡£
ºàÎÁ¡Ê2¡Á3¿ÍÊ¬¡Ë
¤µ¤Ä¤Þ¤¤¤â¡Ä¡Ä1ËÜ¡ÊÌó300g¡Ë
·ª¤Î´ÅÏª¼Ñ¡Ê¥·¥í¥Ã¥×¤ò¤¤ë¡Ë¡Ä¡Ä8¸Ä
¤¢¤ì¤Ð¤¯¤Á¤Ê¤·¤Î¼Â¡Ä¡Ä1¸Ä
¡Ò¼Ñ½Á¡Ó
º½Åü¡Ä¡Ä50g
·ª¤Î´ÅÏª¼Ñ¤Î¥·¥í¥Ã¥×¡Ä¡ÄÂç¤µ¤¸2
¿å¡Ä¡ÄÂç¤µ¤¸4
±ö¡Ä¡Ä¾¯¡¹
ºî¤êÊý
¡Ê1¡ËºàÎÁ¤Î²¼¤´¤·¤é¤¨¤ò¤¹¤ë
¤µ¤Ä¤Þ¤¤¤â¤ÏÉý2cm¤ÎÎØÀÚ¤ê¤Ë¤·¡¢Èé¤ò¸ü¤á¤Ë¤à¤¯¡ÊÀµÌ£Ìó230g¡Ë¡£¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¿å¤Ë5Ê¬¤Û¤É¤µ¤é¤·¤Æ¿å¤±¤ò¤¤ë¡£ÂÑÇ®¤Î¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¥¿¥ª¥ë¤Ë¤¢¤ì¤Ð¤¯¤Á¤Ê¤·¤Î¼Â¤òÊñ¤ß¡¢¤Ó¤ó¤ÎÄì¤Ê¤É¤Ç²¡¤·¤ÆÁÆ¤¯¤Ä¤Ö¤¹¡£
¡Ê2¡ËÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸¤Ç²ÃÇ®¤¹¤ë
¸ý·Â20cm¤Û¤É¤ÎÂÑÇ®¤Î¥Ü¡¼¥ë¤Ë¼Ñ½Á¤ÎºàÎÁ¤òÆþ¤ì¤Æº®¤¼¡¢¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¥¿¥ª¥ë¤ËÊñ¤ó¤À¤Þ¤Þ¤Î¤¯¤Á¤Ê¤·¤Î¼Â¡¢¤µ¤Ä¤Þ¤¤¤â¤òÆþ¤ì¤Æ¤µ¤Ã¤Èº®¤¼¡¢Ê¿¤é¤Ë¤Ê¤é¤¹¡£¤Õ¤ó¤ï¤ê¤È¥é¥Ã¥×¤ò¤«¤±¡¢ÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸¡Ê600W¡Ë¤Ç8Ê¬¤Û¤É²ÃÇ®¤¹¤ë¡£
¡Ê3¡ËÁÆ¤¯¤Ä¤Ö¤·¡¢»Å¾å¤²¤ë
¥é¥Ã¥×¤ò¼è¤ê¡¢ºÚÈ¤¤Ç¤¯¤Á¤Ê¤·¤Î¼Â¤ò¡Ò¼Ñ½Á¡Ó¤Ë¿»¤·¤Æ¤«¤é¥Ü¡¼¥ë¤Ë¤«¤ë¤¯²¡¤·¤Ä¤±¤Æ¹Ê¤ê¡¢¼è¤ê½Ð¤¹¡£ÌÚ¤Ù¤é¤Ç¤µ¤Ä¤Þ¤¤¤â¤òÁÆ¤¯¤Ä¤Ö¤·¡¢¤µ¤Ä¤Þ¤¤¤â¤¬¼Ñ½Á¤òµÛ¤Ã¤Æ¤Ý¤Ã¤Æ¤ê¤È¤¹¤ë¤Þ¤Çº®¤¼¤ë¡£·ª¤ò²Ã¤¨¤Æ¤µ¤é¤Ëº®¤¼¤ë¡£
ÊÝÂ¸´ü´Ö
ÎäÂ¢¤ÇÌó5Æü´ÖÊÝÂ¸²ÄÇ½
»þÃ»¥Ý¥¤¥ó¥È¡ª
¢£¥Ü¡¼¥ë¤Ò¤È¤Ä¡õ¥ì¥ó¥Á¥ó1²ó¤Ç´°À®¡ª¡¡¤Û¤Ã¤¿¤é¤«¤»¤ë¤¦¤¨¡¢Àö¤¤¤â¤Î¤¬·ã¸º¡£
¢£¤µ¤Ä¤Þ¤¤¤â¤ÏÎ¢¤´¤·¤»¤º¡¢ÌÚ¤Ù¤é¤Ç¤¶¤Ã¤¯¤ê¤Ä¤Ö¤¹¤À¤±
Ìó3»þ´Ö20Ê¬¤Ç¡ª
