さまざまな体型にフィット！YB-LAB.「もちフィット ブラジャー＆ショーツ」

YB-LAB.の「もちフィット ブラジャー&ショーツ」が、今回2024年度グッドデザイン賞を受賞しました。

YB-LAB.「もちフィット ブラジャー&ショーツ」

カラー全4色展開 :Nude ヌード/Dusty Blue ダスティブルー/Amber アンバー/

Pitch Black ピッチブラック

ブラジャーサイズ:M/L

ショーツサイズ :M-Lサイズ

価格 :オープンプライス

※各種セール時期や販売設計により変動する可能性があります。

YB-LAB.の「もちフィット ブラジャー&ショーツ」が、今回2024年度グッドデザイン賞を受賞。

「もちフィット」は、心地よい着用感と自然なバストラインを提供するデザインが評価され、女性のインナーウェアの新しい選択肢として注目を集めています。

■身体に寄り添う快適なデザイン

現代人が求めるインナーウェアは、単なるデザイン性や機能性に留まらず、毎日の生活を快適にサポートするものが求められています。

「もちフィット ブラジャー&ショーツ」は、繊細なディテールや柔らかな素材により、肌にやさしく寄り添う着心地を実現しました。

ノンワイヤーデザインながらも、体にフィットする柔軟な構造で自然なシルエットを作り出し、特に忙しい毎日の中でもリラックスして着用できる快適さを追求しています。

さまざまな体型にフィットしやすい設計も特徴です。

身体のありとあらゆる動き高密着にフィットする

■独自開発による快適なサポート力

「もちフィット ブラジャー&ショーツ」は、同社独自の「ジェル状パーツ」と柔軟性に優れた「超伸縮素材」を組み合わせた設計により、さまざまな体型にやさしくフィットします。

このデザインにより、ブラジャーのカップが体にぴったりと沿い、着用中のズレや不快感を軽減し、快適さを保ちます。

さらに、脇高設計と内蔵されたサポートパネルが、自然なシルエットをサポートしつつ、体に心地よくフィットします。

ノンワイヤーながらも、しっかりとしたサポート力を備えているため、ワイヤーブラが苦手な方や、長時間の着用でも快適さを求める方に適しています。

■生活シーンに合わせた柔軟な対応

「もちフィット」は、日々の体型の変化にも柔軟に対応できるよう設計されています。

生理前後や産前産後の体型変化にも自然に馴染む伸縮素材を採用しており、どのような時期でも快適なフィット感を提供します。

さらに、抗菌防臭機能を備え、簡単に着脱できるデザインで、毎日を快適に過ごしたい方にぴったりのアイテムです。

また、ノンワイヤーでありながら、カップ上部が浮きにくい構造となっており、フィッティングに手間をかける必要がないため、忙しい日常でも安心して使用いただけるアイテムとなっています。

地球環境にやさしい紙製パッケージ

■環境への配慮

製品のパッケージには環境に配慮し、紙製パッケージを採用しています。

これは、使う方だけでなく、地球環境にもやさしい製品作りを目指す同社の姿勢を反映しています。

■審査委員の評価

ノンワイヤーブラジャーは締め付けが少なく快適な反面、胸の綺麗な立体感を損なってしまったり、体を動かした時のズレがおきやすいという弱点がある。

本製品はノンワイヤーでありながら、細やかな素材と構造の設計によって、心地よいフィット感とホールド感を実現している点が高く評価された。

上品さと機能性を保ちながらも現代のライフスタイルに寄り添う下着として完成度が高い仕上がりになっている。

引用: https://www.g-mark.org/gallery/winners/24027?years=2024

もちフィット ブラジャー&ショーツ

■「もちフィット」販売URL

https://ybl-store.net/lp?u=mfbjsoneprs

■新しいカラーとバリエーションで「もちフィット」をもっと自分らしく

ブラジャーから、毎日の気持ちまで支える「もちフィット」に、11月上旬より新しい彩りが加わります。

今回の新色は、日々を自分らしく生きるすべての方々に寄り添う、選び抜かれた特別な2色です。

控えめでありながら芯のあるニュートラルカラー「ストレートグレー」は、どんなスタイルにも溶け込み、凛とした美しさを引き立てます。

気取らずに自分を大切にする方に寄り添い、穏やかさと揺るぎない存在感を放つ魅力を備えています。

また、日常にささやかな明るさと温かみを添えるポジティブカラー「チェリッシュピンク」は、見るたびに心を弾ませ、前向きな気持ちをそっと後押しします。

大人の可愛らしさを品よく引き出し、ふとした瞬間に笑顔をもたらす色合いです。

新しい彩りの2色

毎日の気持ちまで支える「もちフィット」

さらに、「もちフィット」ショーツが単品でもお求めいただけるようになりました。

スタイル自在に、ブラジャーとのセットでも、ショーツだけを自由に組み合わせて、日常のさまざまなシーンに合わせたコーディネートを楽しめます。

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post さまざまな体型にフィット!YB-LAB.「もちフィット ブラジャー&ショーツ」 appeared first on Dtimes.