ASTRO ¥Á¥ã¥¦¥Ì¤â¡ª¹ë²Ú5ÁÈ¤¬¥¤¡¦¥¹¥ó¥®¤È¥³¥é¥Ü¡Ä¥Ç¥Ó¥å¡¼20¼þÇ¯µÇ°¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ë»²²Ã
LYn¡¢ASTRO¤Î¥Á¥ã¥¦¥Ì¡¢M.C the MAX¤Î¥¤¥¹¡¢¥¤¡¦¥à¥¸¥ó¤Ê¤É¤¬¡¢¥¤¡¦¥¹¥ó¥®¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼20¼þÇ¯µÇ°¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ë»²²Ã¤·¤¿¡£
½êÂ°»öÌ³½ê¤ÎBig Planet Made¤Ï11·î25Æü¸á¸å¡¢¸ø¼°SNS¤òÄÌ¤¸¤Æ²Î¼ê·óÇÐÍ¥¥¤¡¦¥¹¥ó¥®¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼20¼þÇ¯µÇ°¥¢¥ë¥Ð¥à¡ÖWith¡×¤ÇÂ©¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤¿¤Á¤ÎÌ¾Á°¤¬É½µ¤µ¤ì¤¿¿·¤¿¤Ê¥È¥é¥Ã¥¯¥ê¥¹¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¥È¥é¥Ã¥¯¥ê¥¹¥È¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥¢¥ë¥Ð¥à¤ÎºÇ½é¤Î³Ú¶Ê¡ÖReturn¡×¤ÏLYn¡¢¡ÖYou're my girl¡×¤Ï¥Á¥ã¥¦¥Ì¡¢¡ÖDelete¡×¤Ï¥¤¥¹¡¢¡ÖWords that are hard to say¡×¤ÏCaptain Planet¡¢¡ÖUnfinished Strory¡×¤Ë¤Ï¥¤¡¦¥à¥¸¥ó¤¬»²²Ã¤·¤¿¡£¤½¤ì¤¾¤ì¸ÄÀ¤Î¶¯¤¤5¿Í¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¥¤¡¦¥¹¥ó¥®¤Î½Ð²ñ¤¤¤¬¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÁê¾è¸ú²Ì¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¤Î¤«¡¢´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ì¤È¶¦¤Ë¡¢¥È¥é¥Ã¥¯¥ê¥¹¥È¤Ë¤Ï¥¤¡¦¥¹¥ó¥®¤È¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ë»²²Ã¤·¤¿¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¿¤Á¤¬°ì½ï¤Ëºî¶È¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤âÀ¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¤¿¡£
¥Ç¥Ó¥å¡¼20¼þÇ¯µÇ°¥¢¥ë¥Ð¥à¡ÖWith¡×¤Ï¡¢¥¤¡¦¥¹¥ó¥®¤È¤³¤ì¤Þ¤Ç¶¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¿¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤¿¤Á¤¬¤â¤¦°ìÅÙ°ì´Ý¤È¤Ê¤ê¡¢½é´ü¤Î¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤ò¿·¤¿¤Ë¥¢¥ì¥ó¥¸¤·¤¿¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ç¡¢¸¶¶Ê¤È¤Ï°Û¤Ê¤ëÌ¥ÎÏ¤òÈäÏª¤¹¤ëÍ½Äê¤À¡£12·î4Æü¤Î¸á¸å6»þ¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤ë¡£
Èà¤Ï¸½ºß¡¢TVÄ«Á¯¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡ÖÀ¸Â¸²¦¡§ÉôÂ²ÀïÁè¡×¤Ç·³¿Í¥Á¡¼¥à¤Î¥Á¡¼¥àÄ¹¤È¤·¤ÆÂç³èÌö¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢12·î11Æü¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤ë±Ç²è¡ÖÂç²ÈÂ²¡×¤òÄÌ¤¸¤Æ6Ç¯¤Ö¤ê¤Ë±Ç²è¤ËÉüµ¢¤¹¤ë¡£
