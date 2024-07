ジニョン＆IZ*ONE出身キム・ミンジュ「DREAM CONCERT WORLD IN JAPAN 2024」のMCに抜擢！

ジニョンとIZ*ONE出身のキム・ミンジュが、8月10日・11日にベルーナドームにて開催される「DREAM CONCERT WORLD IN JAPAN 2024」のMCに抜擢された、ジニョンはB1A4のメンバーとしてデビュー後、音楽プロデューサーとしても優れた能力を発揮。K-POPアイドル界では珍しいセルフプロデュースを行うアイドル、通称“自主制作ドル”として注目を浴びている。またアーティスト活動だけにとどまらず、映画「僕の中のあいつ」、ドラマ「雲が描いた月明かり」など、様々な作品を通じて役者としても才能を発揮している。世界的な話題となったNetflixドラマシリーズ「Sweet Home−俺と世界の絶望−」のシーズン3にも出演している。

9月からアジアツアーに向け準備中のジニョンは、アーティスト、プロデューサー、俳優など、クリエイティブな才能を持つマルチエンターテイナーとして評価されており「DREAM CONCERT WORLD IN JAPAN 2024」のMCとしてもファンの心を魅了するものと期待されている。キム・ミンジュは2018年から2021年まで、IZ*ONEのメンバーとして活動。歴代K-POPガールズグループの中でデビューアルバム初動が最高販売量を記録するなど、空前絶後の記録を次々に獲得。彼女自身の親しみやすいキャラクターで音楽番組のMCにも抜擢され、グローバルK-POPファンを魅了している。現在は女優として様々な作品に出演しており、最近最終回を迎えたした韓国SBSドラマ「コネクション」ではヒロインのユン・ジンの子役を務め上げ、女優としての魅力を堂々とアピールし、次世代を担う女優としても注目を集めている。このようにK-cultureを代表するアーティストであり、多くのグローバルK-POPファンから愛されるジニョンとキム・ミンジュは、グローバルK-POPフェスティバルとして進化する「DREAM CONCERT WORLD IN JAPAN 2024」と共に歴史的な第一歩を踏み出し、大きな話題を呼ぶと期待されている。

■公演概要

「DREAM CONCERT WORLD IN JAPAN 2024」

日程:2024年8月10日(土)、11日(日)

会場:ベルーナドーム(西武ドーム)



【出演アーティスト】

◯8月10日

ジュンス、チェン、チェ・スホ、EPEX、ハ・ソンウン、ヘンリー、JD1、北山宏光、K4、NEXZ、NOMAD、RESCENE、tripleS、シウミン…and more

【MC】ジニョン、キム・ミンジュ



◯8月11日

BADVILLAIN、DAY6、KISS OF LIFE、NCT WISH、NewJeans、ONEW、The KingDom、TRENDZ、TWS…and more

【MC】ジニョン、キム・ミンジュ



主催:Forest Media Inc、社団法人韓国芸能制作者協会、京郷新聞社、株式会社 Forest Japan



■関連リンク

「DREAM CONCERT WORLD IN JAPAN 2024」公式サイト