Ãæ¹ñ¤ÇÀ¸¤Þ¤ìÆÈ¼«¤Î¿Ê²½¤ò¿ë¤²¤¿¡¢ÆüËÜ¤Îñ­»Ò¡£

Ãæ¹ñ¤Ç¤Ï¤ª¤ª¤è¤½¤Îñ­»Ò¤Ï¿åñ­»Ò¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¡¢Ê¨Æ­¤·¤¿¤ªÅò¤ÎÃæ¤ò¤¯¤°¤é¤»¤ÆÌ£¤ï¤¦ñ­»Ò¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤À¤¬¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Ï¡¢¼ç¤Ë¥Ñ¥ê¥Ã¤È¤·¤¿Èé¤È¤½¤ÎÈé¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿ÈþÌ£¤·¤¤ñ²¤È¤Î¥Ï¡¼¥â¥Ë¡¼¤¬´ò¤·¤¤¾Æ¤­ñ­»Ò¤¬¹­¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£

¤½¤ó¤Ê¤ª¤¤¤·¤¤ñ­»Ò¤Ï¡¢º£¤äÀ¤³¦³ÆÃÏ¤Ç³Ú¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£

Îã¤¨¤Ð¡¢¥Ý¡¼¥é¥ó¥É¤Ç³Ú¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ëñ­»Ò¡Ö¥Ô¥¨¥í¥®¡×¤Ë¡¢¥Þ¥ì¡¼¥·¥¢¤ÎÈþ¿©¤Î³¹¡¦¥¤¥Ý¡¼¤Ë¤¢¤ë¡ÖÉÙ»³ÃãÜì¡×¤ÇÌ£¤ï¤¦¤ÇÀäÉÊ¤Îñ­»Ò¡¢¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¤ÎÌ¾Ìç¥é¥Ã¥Õ¥ë¥º¡¦¥Û¥Æ¥ë¤Ë¤¢¤ë¡Ö¥í¥¤¥ä¥ë¥Á¥ã¥¤¥Ê¡×¤ÇÌ£¤ï¤¦»ê¹â¤Îñ­»Ò¡¢ÂæÏÑ¡¦¹âÍº¤Ë¤¢¤ë»Ô¾ì¤ÇÌ£¤ï¤¦¥É¡¦¥í¡¼¥«¥ë¤Ê¿åñ­»Ò¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¥Õ¥é¥ó¥¹¡¦¥Ñ¥ê¤ÇÌ£¤ï¤¨¤ëÆüËÜ¿Í½é¤Î¥ß¥·¥å¥é¥ó¥·¥§¥Õ¤¬¼ê¤¬¤±¤ë¥®¥ç¥¦¥¶ÀìÌçÅ¹¡ÖGYOZA BAR¡×¤Ê¤É¤Ê¤É¡¢¿ô¤¨¾å¤²¤ì¤Ð¥­¥ê¤¬¤Ê¤¤¡£

¤Þ¤¿¡¢ÆüËÜ¤ËÌÜ¤ò¸þ¤±¤Æ¤ß¤ì¤Ð¡¢Ãæ¹ñ¤«¤é¤â¤¿¤é¤µ¤ì¤¿¤ª¤¤¤·¤¤ñ­»Ò¤Ï¡¢±§ÅÔµÜñ­»Ò¤äÉÍ¾¾ñ­»Ò¡¢¤½¤·¤ÆÇîÂ¿ñ­»Ò¤Ê¤É¡¢ÆüËÜ³ÆÃÏ¤Ç¤½¤ì¤¾¤ìÆÈ¼«¤Î¿Ê²½¤ò¿ë¤²¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£