¡Ø¹õÆ¦¡Ù¤Î¥ì¥·¥Ô
¡Ö¸µµ¤¤Ç·ò¹¯¤Ë²á¤´¤»¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡×¤È¤¤¤¦´ê¤¤¤òÉ½¤·¤¿¹õÆ¦¡£¤Û¤É¤è¤¤´Å¤µ¤Ç¡¢Ã»»þ´Ö¤Ç¤â¤Õ¤Ã¤¯¤é¤Ä¤ä¤Ä¤ä¤Î»Å¾å¤¬¤ê¤Ç¤¹¡£
ºàÎÁ¡Ê2¡Á3¿ÍÊ¬¡Ë
¹õÆ¦¡ÊÃæÎ³¢¨¡Ë¡Ä¡Ä100g
¡Ò¼Ñ½Á¡Ó
¿å¡Ä¡Ä4¥«¥Ã¥×
º½Åü¡Ä¡Ä100g
±ö¡Ä¡Ä¾®¤µ¤¸1/4
¤·¤ç¤¦¤æ¡Ä¡Ä¾®¤µ¤¸2
½ÅÁâ¡ÊÎÁÍýÍÑ¡Ë¡Ä¡Ä¾®¤µ¤¸1/2
¢¨ÂçÎ³¤Î¹õÆ¦¤ò»È¤¦¾ì¹ç¤Ï¡¢ºî¤êÊý3¤ÇÍÍ»Ò¤ò¤ß¤Ê¤¬¤é¼Ñ¤ë»þ´Ö¤ò30Ê¬¡Á1»þ´ÖÄ¹¤¯¤¹¤ë¡£
ºî¤êÊý
¡Ê1¡Ë¹õÆ¦¤ò¼Ñ½Á¤Ë¿»¤·¤Æ¥ì¥ó¥Á¥ó¤¹¤ë
¹õÆ¦¤Ï¤µ¤Ã¤ÈÀö¤Ã¤Æ¿å¤±¤ò¤¤ë¡£¸ý·Â20cm¤Û¤É¤ÎÂÑÇ®¤Î¥Ü¡¼¥ë¤Ë¡Ò¼Ñ½Á¡Ó¤ÎºàÎÁ¤òÆþ¤ì¤Æº®¤¼¡¢¹õÆ¦¤ò²Ã¤¨¤ë¡£Ã¼¤ò¾¯¤·³«¤±¤Æ¤Õ¤ó¤ï¤ê¤È¥é¥Ã¥×¤ò¤«¤±¡¢ÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸¡Ê600W¡Ë¤Ç10Ê¬¤Û¤É²ÃÇ®¤¹¤ë¡£
¡Ê2¡Ë¼¼²¹¤Ë1»þ´Ö30Ê¬ÃÖ¤¯
¥é¥Ã¥×¤ò¤Ï¤º¤·¡¢¤¢¤ì¤ÐÅ´ºà¤òÆþ¤ì¡¢½ÅÁâ¤ò²Ã¤¨¤Æ¤µ¤Ã¤Èº®¤¼¤ë¡£¤Ô¤Ã¤Á¤ê¤È¥é¥Ã¥×¤ò¤«¤±¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¼¼²¹¤Ë1»þ´Ö30Ê¬¤Û¤ÉÃÖ¤¯¡£
¡Ê3¡ËÆé¤Ë°Ü¤·¤Æ¼Ñ¤ë
¸ý·Â18cm¤Û¤É¤ÎÆé¤Ë2¤ò¼Ñ½Á¤´¤È°Ü¤·¡ÊÅ´ºà¤âÆþ¤ì¤ë¡Ë¡¢Ãæ±û¤Ë·ê¤ò¤¢¤±¤¿¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¥¿¥ª¥ë¤ò¼Ñ½Á¤ÎÉ½ÌÌÁ´ÂÎ¤Ë¤Î¤»¡¢Ãæ²Ð¤Ë¤«¤±¤ë¡£¼ÑÎ©¤Ã¤¿¤é¤´¤¯¼å²Ð¤Ë¤·¡¢¤Õ¤¿¤ò¾¯¤·¤º¤é¤·¤Æ¤Î¤»¡¢1»þ´Ö30Ê¬¤Û¤É¼Ñ¤ë¢¨¡£Æ¦¤¬»Ø¤Ç¤Ä¤Ö¤»¤ë¤¯¤é¤¤¤Î½À¤é¤«¤µ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é²Ð¤ò»ß¤á¡¢¤Õ¤¿¤ò¤·¤Æ¤µ¤Þ¤¹¡£·ø¤¤¾ì¹ç¤Ï10Ê¬¤º¤ÄÄÉ²Ã¤·¤Æ¼Ñ¤ë¡£¤Ç¤¤ì¤Ð°ìÈÕ¤ª¤¯¤È¤è¤êÌ£¤¬¤Ê¤¸¤à¡£
