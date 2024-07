高速道路を走行中、隣に座っていた運転手が突然、意識を失ってしまったとしたら、適切な判断で対処することはできるだろうか? 今月15日、そんな切迫した状況に置かれた10歳男児が機転を利かせ、勇気ある行動で運転手だった祖父の命を救った。米ニュースメディア『WLOX』などが伝えた。米ジョージア州在住のドレイク・リン君(Drake Linn、10)は今月15日、祖父が運転するピックアップトラックに同乗していた。州間高速道路75号線(I-75)を走行するトラックは当時、ボートを牽引しながら時速112キロ超(70マイル)のスピードを出していたが、ドレイク君は突然、祖父が糖尿病の発作を起こし意識を失ってしまったことに気付いた。

ところがドレイク君、パニックに陥りながらもしっかりとハンドルを握り、トラックを安全な場所まで運転して停車させた。そして緊急通報し、電話を受けたゴードン郡保安官事務所のマシュー・ホルダー巡査長(Cpl. Matthew Holder)にこう伝えたのだった。「僕のおじいちゃんは糖尿病なんだ…。でもトラックを停止させることができたよ。道路脇に停めることができたんだ。聞こえる…? 320番出口。僕らは今、320番出口にいるよ。」ドレイク君は当時のことを、「『何が起きるのだろう』とか『このままトラックが大破してしまうのか。どうなってしまうのだろう』とか様々なことが頭を駆け巡った」と振り返るも、「正しいと思ったことをしただけ。そして全てが完璧にできたんだ」と笑顔を見せた。一方でホルダー巡査長は、「彼の通報はこれまで私が受けた中で最も心にグッとくるものだった。本当に素晴らしいよ」と語り、ミッチ・ラルストン保安官代理(Mitch Ralston)は「危険な状況を回避し、自分とおじいちゃんの安全を確保するなんて、なんて立派な少年なんだろう」と述べ、ドレイク君を称賛した。そしてドレイク君の家族はというと、トラックを見事に運転したことに驚愕しつつも「あの子は農場でたくさんの時間を過ごしているの。きっとその中で運転の仕方を覚えたのでしょうね」と明かした。ゴードン郡保安官事務所は今回の件から数日後、ドレイク君を称えて市民功労賞を授与したほか、ジョージア州を本拠地とするプロ野球チーム「アトランタ・ブレーブス」の帽子とシャツ、試合のチケット4枚をプレゼントした。ドレイク君は自身の行動について、得意そうにこう述べたという。「僕がしたことで、州間高速道路上で多くの人の命を救うことができたと思う。これって架空のスーパーヒーロー『マイティ・マン(Mighty Man)』とか、そんな超人がすることだよね!」ちなみに昨年4月には、米ミシガン州の学校に通う中学1年生(アメリカの7年生)が、乗っていたスクールバスの運転手が意識を失ったことに気付き、的確な判断でバスを止めた。そして少年の冷静な判断には「ヒーロー」の声があがっていた。画像は『WLOX 「Boy takes the wheel after grandfather falls unconscious driving 70 mph」』『Gordon County Sheriff’s Office Facebook「Sheriff Recognizes Youngster For Lifesaving After Grandfather Suffers Medical Emergency While Driving on Interstate 75」』より(TechinsightJapan編集部 A.C.)