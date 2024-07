世界中に感動作を届け続けるディズニー&ピクサー最新作は、どんな人の中にも広がっている“感情たち”の世界を舞台にした『インサイド・ヘッド2』

前作『インサイド・ヘッド』(2015)で描かれたライリーを子どものころから見守る頭の中の感情たちに加えて、今作では思春期を迎えたことで、〈大人の感情〉たちが加わります。

今回、前作で監督を務め、今作ではエグゼクティブ・プロデューサーを務めるピート・ドクター氏(ピクサー・アニメーション・スタジオ チーフ・クリエイティブ・オフィサー)が来日。

ピクサー作品を知り尽くした彼と、『リメンバー・ミー』(2018)で主人公ミゲルの日本版声優を務めた石橋陽彩さんの対談が実現しました!

石橋陽彩さんがピート・ドクター氏と対談!ピクサー音楽の魅力に迫る

最新作『インサイド・ヘッド2』の音楽の魅力

石橋陽彩さん:

ディズニー&ピクサーの大ファンなので、今日の対談をとても楽しみにしていました。

ピクサー作品では音楽がとても重要な役割を果たしていると思います。そこで、まず『インサイド・ヘッド2』について、音楽を中心にお話をお聞かせください。

ピート・ドクターさん:

今作の作曲家は、前作『インサイド・ヘッド』を手がけたマイケル・ジアッキーノのパートナーであるアンドレア・ダッツマンです。

前作の楽曲をうまく織り込みながら、『インサイド・ヘッド2』の曲を作ってくれました。

石橋陽彩さん:

音楽制作チームとの作業では、音楽でライリーの思春期を表現するために参考にしたことや意識したことはありますか?

ピート・ドクターさん:

この作品に関わった人たちはみんな、とくに思春期の頃に忘れられない思い出がある人ばかりだったんですよ。

作曲家のアンドレアから聞いて驚いた仕掛けがあります。

ライリーのテーマ曲があり、ホッケーのシーンから始まるのですが、物語が進むにつれ音楽もシンパイに取って代わるんです。

そして最後にヨロコビのテーマと合致する。最初は相いれなかったそれぞれの音楽が最後に一緒になるので、その音楽の仕掛けを知っているとエンディングでさらに感動できると思います。

石橋陽彩さん:

試写を拝見してすぐ、もう一度見たいと思っていたのですが、今のお話を聞いてますます見たくなりました!

うまく合致するというのは、曲調が似ているということでしょうか?

ピート・ドクターさん:

キーが一緒で……今は歌わないほうがいいですよね(笑)(鼻歌を歌って……)。

音楽用語は詳しくないのですが、うまく合うんですよ。

石橋陽彩さん:

『インサイド・ヘッド2』を拝見した後、とくに気になった感情が今回新しく加わったシンパイで、いつ自分の心に宿ったのだろうと考えたら、ライリーと同じ年頃だったと気づきました。

僕は小さな頃から歌やダンス、お芝居をしていて、子どもの頃はヨロコビの気持ちが強かったのですが、中学校に上がる頃から予期せぬ出来事を考えてしまうシンパイの感情が出てきたんです。

映画を見て、ライリーに共感する点がとても多くありました。

ピート・ドクターさん:

私たちはみんな同じだと思います。

思春期ぐらいになると環境が変わり、新しい世界に身を置く機会が増えるでしょう。

そこに自分はなじめるのだろうか、うまく属することができるのだろうか、という気持ちが生まれるもの。

でもそれがあるからこそ頑張れるので、悪いことばかりではないんです。

シンパイのように頑張りすぎちゃうこともありますよね。

『リメンバー・ミー』(2018)の思い出

石橋陽彩さん:

僕が『リメンバー・ミー』でミゲルの吹き替えをしたのは、13歳のときでした。

ピート・ドクターさん:

大人になった今『リメンバー・ミー』を見ると、画面から自分の声が聞こえてきたときにどんな感じがしますか?

石橋陽彩さん:

ミゲルの吹き替えは変声期の前の声なので、今聞くと自分なんだけど自分じゃない、みたいな不思議な感覚です。

ピート・ドクターさん:

実はアメリカ版の『インサイド・ヘッド』では、ライリーのパパの頭の中にいるイカリ役を、私が担当したんです。

それを見てもまったく自分だと感じないので、石橋さんの気持ちがよくわかります。

石橋陽彩さん:

自分が演じたキャラクターを見るのは不思議な感覚ですよね。

ピート・ドクターさん:

キャラクターを自分の一部として昇華し、表現しているわけですからね。

石橋陽彩さん:

『リメンバー・ミー』はピクサー初の長編ミュージカル作品ですね。

ピート・ドクターさん:

ピクサーは『トイ・ストーリー3』(2010)以降しばらく、歌の多い作品は作っていませんでした。

当時はディズニー・アニメーション・スタジオがミュージカル作品を多く手がけていたので、控えていたのです。頃合いを見て、音楽をふんだんに使った『リメンバー・ミー』を作りました。

石橋陽彩さん:

僕は「リメンバー・ミー(エルネスト・デラクルス・バージョン)」が好きなんです。

デラクルスは悪いやつですが、彼の歌が作品全体の音楽性に彩りを添えているように感じました。

ピートさんは、『リメンバー・ミー』の中でお好きな曲はありますか?

ピート・ドクターさん:

『リメンバー・ミー』の制作時はメキシコまで行き、現地でマリアッチの演奏を録音するなどして本場の音をしっかり取り入れたので、音楽を深く味わえる作品になっています。

どの曲も好きですが、石橋さんが歌われた「リメンバー・ミー」は、『インサイド・ヘッド』に登場するCMソングのように、頭から離れない曲ですね。

ディズニー&ピクサー映画『インサイド・ヘッド2』作品概要

公開日:2024年8月1日より日本公開

監督:ケルシー・マン(『モンスターズ・ユニバーシティ』、『2分の1の魔法』)

制作:マーク・ニールセン(『トイ・ストーリー4 』)

配給:ウォルト・ディズニー・ジャパン

日本語版声優:大竹しのぶ (カナシミ), 多部未華子 (シンパイ), 横溝菜帆(ライリー), 村上(マヂカルラブリー/ハズカシ),小清水亜美 (ヨロコビ),小松由佳 (ムカムカ), 落合弘治 (ビビリ),浦山迅 (イカリ) ,花澤香菜(イイナー), 坂本真綾(ダリィ)

