LYn、ASTROのチャウヌ、M.C the MAXのイス、イ・ムジンなどが、イ・スンギのデビュー20周年記念アルバムに参加した。所属事務所のBig Planet Madeは11月25日午後、公式SNSを通じて歌手兼俳優イ・スンギのデビュー20周年記念アルバム「With」で息を合わせたミュージシャンたちの名前が表記された新たなトラックリストを公開した。トラックリストによると、アルバムの最初の楽曲「Return」はLYn、「You're my girl」はチャウヌ、「Delete」はイス、「Words that are hard to say」はCaptain Planet、「Unfinished Strory」にはイ・ムジンが参加した。それぞれ個性の強い5人のアーティストとイ・スンギの出会いが、どのような相乗効果を発揮するのか、期待が高まっている。

これと共に、トラックリストにはイ・スンギとアルバムに参加したアーティストたちが一緒に作業している様子も盛り込まれた。デビュー20周年記念アルバム「With」は、イ・スンギとこれまで共にしてきたミュージシャンたちがもう一度一丸となり、初期のヒット曲を新たにアレンジしたアルバムで、原曲とは異なる魅力を披露する予定だ。12月4日の午後6時にリリースされる。彼は現在、TV朝鮮バラエティ番組「生存王:部族戦争」で軍人チームのチーム長として大活躍しており、12月11日に公開される映画「大家族」を通じて6年ぶりに映画に復帰する。