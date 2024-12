浦和レッズのクラブW杯日程が決定！初戦は現地時間17日にリーベル・プレートとシアトルで激突

クラブワールドカップ2025の試合日程が7日に発表された。新たなクラブワールドカップとして開催されるFIFAクラブワールドカップ2025(Mundial de Clubes FIFA 25)は、合計32チームが参加。2025年6月15日から7月13日までアメリカ合衆国で開催される。出場クラブは、2021年から2024年の各大陸の王者とFIFAが算出するクラブランキング上位のチームで、日本からはAFCチャンピオンズリーグ2022優勝クラブの浦和レッズが参戦する。

今月5日にグループステージ抽選会がマイアミで行われ、浦和はリーベル・プレート(アルゼンチン)、インテル(イタリア)、モンテレイ(メキシコ)と同組のグループEに入った。そして、同大会の試合日程が7日に発表され、浦和は現地時間17日にリーベル・プレート、21日にインテルと、ルーメン・フィールド(ワシントン州シアトル)で2試合を戦ったあと、25日にモンテレイとローズボウルスタジアム(カリフォルニア州ロサンゼルス)で対戦することになった。浦和のグループステージ試合日程は以下の通り。2025年6月17日12:00(日本時間18日4:00)リーベル・プレート vs 浦和レッズルーメン・フィールド(ワシントン州シアトル)2025年6月21日12:00(日本時間22日4:00)インテル vs 浦和レッズルーメン・フィールド(ワシントン州シアトル)2025年6月25日18:00(日本時間26日10:00)浦和レッズ vs モンテレイローズボウルスタジアム(カリフォルニア州ロサンゼルス)