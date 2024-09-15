¾¯¤Ê¤¤¥â¥Î¤ÇÊë¤é¤¹»¥ËÚºß½»¤Î¥ß¥Ë¥Þ¥ê¥¹¥È¤¬¡Ö4¼ïÎà¤Î·¤¤ÇÊë¤é¤¹ÍýÍ³¡×
¥ß¥Ë¥Þ¥ê¥¹¥È¤Î·¤»ö¾ð¤ò¤´¾Ò²ð¡ª
»¥ËÚ»Ôºß½»¤ÎÀ°Íý¼ýÇ¼¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼Fujinao¡Ê¥Õ¥¸¥Ê¥ª¡Ë¤Ç¤¹¡£
»ä¤Ï²È»ö¤ä²È¤ÎÃæ¤Î´ÉÍý¤ò³Ú¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¸º¤é¤»¤ëÉôÊ¬¤Ï¤Ç¤¤ë¤À¤±¥ß¥Ë¥Þ¥ë¤Ë¤·¤ÆÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËèÆü¤ÎÉþ¤ÏÂç¹¥¤¤Ê¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤Î¤ß¤Ë¹Ê¤ê¡¢1Ç¯´Ö15Ãå¤ÇÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿©´ï¤âÂç¤¤á¤Ê°ú¤½Ð¤·°ì¤ÄÊ¬¤À¤±¡£
¿²¶ñ¤Ïµ¨Àá¤â¤Î¤ò¶ËÎÏ¸º¤é¤·¡¢¥¿¥ª¥ë¥±¥Ã¥È¤È±©ÌÓÉÛÃÄ¤À¤±¤ÇÄÌÇ¯¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Ï¤½¤ó¤Ê»ä¤Î·¤»ö¾ð¤ò¤´¾Ò²ð¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
·¤¤Ï¥·¡¼¥º¥ó¤´¤È¤Ë4Â
¤Þ¤º¡¢ÂçÁ°Äó¤È¤·¤Æ»¥ËÚ¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤Ç¡ÖÀã¤¬¤Ê¤¤»þ´ü¤Î·¤¡×¤È¡ÖÅß·¤¡×¤ËÊ¬¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Åß·¤¤Ï·¤¤ÎÎ¢¤Îºî¤ê¤¬°ã¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
¤Ç¤¹¤¬¡¢Î¾¥·¡¼¥º¥ó¶¦¤Ë·¤¤Î¹Í¤¨Êý¤Ï°ì½ï¤Ç¡¢4¤Ä¤Î»ÈÍÑ¥·¡¼¥ó¤ÇÊ¬¤±¤Æ¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡±¿Æ°ÍÑ¤Î·¤
²Æ¤Ï¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼¡¢Åß¤ÏÀã¤«¤ÍÑ¤ÎÄ¹·¤
¸ø±à¤ò»¶ºö¤·¤¿¤ê¡¢´Ñ¸÷¤Ê¤É¤Ç1ÆüÊâ¤²ó¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë»þ¡¢¥¥ã¥ó¥×¤ä¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ë¹Ô¤¯»þ¤Ê¤É¡¢Æ°¤¤ä¤¹¤¤·¤¤Ï°ìÂÍß¤·¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î»þ¤ËÍú¤¯¤Î¤¬¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼¡£
Åß¤Ï³°¤Ç±¿Æ°¤ò¤¹¤ëµ¡²ñ¤Ï¸º¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÂå¤ï¤ê¤ËÁý¤¨¤ë¤Î¤¬Àã¤«¤¤Ç¤¹¡£
²æ¤¬²È¤Ï°ì¸®²È¤Ê¤Î¤Ç¤ª²È¼þ¤ê¤ÎÀã¤«¤¤¬É¬¿Ü¡ª
Ä«¡¢µ¯¤¤¿¤éÉ¨¤Þ¤ÇÀã¤¬ÀÑ¤â¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡¢¤Ê¤ó¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¤è¤¯¤¢¤ë¤³¤È¤Ê¤Î¤ÇÉ¨¤Þ¤Ç¤¢¤ëÄ¹·¤¤ò°ìÂÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Ï¥ï¡¼¥¯¥Þ¥ó¤Ç¹ØÆþ¤·¤¿¤â¤Î¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢½À¤é¤«¤¤ÁÇºà¤Ç¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÇÀÞ¤ê¤¿¤¿¤ó¤Ç¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ë¼ýÇ¼¤Ç¤¤ë¤Î¤¬¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
¢¥·¡¼¥º¥ó·¤
²Æ¤Ï¥µ¥ó¥À¥ë¡¢Åß¤ÏÀã²ò¤±»þ´üÍÑ¤Î¥ì¥¤¥ó¥·¥å¡¼¥º
