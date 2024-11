TOMORROW X TOGETHER、体調不良で途中退場したヒュニンカイが復帰…アンコールコンサートを盛況裏に終了

TOMORROW X TOGETHERが昨日(3日)午後、ソウル松坡(ソンパ)区KSPO DOME(旧オリンピック体操競技場)にて、3度目のワールドツアーのアンコールコンサート「ACT : PROMISE ENCORE IN SEOUL」を開催した。TOMORROW X TOGETHERは、今年5月に3日間同じ場所で開かれた「ACT : PROMISE」の後、MOAたちとの再会への意欲を表していた。半年後に実現したアンコールコンサートでは、「年内に戻ってきます。この場でみんな待っていてください。ここでまた会いましょう」という約束を守った。

今年、TOMORROW X TOGETHERはソウル公演を皮切りに、アメリカ、日本など世界各地で計17都市28回の公演を成功裏に終えた。今回のツアーを通じて、2ヶ所の北米スタジアムでの公演、韓国歌手としてはデビュー後最短期間での日本4大ドームツアー開催という意味のある記録を作った。体操競技場を埋め尽くした観客の熱い歓声の中でステージに上がったTOMORROW X TOGETHERは、「Deja Vu」「9と4分の3番線で君を待つ(Run Away)」でこの日の公演の幕を開けた。リーダーのスビンは「5月に初披露した僕たちの3度目のワールドツアーを終え、アンコール公演でMOAのところに戻ってきました。残念ながら、今日がもう最終日です。今日もたくさんのステージを準備しましたが、僕たちもMOAたちも、すべての瞬間を楽しみましょう」と語り、「皆さん、昨日のアンコールの通り、皆さんの応援にかかっています。僕たちはMOAたちと夜を明かす準備をしてきました。ファイト!」と挨拶した。体調不良のため、前日の公演に参加できなかったヒュニンカイは、この日のステージで復帰。彼は「MOAの皆さん、心配させてごめんなさい」と話し、「昨日、“魂の友”であるテヒョンが僕の気持ちを伝えてくれましたが、今日はその気持ちにお返ししようと思います。今日は大好きなMOAの皆さんのために家に帰らない覚悟で来ました。MOAの皆さん、今日、僕と一緒にテチャン(歌に沿って一緒に歌うこと)を楽しむ準備はできましたか? 自信ありますか? 今日は楽しくいきましょう」と語った。ボムギュは「今日、MOAたちの声がイヤモニを突き抜けないのなら、今日は帰るしかないんです。それはMOAたちが今日僕を家に帰らせたいという意味だと思います。見守っています。昨日、体が壊れんばかりに踊ったらヘッドセットが壊れました。今、このヘッドセットは新品ですが、イヤモニの自分の声が割れそうです。チェックしてから戻ってきます」と話した。テヒョンは「もう最終日だなんて信じられません。一緒にいると、なんでこんなに時間が速く過ぎるのでしょう。今日が最終日ですが、今日だけの切り札はありますか?」と尋ねると、スビンは「僕の切り札は、MOAです。MOAほど強い切り札はありません。今日はMOAのことだけ信じています。初日から最終日まで、MOAたちの歓声が僕たちに力を与えてくれます」と答えた。ヒュニンカイは「僕も兄さんと同じように考えています」と共感した。ヨンジュンは「いくら完璧なステージをお見せしたい僕たちでも、ついうっかりミスをしてしまうことがあります。テヒョンさんほどの切り札はありません。だから僕はテヒョンさんを切り札にします」と明かした。テヒョンは「ありがとう」と答えた後、「僕の切り札はメンバーたちです。5人が一緒にステージにいるときほど力が出るものはありません」とつけ加えた。続くステージでTOMORROW X TOGETHERは、国楽バージョンでアレンジした「Sugar Rush Ride」、パンクロックで再解釈した「New Rules」と「Thursday's Child Has Far To Go」、ハードロックバージョンにアレンジした「PUMA」、ヨンジュンが振付の制作に参加した「Growing Pain」、デイリーチャートにランクインするなどタイトル曲と同じくらい愛された収録曲「I'll See You There Tomorrow」などのステージを披露した。「Skipping Stones」のステージも見逃せないポイントだった。5人のメンバーたちは中央のステージと花道を行き来し、観客とアイコンタクトした。