Îã¤¨¤Ð¡¢¿åñ­»Ò¤ÎÌ¾Å¹¡¢µþÀ®Î©ÀÐ¡ÖÍö½£¡×¤ÇÌ£¤ï¤¦ÀäÉÊ¤Î¾Æ¤­¥Ë¥éñ­»Ò¤Ë¡¢¹ÔÎóÉ¬»ê¤Îñ­»ÒÀìÌçÅ¹¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¹¾Åì¶è¡¦µµ¸Í¤Î¡Öµµ¸Íñ­»Ò¡×¡¢²¼Ä®¤Î¾¦Å¹³¹¡Ö¥¸¥ç¥¤¥Õ¥ë»°¥ÎÎØ¡×¤ÇÌ£¤ï¤¦¥³¥¹¥ÑºÇ¹â¤Îñ­»Ò¡¢ñ­»ÒÀìÌç¡Ö¤µ¤«¤¤¿©ÉÊ¡×¡¢¤¢¤Î¥¢¥ó¥¸¥ã¥Ã¥·¥åÅÏÉô¤µ¤ó¤¬Àä»¿¤¹¤ëñ­»Ò¤Î¤ªÅ¹¡¢½ÂÃ«¶èÈ¨¥öÃ«¤Î¡Ö您¹¥ ¡Ê¥Ë¥¤¥Ï¥ª¡Ë¡×¡¢¥¿¥â¤µ¤ó¹Ô¤­¤Ä¤±¤ÎÃæ²ÚÎÁÍý²°¡ÖÅÐÎ¶¡×¤ÇÌ£¤ï¤¦¥»¥ì¥Ö¤Êñ­»Ò¤Ë¡¢1Æü¤Ë5000¸Ä¤âÇä¤ì¤ëÇîÂ¿¤Ã»Ò¤Î¥½¥¦¥ë¥Õ¡¼¥É¡Ö°°¸®¡×¤ÎÇîÂ¿ñ­»Ò¤Ê¤É¤Ê¤É¡¢ÆüËÜ¹ñÆâ¤ÎÈþÌ£¤·¤¤ñ­»ÒÅ¹¤ò¤¹¤Ù¤Æµó¤²¤ë¤³¤È¤âÆñ¤·¤¤¡£

¤½¤ó¤ÊÁ´¹ñ³ÆÃÏ¤Ë¤¢¤ë¿ô¡¹¤Îñ­»ÒÅ¹¤ÎÃæ¤«¤é¡¢º£²ó¤ÏÊ¼¸Ë¸©¿À¸Í»Ô¡¦Ì«Àî¤Ë¤¢¤ëÉü³è¤·¤¿ÀäÉÊ¤Îñ­»ÒÅ¹¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤¿¤¤¡£

¤ªÅ¹¤ÎÌ¾Á°¤Ï¡ÖÃ¸¿å¸®¡Ê¤¿¤ó¤¹¤¤¤±¤ó¡Ë¡×¤À¡£

¡¦¾¼ÏÂ46Ç¯¡Ê1971Ç¯¡Ë¤«¤é±Ä¶È¤·¤Æ¤¤¤¿Ì¾Å¹¡¢¤½¤ì¤¬¡ÖÃ¸¿å¸®¡×

¤³¤Á¤é¤Î¤ªÅ¹¡¢¾¼ÏÂ46Ç¯¡Ê1971Ç¯¡Ë¸µÄ®¹â²Í²¼¤ÎÅìÆþ¸ý¤Ç±Ä¶È¤·¡¢ÂÑ¿Ì¹©»ö¤Î¤¿¤áÀË¤·¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤éÊÄÅ¹¤·¤¿Ì¾Å¹¡£¤½¤Î¸å¡¢2022Ç¯7·î¤Ë¥Þ¥ë¥·¥ó»Ô¾ì¤Ë°ÜÅ¾Éü³è¤·¤¿¤Î¤¬º£²ó¤´¾Ò²ð¤¹¤ë¤ªÅ¹¤À¡£

¾¼ÏÂ46Ç¯¡Ê1971Ç¯¡Ë¤È¸À¤¨¤Ð¡¢Åìµþ¡¦¶äºÂ¤Ë¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¤Î°ì¹æÅ¹¤¬³«Å¹¤·¡¢ÅÁÀâ¤Î¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¡Ö£¸»þ¤À¥è¡ªÁ´°÷½¸¹ç¡×¤¬»ëÄ°Î¨50¥Ñ¡¼¥»¥ó¥È¤ò¤¿¤¿¤­½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£ÎÌÈÎÅ¹¤Ç¤ÏÆüÀ¶¿©ÉÊ¤Î¡Ö¥«¥Ã¥×¥Ì¡¼¥É¥ë¡×¤¬100±ß¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¡¢²­Æì¤Ï¤Þ¤ÀÆüËÜ¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿»þÂå¡£

¤½¤ó¤Ê»þÂå¤Ë»º¤Þ¤ì¤¿¤³¤Á¤é¤Î¤ªÅ¹¤Ï¡¢º£¤Ê¤ªÂ¿¤¯¤Î¿Í¡¹¤òÁÇÀ²¤é¤·¤¤Ì£¤ï¤¤¤ÇÌ¥Î»¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£

