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Observation of the Mars O2 visible nightglow by the NOMAD spectrometer onboard the Trace Gas Orbiter | Nature Astronomy
ESA - A green glow in the martian night
https://www.esa.int/Science_Exploration/Human_and_Robotic_Exploration/A_green_glow_in_the_martian_night
Astronauts on Mars may see a green sky, eerie new study suggests | Live Science
https://www.livescience.com/space/mars/astronauts-on-mars-may-see-a-green-sky-eerie-new-study-suggests
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