NVIDIAの未発表の次世代GPUである GeForce RTX 50シリーズの情報をグラフィックボードメーカーのZOTACがウェブサイトに掲載 していたことが話題となりましたが、新たにRTX 50シリーズを搭載したPCがおいくら程度になるかをPC販売店がウェブサイトに掲載してしまうという事態が発生しました。Retailer lists €5999 GeForce RTX 5090 and €3499 RTX 5080 Acer Gaming PCs ahead of launch - VideoCardz.com

https://videocardz.com/newz/retailer-lists-e5999-geforce-rtx-5090-and-e3499-rtx-5080-acer-gaming-pcs-ahead-of-launchNvidia RTX 5090 and RTX 5080 gaming PCs listed prematurely for $7,539 and $4,399 at a retailer - Blackwell meets Arrow Lake to power upcoming Predator Orion 7000 PCs from Acer | Tom's Hardwarehttps://www.tomshardware.com/pc-components/gpus/nvidia-rtx-5090-and-rtx-5080-gaming-pcs-listed-prematurely-for-usd7-539-and-usd4-399-at-a-retailer-blackwell-meets-arrow-lake-to-power-upcoming-predator-orion-7000-pcs-from-acerドイツのPC販売業者が、AcerのゲーミングPCブランドであるPredatorブランドのゲーミングPCを販売していたところ、これにRTX 50シリーズが搭載されていることが明らかになりました。なお、記事作成時点ではRTX 50シリーズを搭載したゲーミングPCの販売ページはウェブサイト上から削除されていますが、テクノロジーメディアのVideoCardz.comはスクリーンショットを撮影することに成功しています。ゲーミングPCの商品名は「Acer Predator Orion」で、GPUにRTX 5090 32GB、CPUにIntel Core Ultra 9 285K、メモリ(RAM)に128GB DDR5、ストレージに2TB SSDを搭載したモデルが5999ユーロ(約98万円)。GPUにRTX 5080 16GB、CPUにIntel Core Ultra 7 265K、RAMに32GB DDR5、ストレージに1TB SSDを搭載したモデルが3499ユーロ(約57万円)でした。VideoCardz.comはRTX 5090搭載PCとRTX 5080搭載PCのスペックを比較して、メモリが500ユーロ(約8万2000円)、CPUが250ユーロ(約4万1000円)程度差額があると試算。それでも1750ユーロ(約28万5000円)ほど差額があるため、これがRTX 5090とRTX 5080の価格の差にそのまま反映されることになるのではと推測しています。