¡¦ÀäÉÊ¤Î¾Æ¤­ñ­»Ò¤È¿åñ­»Ò

¤³¤Á¤é¤Î¤ªÅ¹¤ÎÌ¾Êª¤Ï¡Ö¾Æ¥®¥ç¥¦¥¶¡×¤È¡Ö¿å¥®¥ç¥¦¥¶¡×¡£Â¾¤Ë¤â¡¢ÆÚÂ­¤ä¾Æ¤­ÆÚ¡¢ÆÃÀ½ÆÚÆù¥¿¥ì¥Å¥±¤Ë¡¢¥é¡¼¥á¥ó¤äÎä¤ä¤·Ãæ²Ú¤âÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë¡£

¤Þ¤º¤Ï¾Æ¤­ñ­»Ò¡£

³°Â¦¤Ï¥«¥ê¥Ã¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤¬¡¢ÆâÂ¦¤Ï¤â¤Á¤â¤Á¤ÎÈé¤Î¿©´¶¤ò»Ä¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ÎÈé¤Î¿©´¶¤À¤±¤Ç¤âÈó¾ï¤ËÈþÌ£¡£¤â¤Á¤í¤óñ­»Ò¤ÎÃæ¤Îñ²¤âÈó¾ï¤ËÈþÌ£¤·¤¯¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¿©¤Ù¤Æ¤â½¼Ê¬¤ËÈþÌ£¤·¤¤¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ë¡£

¤½¤ì¤òÆÃÀ½¤Î¥µ¥é¥Ã¤È¤·¤¿Ì£Á¹¥À¥ì¤Ë¤Ä¤±¤Æ¿©¤Ù¤ÆÌ£¤ï¤¦¤Î¤À¤«¤é¡¢¤µ¤é¤Ë¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤¤Î¤À¡£

¤½¤·¤Æ¿åñ­»Ò¡£

¿åñ­»Ò¤Ï¿Ý¾ßÌý¤Ë¤Ä¤±¤ÆÌ£¤ï¤¦¤Î¤À¤¬¡¢¤â¤Á¤â¤Á¤ÎÈé¤Î¿©´¶¤Èñ²¤ÎÌ£¤ï¤¤¤ò¤µ¤é¤Ë´®Ç½¤Ç¤­¤ë¡£

¾Æ¤­ñ­»Ò¤È¤Ï°ã¤¤¡¢¿åñ­»Ò¤Ë¤ÏÂçÍÕ¤¬¤½¤Î¤Þ¤ÞÆþ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Èó¾ï¤ËÁÖ¤ä¤«¤ÊÌ£¤ï¤¤¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤ë¤Î¤À¡£

¤â¤·ÈþÌ£¤·¤¤ñ­»Ò¤òÌ£¤ï¤¤¤¿¤¤¤Î¤Ê¤é¡¢¿À¸Í¤òÎ¹¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤À¤í¤¦¤«¡©¤­¤Ã¤È¤½¤³¤Ë¤ÏÄ¹¤¤»þ´Ö°¦¤µ¤ì¤Æ¤­¤¿¿À¸Í¤ÎÌ¾Êª¤Î1¤Ä¤È¸À¤Ã¤Æ¤â²á¸À¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡¢¤½¤ó¤ÊÌ£¤ï¤¤¤¬¤¢¤ë¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¤Î¤À¡£

¡ã¤ªÅ¹¤Î¾ðÊó¡ä
¤ªÅ¹¡¡Ã¸¿å¸®
½»½ê¡¡¿À¸Í»ÔÊ¼¸Ë¶èÅì»³Ä®4-1-15 ¥Þ¥ë¥·¥ó»Ô¾ì
±Ä¶È»þ´Ö 11:00 ¡Á 17:00¡Ê¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¡Ë
ÄêµÙÆü¡¡¿åÍËÆü



The post ¡ÚÆüËÜñ­»Òµª¹Ô¡Û¿À¸Í¡¦Ì«Àî¤Î¥Þ¥ë¥·¥ó»Ô¾ì¤ÇÌ£¤ï¤¦ÀäÉÊñ­»Ò¤È¤Ï¡© / Ê¼¸Ë¸©¿À¸Í»ÔÊ¼¸Ë¶èÅì»³Ä®¤Î¡ÖÃ¸¿å¸®¡Ê¤¿¤ó¤¹¤¤¤±¤ó¡Ë¡× first appeared on GOTRIP!.