²Æ¤Ë¤Ê¤ë¤È·ç¤«¤»¤Ê¤¤¤Î¤¬¥µ¥ó¥À¥ë¤Ç¤¹¡£
¿ôÇ¯Á°¤«¤é°¦ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ëTeva¤Î¥µ¥ó¥À¥ë¤ÏÇ¨¤ì¤Æ¤âÂç¾æÉ×¤ÊÁÇºà¤Ç¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥Ó¡¼¥Á¥µ¥ó¥À¥ë·óÍÑ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Äì¤¬Ê¬¸ü¤¯Èè¤ì¤Ë¤¯¤¤¤¿¤á¡¢Æü¡¹¤ÎÇã¤¤Êª¤ä³¹Êâ¤¤Ë¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢²Æ¤ÎÎ¹¹Ô»þ¤Ë¤âÂç³èÌö¤Î¥µ¥ó¥À¥ë¤Ç¤¹¡£
Åß¤ÎÀã²ò¤±»þ¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤¤Î¤¬¿å¤¬Þú¤ß¤Ë¤¯¤¤·¤¤Ç¤¹¡£
¥Ù¥Á¥ã¥Ù¥Á¥ã¤ÎÀã¤È¿å¤¿¤Þ¤ê¤À¤é¤±¤Î½ÕÀè¤Ï¥ì¥¤¥ó¥Ö¡¼¥Ä¤ò°¦ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¥ì¥¤¥ó¥Ö¡¼¥Ä¤ÏÅß°Ê³°¤Ç¤â±«¤ÎÆü¤ËÍú¤¯¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
£»Å»öÍÑ·¤
²Æ¤Ï¥Ò¡¼¥ëÉÕ¤¥Ñ¥ó¥×¥¹¡¢Åß¤Ï¥Ò¡¼¥ëÉÕ¤¥Ö¡¼¥Ä
¤¿¤Þ¤Ë»Å»ö¤ÇÉ¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¥Ò¡¼¥ëÉÕ¤¤Î·¤¡£
²Æ¤Ï¥Ñ¥ó¥×¥¹¤ò¡¢Åß¤Ï¥Ö¡¼¥Ä»ÅÍÍ¤Î¤â¤Î¤ò³Æ°ìÂÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Æü¾ï·¤
²Æ¤Ï¥í¡¼¥Ò¡¼¥ë¤Î¥·¥å¡¼¥º¡¢Åß¤Ï¥í¡¼¥Ò¡¼¥ë¤Î¥Ö¡¼¥Ä
ËèÆü¤Î¤ª¤Ç¤«¤±¤Ç»È¤¦Æü¾ï·¤¡£
40Âå¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ï¡¢Èè¤ì¤Ë¤¯¤¤¤è¤¦¤Ë¥Ò¡¼¥ë¤¬Äã¤á¤Î¤â¤Î¤òÁª¤Ö¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Æü¡¹Íú¤¯·¤¤â°ì¼ïÎà¤À¤±¡£
ÂçÄñ¤Ï¥ï¥ó¥·¡¼¥º¥ó¤ÇÍú¤ÄÙ¤·¡¢¼¡¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¤Ï¤Þ¤¿¤½¤Î»þ¤Îµ¤Ê¬¤Î¤â¤Î¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤ë¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ç¤¹¡£
ÀÎ¤Ï¡Ö¤³¤ÎÉþ¤Ë¤Ï¤³¤Î·¤¡×¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤ËÆ±¤¸¤è¤¦¤ÊÍÑÅÓ¤Î·¤¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ä¿§¤òÊÑ¤¨¤Æ²¿Â¤â»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ËèÆüÉþ¤¬¡Ö¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤À¤±¡×¤Ë·è¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¼«Á³¤È·¤¤â¸º¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¿§¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÆ±¤¸¤Ç¡¢ÍÎÉþ¤¬¹õ¤äÇ»º°¡¢¤â¤·¤¯¤Ï¥¢¥¤¥Ü¥ê¡¼¤Ê¤É¤Î¥Û¥ï¥¤¥È·Ï¤ÇÅý°ì¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç·¤¤â¼«Á³¤È¤½¤ì¤Ë¹ç¤¦¹õ¤ä¥°¥ì¡¼¤¬Â¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·¤¤ä¥Ð¥Ã¥°¤ò¸º¤é¤¹¤Ë¤Ï¡¢¼Â¤Ï¤Þ¤ºÍÎÉþ¤Î·ÏÅý¤ò·è¤á¤ÆÍÎÉþ¤ò¸º¤é¤¹¤³¤È¤¬¶áÆ»¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡£
¤ªÊÒ¤Å¤±¤Î»²¹Í¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£
À°Íý¼ýÇ¼¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼Fujinao¡Ê¥Õ¥¸¥Ê¥ª¡Ë¤Ç¤·¤¿¡£