¢¨Æ¦¤¬¼Ñ½Á¤Ë¿»¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤·¤ï¤Î¸¶°ø¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢Æ¦¤¬¼Ñ½Á¤«¤é½Ð¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤éÇ®ÅòÅ¬µ¹¤ò²Ã¤¨¤Æ¡£
ÊÝÂ¸´ü´Ö
ÎäÂ¢¤ÇÌó5Æü´ÖÊÝÂ¸²ÄÇ½
»þÃ»¥Ý¥¤¥ó¥È¡ª
¢£ËÜÍè¤ÏÆ¦¤ò¤â¤É¤¹¤Î¤Ë°ìÈÕ¡¢¼Ñ¤ë¤Î¤Ë6»þ´Ö¤Û¤É¤«¤«¤ë¤È¤³¤í¡¢¥ì¥ó¥Á¥ó¤È½ÅÁâ¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¥È¡¼¥¿¥ë3»þ´Ö¤Û¤É¤ËÃ»½Ì¡ª
¢£ºÇ½é¤Ë¼Ñ½Á¤òºî¤Ã¤Æ¹õÆ¦¤òÆþ¤ì¤Æ¤â¤É¤·¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞÆé¤ËÆþ¤ì¤¿¤é¤¢¤È¤Ï²Ð¤Ë¤«¤±¤ë¤À¤±¡£
Ìó15Ê¬¤Ç¡ª
¡Ø¹ÈÇò¤Ê¤Þ¤¹¡Ù¤Î¥ì¥·¥Ô
¤ª½Ë¤¤¤´¤È¤Î¾ÝÄ§¤Ç¤¢¤ë¹ÈÇò¤Î¿å°ú¤òÉ½¸½¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤Ê¤Þ¤¹¡£¤¹¤Ã¤¤ê¤È¤·¤¿´Å¿Ý¤¬È¤µÙ¤á¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¡£
ºàÎÁ¡Ê2¡Á3¿ÍÊ¬¡Ë
Âçº¬¡Ä¡Ä1/4ËÜ¡ÊÌó250g¡Ë
¤Ë¤ó¤¸¤ó¡Ä¡Ä1/5ËÜ¡ÊÌó30g¡Ë
¡Ò´Å¿Ý¡Ó
º½Åü¡Ä¡ÄÂç¤µ¤¸2
¿Ý¡Ä¡ÄÂç¤µ¤¸3
±ö¡Ä¡Ä¾®¤µ¤¸1/2
±ö
¤æ¤º¡Ä¡Ä1¸Ä
ºî¤êÊý
¡Ê1¡Ë¤æ¤º¤¬¤Þ¤òºî¤ë
¤æ¤º¤Ï¾åÉô1/3¡Á1/2¤ò²£¤ËÀÚ¤êÍî¤È¤·¡¢²¼Éô¤Î¿È¤ò¥¹¥×¡¼¥ó¤ÇÇöÈé¤´¤È¤¯¤ê¤Ì¤¯¡£
¢¨¤¯¤ê¤Ì¤¤¤¿¿È¤Ï²Ì½Á¤ò¹Ê¤ê¡¢¥ª¥ê¡¼¥Ö¥ª¥¤¥ë¡¢±ö¡¢¤³¤·¤ç¤¦¤Èº®¤¼¤Æ¤æ¤º¥É¥ì¥Ã¥·¥ó¥°¤È¤·¤Æ»È¤Ã¤Æ¤â¡£
¡Ê2¡ËºàÎÁ¤Î²¼¤´¤·¤é¤¨¤ò¤¹¤ë
Âçº¬¤ÏÄ¹¤µ5cm¤ËÀÚ¤Ã¤ÆÈé¤ò¤à¤¡¢¸ü¤µ2¡Á3mm¤ÎºÙÀÚ¤ê¤Ë¤¹¤ë¡£¤Ë¤ó¤¸¤ó¤ÏÈé¤ò¤à¤¡¢Âçº¬¤è¤ê¤ä¤äºÙ¤á¤ËÀÚ¤ë¡£¥Ü¡¼¥ë¤ËÂçº¬¡¢¤Ë¤ó¤¸¤ó¤òÆþ¤ì¤Æ±ö¾®¤µ¤¸1/3¤ò¤Õ¤ê¡¢¤¶¤Ã¤Èº®¤¼¤ë¡£5Ê¬¤Û¤É¤ª¤¡¢¿å¤±¤ò¤®¤å¤Ã¤È¹Ê¤ë¡£
