【The Game Awards 2024】12月13日 開催

世界最大級のゲーム表彰式典「The Game Awards 2024」が12月13日に開催された。

「The Game Awards」は、その年にリリースされたタイトルの中で優れたタイトルを表彰するイベント。表彰式のほか、最新のゲームタイトルが発表される場としても注目されている。

「The Game Awards 2024」では、最優秀作品賞となる「GAME OF THE YEAR(GOTY)」に「アストロボット」が選ばれた。また、フロム・ソフトウェアの最新作「ELDEN RING NIGHTREIGN」や、龍が如くスタジオの新プロジェクト「CENTURY」、カプコンの剣戟アクションゲーム最新作「鬼武者 WAY OF THE SWORD」、ノーティードッグの最新作「INTERGALACTIC」など多くの新作が発表された。

【The Game Awards 2024: Official 4K Livestream - LIVE TODAY!】