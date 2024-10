【初音ミク Happy 16th Birthday Ver.】10月16日 出荷開始価格:29,390円

グッドスマイルカンパニーは、フィギュア「初音ミク Happy 16th Birthday Ver.」の出荷を10月16日に開始する。価格は29,390円。

「キャラクター・ボーカル・シリーズ01 初音ミク」より、イラストレーターRella氏によって描かれた「16歳の誕生日」をテーマにしたビジュアルのフィギュアが登場。

“創作の羽根”をキーワードに描かれた「フォーム(形)の羽根」と「サウンド(音)の羽根」を、イラストのイメージに沿って精緻に再現しながらもフィギュア化用にアレンジを加えながら立体化されている。空を見上げるようなキラキラとした表情を魅力的に表現しており、イラストでは見ることができない角度からもしっかり見ることができる。全高は310mm。専用台座が付属する。

Art by Rella (C) Crypton Future Media, INC. www.piapro.net

※発売日は流通により前後する場合があります。