¡Ê3¡Ë´Å¿Ý¤ò²ÃÇ®¤·¡¢Âçº¬¤È¤Ë¤ó¤¸¤ó¤òÄÒ¤±¤ë
¸ý·Â20cm¤Û¤É¤ÎÂÑÇ®¤Î¥Ü¡¼¥ë¤Ë¡Ò´Å¿Ý¡Ó¤ÎºàÎÁ¤òÆþ¤ì¤Æº®¤¼¡¢¤Õ¤ó¤ï¤ê¤È¥é¥Ã¥×¤ò¤«¤±¤ÆÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸¡Ê600W¡Ë¤Ç1Ê¬¤Û¤É²ÃÇ®¤¹¤ë¡£Ç®¤¤¤¦¤Á¤Ë¡Ê1¡Ë¤ò²Ã¤¨¤Æ¤¢¤¨¤ë¡£¤µ¤Þ¤·¤Ê¤¬¤éÌ£¤ò¤Ê¤¸¤Þ¤»¡¢¤æ¤º¤¬¤Þ¡Ê¾åµ»²¾È¡Ë¤ËÀ¹¤ë¡£
ÊÝÂ¸´ü´Ö
ÎäÂ¢¤ÇÌó3Æü´ÖÊÝÂ¸²ÄÇ½
»þÃ»¥Ý¥¤¥ó¥È¡ª
¢£ËÜÍè¤ÏÆ¦¤ò¤â¤É¤¹¤Î¤Ë°ìÈÕ¡¢¼Ñ¤ë¤Î¤Ë6»þ´Ö¤Û¤É¤«¤«¤ë¤È¤³¤í¡¢¥ì¥ó¥Á¥ó¤È½ÅÁâ¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¥È¡¼¥¿¥ë3»þ´Ö¤Û¤É¤ËÃ»½Ì¡ª
¢£ºÇ½é¤Ë¼Ñ½Á¤òºî¤Ã¤Æ¹õÆ¦¤òÆþ¤ì¤Æ¤â¤É¤·¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞÆé¤ËÆþ¤ì¤¿¤é¤¢¤È¤Ï²Ð¤Ë¤«¤±¤ë¤À¤±¡£
ÄêÈÖ¤Î¤ª¤»¤Á¤¬Â·¤¦¤È¡¢Ç¯»Ï¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÆÃÊÌ´¶¤¬Éº¤¤¡¢ÇØ¶Ú¤¬¥Ô¥ó¤È¿¤Ó¤ëµ¤Ê¬¡£
±ïµ¯¤Î¤è¤¤¼êºî¤ê¤ª¤»¤Á¤Ç¡¢¿·Ç¯¤ò¤¼¤Ò²Ú¤ä¤«¤Ë¤ª·Þ¤¨¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ê¡Ø¥ª¥ì¥ó¥¸¥Ú¡¼¥¸¡Ù2023Ç¯1·î2Æü¹æ¤è¤ê¡Ë
Í¾¤Ã¤¿¹õÆ¦¡õ·ª¤¤ó¤È¤ó¤Ç¡ª¡Ø¹õÆ¦¥¢¥¤¥¹¡Ù¡Ø¤¤ó¤È¤ó¥«¥Ê¥Ã¥Ú¡Ù¤Î¥ì¥·¥Ô
¹¥¤¤Ê¤ª¤»¤Á¥é¥ó¥¥ó¥°1°Ì¤Ï°Õ³°¤Ê¥¢¥ì¡õ²Æì¤À¤±¤¬¤Þ¤µ¤«¤ÎÍñ¡ª¡Ú¤ª¤â¤·¤í¤¹¤®¤ëÁ´¹ñ¤ª¤»¤ÁÄ´ºº¡Û
´ØÏ¢µ»ö
Í¾¤Ã¤¿¹õÆ¦¡õ·ª¤¤ó¤È¤ó¤Ç¡ª¡Ø¹õÆ¦¥¢¥¤¥¹¡Ù¡Ø¤¤ó¤È¤ó¥«¥Ê¥Ã¥Ú¡Ù¤Î¥ì¥·¥Ô
¹¥¤¤Ê¤ª¤»¤Á¥é¥ó¥¥ó¥°1°Ì¤Ï°Õ³°¤Ê¥¢¥ì¡õ²Æì¤À¤±¤¬¤Þ¤µ¤«¤ÎÍñ¡ª¡Ú¤ª¤â¤·¤í¤¹¤®¤ëÁ´¹ñ¤ª¤»¤ÁÄ´ºº¡Û