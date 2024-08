40周年爆風スランプ初のTHE FIRST TAKE、「なるべく再生されないといいな…」の理由

ロックバンド・爆風スランプが、YouTubeチャンネル「THE FIRST TAKE」の第467回に登場した。今回の「THE FIRST TAKE」に初登場したのは、メジャーデビュー40周年を迎えるにあたって再集結した爆風スランプ。披露するのは、リリースから30年以上経った今でも高校野球の応援歌で演奏されるなど、時代と世代を超え親しみ続けられている国民的ヒットナンバー「Runner」だ。爆風スランプとしては14年振りのパフォーマンスとなる。

「THE FIRST TAKE」に登場した爆風スランプのコメントは次の通り。※※※ ※※※ ※※※40周年の爆風スランプなんですけれども、なにせ40年のうち26、7年は活動していなかったという…。本当に久々に集まって音を出してみたら、河合さんは間違えたと言ってますが、歌ってて熱くなりました。熱さが伝われば嬉しいです。(サンプラザ中野くん)初めてNHKの紅白歌合戦に出た時にものすごい緊張したんですが、同じくらい緊張して、今まで間違えたことのないところを、絶対間違えちゃいけないと思っていたら間違えてしまいました。実に悔いが残る「THE FIRST TAKE」でしたけれど、たぶんこれまで何百人ってやってると思うんですが、結構悔いの残ってる人がいると思います。これ一回、一回しかないんで。一生残るけど、なるべく再生されないといいなと思っています。(パッパラー河合)この4人で26年ぶりの新曲もレコーディングしました。「IKIGAI」という曲ですけれども、それも楽しみにしていてください。もうすぐリリースです。(ファンキー末吉)この「THE FIRST TAKE」をご覧になって爆風スランプにちょっと興味を持ってくださった方は他のYouTubeの番組とかもご覧になって、我々をちょっと深掘りしていただければ嬉しいです。(バーベQ和佐田)