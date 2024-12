中国で生まれ独自の進化を遂げた、日本の餃子。

中国ではおおよその餃子は水餃子と呼ばれる、沸騰したお湯の中をくぐらせて味わう餃子がほとんどだが、日本では、主にパリッとした皮とその皮に包まれた美味しい餡とのハーモニーが嬉しい焼き餃子が広まっている。

そんなおいしい餃子は、今や世界各地で楽しまれている。

例えば、ポーランドで楽しまれている餃子「ピエロギ」に、マレーシアの美食の街・イポーにある「富山茶樓」で味わうで絶品の餃子、シンガポールの名門ラッフルズ・ホテルにある「ロイヤルチャイナ」で味わう至高の餃子、台湾・高雄にある市場で味わうド・ローカルな水餃子、さらにはフランス・パリで味わえる日本人初のミシュランシェフが手がけるギョウザ専門店「GYOZA BAR」などなど、数え上げればキリがない。

また、日本に目を向けてみれば、中国からもたらされたおいしい餃子は、宇都宮餃子や浜松餃子、そして博多餃子など、日本各地でそれぞれ独自の進化を遂げているのだ。

例えば、水餃子の名店、京成立石「蘭州」で味わう絶品の焼きニラ餃子に、行列必至の餃子専門店と呼ばれる江東区・亀戸の「亀戸餃子」、下町の商店街「ジョイフル三ノ輪」で味わうコスパ最高の餃子、餃子専門「さかい食品」、あのアンジャッシュ渡部さんが絶賛する餃子のお店、渋谷区幡ヶ谷の「您好 (ニイハオ)」、タモさん行きつけの中華料理屋「登龍」で味わうセレブな餃子に、1日に5000個も売れる博多っ子のソウルフード「旭軒」の博多餃子などなど、日本国内の美味しい餃子店をすべて挙げることも難しい。

そんな全国各地にある数々の餃子店の中から、今回は兵庫県神戸市・湊川にある復活した絶品の餃子店をご紹介したい。

お店の名前は「淡水軒(たんすいけん)」だ。

・昭和46年(1971年)から営業していた名店、それが「淡水軒」

こちらのお店、昭和46年(1971年)元町高架下の東入口で営業し、耐震工事のため惜しまれながら閉店した名店。その後、2022年7月にマルシン市場に移転復活したのが今回ご紹介するお店だ。

昭和46年(1971年)と言えば、東京・銀座にマクドナルドの一号店が開店し、伝説のテレビ番組「8時だヨ!全員集合」が視聴率50パーセントをたたき出していた。量販店では日清食品の「カップヌードル」が100円で販売され、沖縄はまだ日本ではなかった時代。

そんな時代に産まれたこちらのお店は、今なお多くの人々を素晴らしい味わいで魅了し続けているのだ。



・絶品の焼き餃子と水餃子

こちらのお店の名物は「焼ギョウザ」と「水ギョウザ」。他にも、豚足や焼き豚、特製豚肉タレヅケに、ラーメンや冷やし中華も提供している。

まずは焼き餃子。



外側はカリッとしているのだが、内側はもちもちの皮の食感を残しており、その皮の食感だけでも非常に美味。もちろん餃子の中の餡も非常に美味しく、そのまま食べても充分に美味しいことがわかる。

それを特製のサラッとした味噌ダレにつけて食べて味わうのだから、さらにたまらないのだ。





そして水餃子。

水餃子は酢醤油につけて味わうのだが、もちもちの皮の食感と餡の味わいをさらに堪能できる。

焼き餃子とは違い、水餃子には大葉がそのまま入っており、非常に爽やかな味わいを楽しむことができるのだ。



もし美味しい餃子を味わいたいのなら、神戸を旅してみてはいかがだろうか?きっとそこには長い時間愛されてきた神戸の名物の1つと言っても過言ではない、そんな味わいがあるに違いないのだ。

<お店の情報>

お店 淡水軒

住所 神戸市兵庫区東山町4-1-15 マルシン市場

営業時間 11:00 〜 17:00(なくなり次第終了)

定休日 水曜日







The post 【日本餃子紀行】神戸・湊川のマルシン市場で味わう絶品餃子とは? / 兵庫県神戸市兵庫区東山町の「淡水軒(たんすいけん)」 first appeared on GOTRIP!.