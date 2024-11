「サンリオキャラクターズ」の新作ガシャポン3種が2024年11月第4週に全国のガシャポンバンダイオフィシャルショップや玩具売り場などに設置されたガシャポン自販機シリーズに登場する。「サンリオキャラクターズ フォトフレームマスコット」は顔の部分に好きな写真をセットできる。「サンリオキャラクターズ おふとんかぶりっこ」はお布団をかぶったかわいい姿で立体化。「サンリオキャラクターズ〜なりきりオイスター〜 めじるしアクセサリー」では、キャラがオイスター(牡蠣)になりきっている。

「サンリオキャラクターズ」はハローキティやマイメロディ、シナモロールやポムポムプリンなど、サンリオが展開するキャラクターが、作品の垣根を越えて集合するカテゴリー。グッズなどで使用される。今回は、サンリオキャラクターズの新作カプセルトイがバンダイの「ガシャポン」ブランドに登場。キャラクターの顔の部分に推しなど好きな写真を入れられるマスコット「サンリオキャラクターズ フォトフレームマスコット」、サンリオキャラクターズがふわふわのおふとんをかぶったフィギュア「サンリオキャラクターズ おふとんかぶりっこ」、サンリオキャラクターズが牡蠣になっちゃった!? まるで本物の牡蠣みたいにおいしそうなめじるしアクセサリー「サンリオキャラクターズ〜なりきりオイスター〜 めじるしアクセサリー」の3種だ。サンリオキャラクターズの筆頭格ハローキティは、ロックバンドのKISSからファッションブランドのケイト・スペード ニューヨーク、ベイブレードからマルコメの味噌汁まで幅広くコラボすることで知られている。またコラボではない場合でも、サンリオキャラクターズが寿司の姿になったアイテムなどもあり、キティ以外も様々なアレンジを受け入れる懐の深さを持っている。今回も、普通の意味でかわいい「おふとんかぶりっこ」、顔の部分に入れる写真によってはギャグにもシュールにもなる「フォトフレームマスコット」、そして人によっては困惑してしまうかもしれないほど大胆なアレンジでありながら、実用性を備えた「〜なりきりオイスター〜 めじるしアクセサリー」と、わずか3種で幅広い楽しさが爆発している。ファンの方は、このサンリオの度量の深さと面白さを味わっていただきたい。(C)24 SANRIO CO., LTD. APPR. NO. L650160