グレープストーンが展開する東京みやげブランド「東京ばな奈ワールド」は、これまでEXPASA海老名(下り)で先行発売していたブランド史上初となるレトルトカレー『東京ばな奈カレー』の販売店舗を拡大!

2024年6月1日(土)から東京駅などで販売、公式通販では5月30日(木)より受注がスタートします。

バナナとバターの濃厚なコクの本格「チキンカレー」と、バナナにマンゴー・キウイを合わせた爽やかな甘みの芳醇「フルーツカレー」の2種類を紹介していきます☆

グレープストーン/東京ばな奈ワールド「東京ばな奈カレー」

発売日:2024年6月1日

価格:各734円

販売店舗:東京ばな奈s(東京駅八重洲地下中央口改札外)、EXPASA海老名(下り) SASTAR 1(サスターワン)東京ばな奈コーナー、成田空港、JR東京駅、羽田空港第3ターミナル ほか

※その他の東京ばな奈店舗や不定期の催事にて販売する場合がございます。

※一部国際線店舗では「東京ばな奈カレーパティシエ仕込みバナナとナッツのフルーツカレー」1種類のみの販売です。

※EXPASA海老名(下り)では2024年4月23日(火)より先行販売

「東京ばな奈」のブランド史上初となるレトルトカレー「東京ばな奈カレー」

洋菓子の専門家であるパティシエ仕込みの、バナナがコクを引き出す新発想のカレーです。

コンセプトは、“バナナで、カレーはもっともっと美味しくなる。”

パティシエの繊細な技術と豊富な経験から生まれた、新発想のカレーです。

これまでEXPASA海老名(下り)で販売されていましたが、2024年6月1日からは東京駅の東京ばな奈sなどでの販売が決定!

バナナとカレーはとろーり食感がよく似ていること、カレーにはリンゴを使うのでバナナにも可能性があるのではと考え、バナナを使ったカレーを作ってみたいという想いを持ち続けていた東京ばな奈。

とろとろのバナナピューレを惜しみなく投入することで、まろやかなコク、甘い香り、豊かな風味が絶妙に調和する旨とろカレーが完成しました。

このカレーのためだけに配合された15種類以上のスパイスに国産玉ねぎやニンニク、しょうがなどを合わせてじっくりと煮込んであります。

隠し味に、素材の旨みを引き立たせる麹パウダーを使用した、パティシエこだわりの絶品カレーです。

「バナナとバターのチキンカレー」と「バナナとナッツのフルーツカレー」の2種類が展開されます☆

カレールーを入れる容器と東京ばな奈アイコンが融合したパッケージデザイン

デザインコンセプトは、“レトロでかわいい洋食屋さんの東京ばな奈カレー”。

カレールーを入れる銀食器の容器とシェフのコック帽をかぶった東京ばな奈アイコンが見事に融合しています。

「バナナとバターのチキンカレー」と「バナナとナッツのフルーツカレー」の2種類が、モチーフを描き分けてグラフィカルに表現されています。

東京ばな奈カレー パティシエ仕込み バナナとバターのチキンカレー

バナナとバターの濃厚なコクを感じられる、やわらかなチキンがゴロッと入った「東京ばな奈カレー パティシエ仕込み バナナとバターのチキンカレー」

バナナと発酵バターのコク深い、王道の味わいが堪能できます。

15種類以上のスパイスをオリジナルで配合した、パティシエならではの本格チキンカレー。

カレーうどんにもおすすめの味わいです☆

東京ばな奈カレー パティシエ仕込み バナナとナッツのフルーツカレー

バナナにマンゴー・キウイ、フルーツとナッツの爽やかな甘みが特徴の「東京ばな奈カレー パティシエ仕込み バナナとナッツのフルーツカレー」

フルーツを20%も合わせた甘みのある香りに、カシューナッツペーストのまろやかなコクが引き立ちます。

パティシエがこだわりぬいて作り上げた、カレー通も納得の味わいです。

東京ばな奈カレー お皿とレトルトカレー2種セット

受付期間:2024年5月30日(木)10:00〜

販売店舗:公式オンラインショップ パクとモグ限定

価格: 3,300円(本体価格3,000円) ※表示の価格は参考小売価格です

内容:

・東京ばな奈カレー専用皿 1枚

・東京ばな奈カレー パティシエ仕込みバナナとバターのチキンカレー 1箱

・東京ばな奈カレーパティシエ仕込み バナナとナッツのフルーツカレー1箱

公式通販「パクとモグ」限定でレトルトカレー2種と「東京ばな奈カレー専用皿」をセットで販売!

東京ばな奈ファン必見の公式通販でしか手に入らないプレミアムなお皿です。

バナナカラーが目を引くお皿に、カレールーを入れる銀食器の容器とシェフのコック帽をかぶった東京ばな奈アイコンがかわいい!

東京ばな奈カレー専用皿にご飯をバナナ型に盛り付けるのがおすすめです。

洋菓子の専門家であるパティシエ仕込みの、バナナがコクを引き出す新発想のレトルトカレー。

東京ばな奈ワールド「東京ばな奈カレー」の紹介でした☆

