¥À¥¤¥½¡¼¤µ¤óÌµÍý¤·¤Æ¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¡Ä¡©»¨²ß²°¤µ¤ó¤ÇÇã¤Ã¤¿¤éÇÜ¤Ï¤·¤½¤¦¤Ê¥¥Ã¥Á¥ó¥°¥Ã¥º
¾¦ÉÊ¾ðÊó
¾¦ÉÊÌ¾¡Êº¸¤«¤é¡Ë¡§¼§´ïÈ¤ÃÖ¤¡Ê¥Ë¥ó¥Ë¥¯¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¡Ë¡¿¼§´ïÈ¤ÃÖ¤¡Ê¥·¥¤¥¿¥±¡¢¥Ö¥é¥¦¥ó¡Ë
²Á³Ê¡§³Æ¡ï110¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥µ¥¤¥º¡ÊÌó¡Ë¡§
¡Ú¼§´ïÈ¤ÃÖ¤¡Ê¥Ë¥ó¥Ë¥¯¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¡Ë¡ÛW3.9¡ßH2.2¡ßD2.9cm
¡Ú¼§´ïÈ¤ÃÖ¤¡Ê¥·¥¤¥¿¥±¡¢¥Ö¥é¥¦¥ó¡Ë¡ÛW3.7¡ßH1.2¡ßD3.7cm
ÈÎÇä¥·¥ç¥Ã¥×¡§¥À¥¤¥½¡¼
¤³¤ì¤¬100±ß¤Ã¤Æ¾×·â¡Ä¡ªËèÆü¤Î¿©»ö¤¬³Ú¤·¤¯¤Ê¤ë♡¥À¥¤¥½¡¼¤Î¡Ö¼§´ïÈ¤ÃÖ¤¡×
¥À¥¤¥½¡¼¤Î¥¥Ã¥Á¥ó¥°¥Ã¥ºÇä¤ê¾ì¤Ç¸«¤Ä¤±¤¿¡Ö¼§´ïÈ¤ÃÖ¤¡×¤Î2¼ïÎà¤ò¤´¾Ò²ð¡ª¿©¤ÙÊª¤¬¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¼æ¤«¤ì¡¢»×¤ï¤º¼ê¤Ë¼è¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ä¢ö
»¨²ß²°¤µ¤ó¤ËÇä¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤¤¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤Î¹â¤µ¤Ç¡¢¤É¤Á¤é¤â110±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¤È¥ê¡¼¥º¥Ê¥Ö¥ë¤Ê²Á³Ê¤ÇÎÉ¿´Åª¤Ê¤Î¤â¤µ¤¹¤¬¥À¥¤¥½¡¼¤Ç¤¹¡£
¤³¤Á¤é¤Ï¥Ë¥ó¥Ë¥¯¤¬¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ä¤ë¤ó¤È¤·¤¿±ð¤Î¤¢¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤äÉ½ÌÌ´¶¤¬ÆÃÄ§¡£²ê¤ÎÉôÊ¬¤¬¤Û¤ó¤Î¤ê¥Ö¥é¥¦¥ó¤¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¥ê¥¢¥ë¤Ç¤¹¤Í¢ö
¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¥·¥¤¥¿¥±¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Þ¥Ã¥È¤Ê¼Á´¶¤Ç¥«¥µ¤Î¾þ¤êÀÚ¤ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬ÌÜ¤ò°ú¤¤Þ¤¹¡£
¥«¥µ¤ÎÎ¢ÌÌ¤Ë¤¢¤ë¥Ò¥À¤Þ¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈºÆ¸½¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ºÙ¤«¤ÊÉôÊ¬¤Þ¤Ç¤³¤À¤ï¤ê¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¡ª
¼ÂºÝ¤ËÈ¤¤òÃÖ¤¯¤È¤³¤ó¤Ê´¶¤¸¡£È¤ÃÖ¤¤ÎÄì¤¬¹¤á¤Ê¤Î¤Ç°ÂÄê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËèÆü¤Î¿©»ö¤¬¤è¤ê³Ú¤·¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦¤ÊÍ¥½¨¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¹¢ö
º£²ó¤Ï¡¢¥À¥¤¥½¡¼¤Ç¹ØÆþ¤·¤¿¡Ö¼§´ïÈ¤ÃÖ¤¡×¤Î¥Ë¥ó¥Ë¥¯¤È¥·¥¤¥¿¥±¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¸«¤¿ÌÜ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¼ê¿¨¤ê¤â°Û¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢¤ªÎÁÍý¤ä¤½¤ÎÆü¤Îµ¤Ê¬¤Ç»È¤¤Ê¬¤±¤ë¤Î¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£¤¼¤Òµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Êý¤Ï¡¢¥À¥¤¥½¡¼¤Ç¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
¢¨µ»öÆâ¤Î¾¦ÉÊ¾ðÊó¤ÏÉ®¼Ô¹ØÆþ»þÅÀ¡Ê2024Ç¯9·î¡Ë¤Ç¤¹¡£Å¹ÊÞ¤Ë¤è¤êºß¸ËÀÚ¤ì¡¢¼è¤ê°·¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£