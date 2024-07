デヴィッド・ベッカムとヴィクトリア・ベッカム夫妻が結婚25周年を迎えたことを記念し、当時を再現する写真をSNSに公開した。夫妻は挙式後のレセプションパーティでお色直しした際、パープルでリンクコーデした姿を披露していた。今回、2人はこの衣装を再着用し、豪華な玉座に座ってポーズを取った。するとファンからは「今でもサイズがぴったりなんて!」と驚きの声が寄せられた。

【この記事の動画を見る】デヴィッド・ベッカム(49)とヴィクトリア・ベッカム(50)は、1999年7月4日にアイルランドのルトレスタウン城で豪華な結婚式を挙げた。挙式ではデヴィッドが白いスーツを着用し、ヴィクトリアはアイボリーのウェディングドレスを纏った。当時、生後4か月だった長男ブルックリン・ベッカム(25)も白いベビー服を着て、デヴィッドに抱かれていた。そして挙式後のレセプションパーティでは、デヴィッドとヴィクトリアがパープルのリンクコーデにお色直しした。デヴィッドに抱かれるブルックリンも、同色のベビー服とカウボーイハット姿で登場した。そんなベッカム夫妻が結婚25周年を迎えるにあたり、アイコニックなパープルの衣装を再着用した。デヴィッドとヴィクトリアが現地時間3日、それぞれのInstagramで披露したのは、25年前と同じ衣装を着て豪華な玉座に座っている様子だ。ヴィクトリアのドレスは、英国人デザイナーのアントニオ・ベラルディが手がけたもので、右肩にかかる花のモチーフを重ねたストラップと、太腿まである深いスリットが特徴的だ。ヴィクトリアは結婚式の時と同様に、膝下までのストラップがついたシルバーのサンダルヒールを合わせている。デヴィッドはシャツの襟をダブルブレストスーツの上に出し、左襟に結婚式の日と同じ花のコサージュを付け、スウェードの靴を合わせていた。玉座に座る夫妻は手を重ね、デヴィッドは大きな笑みを浮かべている。25年前に着用した衣装にもかかわらず、今でもサイズは変わっていないようだ。デヴィッドが投稿で「僕達が発見したものを見てくれ」と記すと、彼の母サンドラさんが「25年なんて信じられない。2人は今でも素敵よ。特別な思い出だわ」とコメントした。他にもフォロワーからは、このような声が寄せられていた。「この写真は、25年前の結婚式と同じようにアイコニックに見えるわ!」「これはアイコニックだ!」「今でもサイズがぴったり合っているなんて!」「2人は、どんなものでも素敵に見せることができるという証拠だね。」なお、結婚記念日当日を迎えた4日には、パープルの衣装を着たデヴィッドとヴィクトリアが英コッツウオルズ地方の邸宅とみられる庭で手を繋いで歩く姿や、玉座の前で並ぶ写真も披露した。ヴィクトリアは、投稿に「そう! まだ持っているのよ! 25年も経っているのに、まだフィットするなんて信じられない」と記した。そして、長男ブルックリン、次男ロメオ(21)、三男クルス(19)、末っ子ハーパーちゃん(12)に向けて「愛してる」とメッセージを添えた。デヴィッドは同日、自身のInstagramに動画を投稿し、結婚式での感動的な場面やヴィクトリアが25年前のパープルのドレスをフィッティングする様子などを公開している。画像は『David Beckham Instagram「22 years later, still matching outfits」「Look what we found…」』『Victoria Beckham Instagram「Yep, still got it!」』より(TechinsightJapan編集部 寺前郁美)