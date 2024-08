社会制度に関する知識と実践的な支援やカウンセリング！上進「メンタルヘルスケアプログラム」

上進は、メンタルヘルスケアの新しい基準を打ち立てるべく、根本的なケアができる独自のケアプログラムを提供中です。

上進「メンタルヘルスケアプログラム」

本プログラムではこれまでに、300名以上を支援・82%の高い寛解率を実現しました。

今回、同社の革新的なメンタルヘルスケアプログラムの提供を、2024年8月6日より一般個人向けに開始することが決定しました。

■同社のサービスと他社との違い

【メンタルヘルスは単なる心の問題ではない】

多くのメンタルヘルスの問題は、借金や労働問題、犯罪被害など現実的な原因が隠れており、一般的なメンタルヘルスサービスは一時的な心の安らぎにとどまりがちです。

厚生労働省のデータによれば、うつ病の治療率は30%で、その60%が再発しています。

同社のプログラムは、薬物療法と併用し、現実的な支援を通じて高い治癒率を実現しています。

【社会制度に関する知識と実践的な支援】

同社のカウンセラーは、メンタルヘルスの知識だけでなく、社会制度に関する広範かつ実用的な知識を持っています。

具体的な問題に対して、どの制度が利用できるか、そしてその使い方を案内し、根本的な解決を図ります。

【実用的な支援とカウンセリング】

多くのカウンセリングは一時的な安心感を提供しますが、同社のプログラムは心の中身を整理し、順序立てて問題を解決することで、根本的な改善を目指します。

紙とペンを使い、心の状態を詳細に振り返り、外的ストレス要因や生活環境、経済状況などを整理し、自己理解を深めます。

■ケアプログラムのステップ

【Step 1:環境整備と制度案内】

生活や仕事に関する困りごとを解決するため、法テラスや自治体の支援制度を活用し、プログラムに専念できる環境を整えます。

【Step 2:心のエネルギー量の確認】

経済面や生活面の整備だけでなく、心のエネルギーを確認し、静養の要否を検討します。

【Step 3:プログラムによるケア】

心に抱える問題やわだかまりを整理し、自己理解を深めることで自然治癒力を促進します。

■成果と実績

2021年度の実績では、32名中26名が「寛解した」「通院しなくなった」「服薬をやめた」「症状がなくなった」「仕事に復帰できた」と答えています。

プログラムの成果に興味がある方は、お問い合わせください。

■注意事項

・同社は医療機関ではなく、医療行為は行いません。

・同社のカウンセラーやインストラクターは医師免許を所持していません。

・宗教活動やマルチ商法などの勧誘活動は一切行っておりません。

