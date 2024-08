EXO チェン、初のソロファンコンサートを9月にソウルで開催！

EXOのチェンが、初のソロファンコンサートを開催する。



所属事務所INB100は30日午後、公式アカウントを通じて「2024 CHEN FAN-CON 'Beyond the DOOR in Seoul」の開催を知らせた。



公開されたポスターによると、チェンは9月21日と22日、同徳(トンドク)女子大100周年記念館でファンと特別な時間を過ごす。



今年でソロデビュー5周年を迎えた彼は、今年5月に4thミニアルバム「DOOR」を発売し、名ボーカリストとしての魅力を見せた。



チェンは、今回のファンコンサートを通じて深い感性のボーカルが際立つステージだけでなく、様々なコーナーを通じてファンに忘れられない思い出を作る計画だ。



「Beyond the Door」は9月2日と3日にファンクラブ先行予約が行われ、5日に一般チケット予約をオープンする。