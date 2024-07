aespa、ITZYら「2024 K WORLD DREAM AWARDS」に出演決定！

1000万人の観光客誘致を祈願するK-POP最大級の祭典「2024 K WORLD DREAM AWARDS」に、グローバルK-POP市場をリードしているガールズグループが多数出演する。「2024 K WORLD DREAM AWARDS」組織委員会は本日(25日)、ITZY、aespa、Billlie、tripleS、KISS OF LIFEの出演を発表した。2019年2月、「DALLA DALLA」でデビューしたITZYは「ICY」「WANNABE」「マ.フィ.ア.In the morning」「LOCO」「SNEAKERS」などのヒット曲を発売し、第4世代を代表するガールズグループになった。1月に発売したアルバム「BORN TO BE」のタイトル曲「UNTOUCHABLE」も人気を博し、アルバム名と同名のワールドツアーを行っている。

2020年に「Black Mamba」でデビューしたaespaは「Next Level」「Savage」「Spicy」「Drama」などを次々とヒットさせ、成長を見せた。イージーリスニングが流行している中、強烈なサウンドでユニークな音楽を披露してきた彼女たちは、5月に発売した1stフルアルバムでも大きな話題を集めた。ダブルタイトル曲「Armageddon」と「Supernova」は韓国国内外の主要ランキングで上位にランクインし、上半期のK-POPを代表するアルバムに挙げられている。MYSTIC STORY初のガールズグループであるBilllieは2021年にデビューし、彼女たちだけのストーリーを込めたアルバムで「ビリーバース(Billlie + Universe)」を構築してきた。昨年10月にリリースした1stシングル「side-B:memoirs of echo unseen」で韓国国内外のランキングで頭角を現した彼女たちは、タイトル曲「DANG!」と収録曲「BYOB(bring your own best friend)」がいずれもヒット。tripleSはK-POPガールズグループ最多の24人で構成されたガールズグループだ。2022年にプロジェクトを始め、2年にわたってメンバーを順を追って公開してきた。5月には24人全員が参加した1stフルアルバム「ASSEMBLE」を発売。タイトル曲「Girls Never Die」は音楽番組で1位を獲得し、ブームを巻き起こした。昨年7月、音楽界にデビューしたKISS OF LIFEは、圧倒的な実力でK-POP市場を攻略し、大衆とファンの両方の心を魅了している。1stアルバム「KISS OF LIFE」から今月1日に発売したデジタルシングル「Sticky」まで、楽曲が相次いでヒットし“中小アイドルの奇跡”と呼ばれた。特に「Sticky」は韓国の主要音楽ランキングで最上位圏にランクインし、人気を博している。「2024 K WORLD DREAM AWARDS」は8月22日午後、ソウル松坡(ソンパ)区にある蚕室(チャムシル)室内体育館にて開かれる。2017年、「第1回 SORIBADA BEST K-MUSIC AWARDS」としてスタートし、今年で8年間続いているこの授賞式は、K-POPでの観光客1000万人誘致を祈願するため開かれる最大規模のK-POPフェスティバルだ。グローバル市場でK-POPを輝かせている主役たちとセレブたちが一堂に会し、多彩な見どころを提供する予定だ。これに先立って組織委員会は、チョン・ヒョンム、お笑いタレントチャン・ドヨンがMCに抜擢されたと伝え、関心を高めた。本日発表されたITZY、aespa、Billlie、tripleS、KISS OF LIFEの他にも、QWER、YOUNG POSSE、NCT WISH、ILLIT、UNIS、BADVILLAINなど第5世代を代表するアイドルグループと、Wanna One出身のハ・ソンウン、イ・ムジン、BIBI、JD1などのソロ歌手の出演が発表された。「2024 K WORLD DREAM AWARDS」は、現場で直接公演を見ることができないK-POPファンのためグローバルライブファンプラットフォームhelloliveなどを通じて世界198ヶ国に生配信される。