¡¦¥¤¡¦¥¹¥ó¥®¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼20¼þÇ¯µÇ°¥¢¥ë¥Ð¥à¡ÖWith¡×12·î4Æü¤ËÈ¯Çä¡ª
¡¦¥¤¡¦¥¹¥ó¥®¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼20¼þÇ¯µÇ°¥¢¥ë¥Ð¥à¡ÖWith¡×¥à¡¼¥É¥µ¥ó¥×¥é¡¼±ÇÁü¤ò¸ø³«
½êÂ°»öÌ³½ê¤ÎBig Planet Made¤Ï11·î25Æü¸á¸å¡¢¸ø¼°SNS¤òÄÌ¤¸¤Æ²Î¼ê·óÇÐÍ¥¥¤¡¦¥¹¥ó¥®¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼20¼þÇ¯µÇ°¥¢¥ë¥Ð¥à¡ÖWith¡×¤ÇÂ©¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤¿¤Á¤ÎÌ¾Á°¤¬É½µ¤µ¤ì¤¿¿·¤¿¤Ê¥È¥é¥Ã¥¯¥ê¥¹¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¥È¥é¥Ã¥¯¥ê¥¹¥È¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥¢¥ë¥Ð¥à¤ÎºÇ½é¤Î³Ú¶Ê¡ÖReturn¡×¤ÏLYn¡¢¡ÖYou're my girl¡×¤Ï¥Á¥ã¥¦¥Ì¡¢¡ÖDelete¡×¤Ï¥¤¥¹¡¢¡ÖWords that are hard to say¡×¤ÏCaptain Planet¡¢¡ÖUnfinished Strory¡×¤Ë¤Ï¥¤¡¦¥à¥¸¥ó¤¬»²²Ã¤·¤¿¡£¤½¤ì¤¾¤ì¸ÄÀ¤Î¶¯¤¤5¿Í¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¥¤¡¦¥¹¥ó¥®¤Î½Ð²ñ¤¤¤¬¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÁê¾è¸ú²Ì¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¤Î¤«¡¢´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Ç¥Ó¥å¡¼20¼þÇ¯µÇ°¥¢¥ë¥Ð¥à¡ÖWith¡×¤Ï¡¢¥¤¡¦¥¹¥ó¥®¤È¤³¤ì¤Þ¤Ç¶¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¿¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤¿¤Á¤¬¤â¤¦°ìÅÙ°ì´Ý¤È¤Ê¤ê¡¢½é´ü¤Î¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤ò¿·¤¿¤Ë¥¢¥ì¥ó¥¸¤·¤¿¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ç¡¢¸¶¶Ê¤È¤Ï°Û¤Ê¤ëÌ¥ÎÏ¤òÈäÏª¤¹¤ëÍ½Äê¤À¡£12·î4Æü¤Î¸á¸å6»þ¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤ë¡£
Èà¤Ï¸½ºß¡¢TVÄ«Á¯¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡ÖÀ¸Â¸²¦¡§ÉôÂ²ÀïÁè¡×¤Ç·³¿Í¥Á¡¼¥à¤Î¥Á¡¼¥àÄ¹¤È¤·¤ÆÂç³èÌö¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢12·î11Æü¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤ë±Ç²è¡ÖÂç²ÈÂ²¡×¤òÄÌ¤¸¤Æ6Ç¯¤Ö¤ê¤Ë±Ç²è¤ËÉüµ¢¤¹¤ë¡£
¡¦¥¤¡¦¥¹¥ó¥®¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼20¼þÇ¯µÇ°¥¢¥ë¥Ð¥à¡ÖWith¡×12·î4Æü¤ËÈ¯Çä¡ª
¡¦¥¤¡¦¥¹¥ó¥®¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼20¼þÇ¯µÇ°¥¢¥ë¥Ð¥à¡ÖWith¡×¥à¡¼¥É¥µ¥ó¥×¥é¡¼±ÇÁü¤ò¸ø³«