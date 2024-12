タイの古井戸に落ちた男性が、3日後に無事に救出された。男性は近くに住む村人たちに助けを求めて必死に叫んだものの、“幽霊の声”と勘違いされ、3日間も無視されてしまった。 マレーシア のニュース メディア 『WORLD OF BUZZ』などが報じた。タイのターク県メーソート郡にある村で11月24日、「人里離れた森の中から奇妙な叫び声が聞こえる」との通報が地元 警察 に届いた。 警察 官と救助隊が森の中に入り、“奇妙な声”の主に呼びかけたところ、助けを求める男性の声が聞こえてきた。

声が聞こえる方向へ向かうと、そこには深さ12メートルの古井戸があり、井戸の底には中から出られずにいる男性が見つかった。その30分後、男性は救助隊により井戸の中から無事に救出された。男性は井戸に落ちた際に左手首を骨折し、脳震盪や全身打撲を負い、かなり衰弱していたため、病院に搬送された。 香港 のニュース メディア 『South China Morning Post』では、男性が井戸に転落した後、体力を消耗しないように助けを求めて叫ぶのを1時間ごとにしていたと伝えている。男性の必死の叫び声は地元の村人の耳に届いていたが、彼らは「3日前から森から奇妙な声が聞こえ、夜間に声は激しくなった」と語ったように、男性の声を“幽霊”と思い込んで日没後に外出を控えるようになった。男性が井戸に落ちてから3日経っても、誰一人として森の中を調べようとする人はおらず、村人の中には男性の声を「自分たちを森に誘い込む得体の知れない何か」だと考え、恐怖のあまり 警察 を呼ぶことにした。一方、救助された男性はリュウ・チュワンイー(Liu Chuanyi)という名前の 中国 国籍であることが分かっている。リュウさんの容体は安定しているものの、なぜ彼がタイと ミャンマー の国境に近い場所にいたのかは明らかになっていない。 警察 は現在、入国管理局と連携し、リュウさんがなぜこの地にたどり着いたのかを調査している。画像は『WORLD OF BUZZ 「Man Calls for Help After Getting Trapped in a Well, Gets Ignored by Villagers Who Mistook Him for a Ghost」(Source: South China Morning Post)』より(TechinsightJapan編集部 MasumiMaher)