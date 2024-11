マクドナルド、新作「ダブルチョコストロベリーフラッペ」が11月20日に発売！ 広瀬すずと山下智久が新TVCMでホリデーシーズンを盛り上げる

日本マクドナルドが、ホリデーシーズンにぴったりの新商品「ダブルチョコストロベリーフラッペ」を2024年11月20日(水)から期間限定で販売する。これに合わせて、広瀬すずと山下智久が出演する新しいTVCMも放映され、注目が集まっている。「ダブルチョコストロベリーフラッペ」は、いちご果汁を使用した甘酸っぱさが特徴のフラッペで、ホイップクリーム、ストロベリーソース、ホワイトチョコレート、ミルクチョコレートがトッピングされている。見た目も華やかで、クリスマスシーズンにぴったりなビジュアルが楽しめる。さらに、同商品に「マカロン チョコレート」をトッピングした「ダブルチョコストロベリーフラッペ with マカロンチョコレート」も登場し、甘酸っぱいフラッペとマカロンの絶妙な組み合わせを楽しめる。マカロンは、いちごとミルク、バターを混ぜ合わせたクリームをサンドした「マカロン いちごミルクバター」とともに提供される。また、McCafé by Baristaでは「キャラメルブリュレラテ」も新たに登場する。エスプレッソベースのカフェラテに、クリーミーなホイップクリーム、キャラメルソース、クラッシュしたシガークッキーをトッピングした、スイーツ感満載のホットラテに仕上がっている。新TVCMは2024年11月19日(火)から放送される。広瀬すずと山下智久がサンタクロースと共演し、クリスマスの装いで登場。いちごの「ダブルチョコストロベリーフラッペ」とマカロンの組み合わせの魅力を伝える内容で、クリスマスを盛り上げるメッセージが込められている。撮影では、広瀬がサンタクロースを助けるシーンが描かれており、撮影中に見せる二人のコミカルなやり取りが印象的だ。特に、広瀬がサンタを助ける姿と、山下がフラッペを楽しむ姿の対比が笑いを誘う場面もあり、スタッフの間でも笑い声が絶えなかったという。撮影中、広瀬は「早くフラッペを飲みたい!」という気持ちを演技に込め、その後のシーンでフラッペを味わうと「おいしっ♪」と小さな声でつぶやいた。また、山下も納得のいく演技を求め、再挑戦を申し出るなど、プロ意識の高さが印象的だった。この機会に、クリスマスを彩る「ダブルチョコストロベリーフラッペ」を楽しんでみてはいかがだろうか。■商品情報・ダブルチョコストロベリーフラッペ店頭価格:490円〜いちご果汁を使用したフラッペに、ホイップクリーム、ストロベリーソース、ホワイトチョコレート、ミルクチョコレートをトッピング。・ダブルチョコストロベリーフラッペ with マカロンチョコレート店頭価格:610円〜フラッペに「マカロン チョコレート」をトッピングした華やかな一品。・マカロン いちごミルクバター店頭価格:190円〜アーモンドが練りこまれたサクふわ生地に、いちごとミルクとバターを混ぜ合わせたクリームをサンドしたまろやかなマカロン。・キャラメルブリュレラテ(McCafé by Barista併設店舗限定)店頭価格:440円〜クリームブリュレシロップにほろ苦いエスプレッソとふわふわにフォーミングしたミルクを加えたカフェラテに、クリーミーでなめらかなホイップクリームと、クラッシュしたシガークッキー、キャラメルソースをトッピング。サクサク食感の香ばしいシガークッキーに、キャラメルの甘い香りと味わいが楽しめる、スイーツ感覚のホットラテ。販売期間:2024年11月20日(水)〜12月下旬販売エリア:全国のマクドナルド店舗(一部店舗を除く)■新TVCM概要タイトル:マックカフェ「マックのいちごフラッペ」篇(30秒)放映開始日:2024年11月19日(火)放送地域:全国(一部地域を除く)■Xキャンペーンキャンペーン名:「#マックでサンタのいちごフラッペ」キャンペーン応募期間:2024年11月19日(火)7:00〜23:59応募方法:マクドナルド公式Xアカウント(@McDonaldsJapan)をフォローし、同アカウントから投稿された「#マックでサンタのいちごフラッペ」のハッシュタグが付いたポストに「#マックでサンタのいちごフラッペ」を付けてリプライ(返信)してください。賞品/当選数:ご応募いただいた方の中から、抽選で100名様に1,000円分のマックカードが当たります。・Xキャンペーンの詳細についてその他のキャンペーン情報は以下URLより詳細をご確認ください。※各キャンペーンは予告なく終了する場合がございます。予めご了承ください。