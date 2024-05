2022年に世界中で社会現象を巻き起こした『ミニオンズ フィーバー』の米イルミネーションが新たに贈る『怪盗グルー』の最新作『怪盗グルーのミニオン超変身』より、物語のカギを握る新キャラクター達の吹替版声優が発表された。グルーの高校時代の同級生で宿命のライバル・マキシム役に片岡愛之助、大悪党を夢見てグルーに急接近する少女・ポピー役に山田杏奈が決定している。

片岡愛之助が演じるのは、グルーの高校時代の同級生にして因縁のライバルであり、グルーファミリーを恐怖に陥れる超宿敵のマキシム・ル・マル。今回吹替えのオファーが来たときの気持ちについて、片岡は「え?ミニオンに出演させて頂けるんですか?と驚きました。」と語るとともに「小さなお子様からお年を召した方まで、これほどまで幅広い年齢層に楽しんで頂ける作品は、なかなかないと思います」と、『怪盗グルー』シリーズの印象を語っている。

さらに、大悪党を夢見る中学生でグルーに急接近する少女・ポピーを演じるのは、今作が吹き替え初挑戦となる山田杏奈。山田はアフレコについて「ここ数年で一番緊張した仕事でした。映像に声を吹き込むことが楽しいと分かりましたし、自分の中で試行錯誤しました」と明かし、「怪盗グルーは小さな時から観ていた作品でしたし、ミニオンは凄く可愛らしくて目が離せなくなるキャラクターが特徴だと思っていたので、そこに参加させてもらえるのはすごく光栄なことだと思いました」と『怪盗グルー』シリーズへの想いを伝えている。

さらに今回、マキシム役を演じる片岡とポピー役の山田に対し、グルー役の笑福亭鶴瓶からもメッセージが到着。本シリーズに初参加の片岡へは「最初、愛之助って分からんくらい自然にマキシムにハマってるし、こういう悪役好きそうやな~。実写版マキシム役、スーパー歌舞伎でもやるかもしれんな(笑)」、吹替え初挑戦の山田へは「ポピーのミステリアスで生意気なキャラにピタッとハマってる。グルー大丈夫かな?って心配になったくらい。でもそのくらい山田さん、ポピーにピッタリ!」とエールを贈った。

今回、最強(?)の姿に超“新化”したミニオン、「メガミニオン」たちの破天荒な活躍を期待させる予告映像(吹替版)も公開された。黒いサングラスにブラックスーツというエージェント風の衣装に身を包んだミニオンたちを引き連れたグルーが向かうのは、高校の同窓会。かつてのライバルだったマキシムと久々の再会を果たしたグルーだったが、どうやらマキシムはグルーに相当な恨みがある様子。

グルーと妻のルーシーと、マーゴ、イディス、アグネスの三姉妹、そして新たに誕生したグルーJr.を加えたグルーファミリーは、復讐を誓うマキシムに命を狙われる羽目になってしまう。新たな町に引っ越し、正体がバレないよう名前も身分も変えて生活していくことになったグルーファミリーだが、そこにグルーの正体を知るという悪党を夢みる少女・ポピーが急接近してくる。

そんなグルーの危機に立ち上がったのは……カラダが岩のように“超強固”なメガジェリー、真っ赤なレーザービームを地面に向かって勢いよく放ち、何でも焼き付くす“超発射”パワーのメガメル、重いものなら何でもおまかせのパワーの持ち主“超怪力”のメガデイブ、マッハスピードでひとっ飛び“超高速飛行”パワーのメガガス、手足をゴムのように自由自在に“超伸縮”できるパワーの持ち主メガティム。どこからどう見ても超最強な姿のミニオンたちは、そのスーパーパワーを駆使して見事グルーファミリーを助けることができるのか。『怪盗グルーのミニオン超変身』のタイトルに隠された秘密の一部が明らかになる予告編となっている。



片岡愛之助(マキシム・ル・マル役)

出演のお話を頂いた時に、「あのミニオンに関わることができるのか?」と驚きました。鶴瓶さんとは最近お会いできていなかったので、こういった形で共演できることが凄く嬉しいし、ありがたかったです。私の演じたマキシムは、グルーと同級生でありながら、宿敵でもあるキャラクターです。グルーと敵対していながらも、同級生なのでふとした優しさがあったり、おかしみがあったりするとても魅力的なキャラクターになっています。史上最強の悪役を存分に悪く、優雅に、そして少しコミカルに演じましたので、是非スクリーンでご覧ください。

──愛之助さんは何に超変身してみたいですか?

普段から歌舞伎で変身しているので特に変身欲はないのですが(笑)、あえて言うなら実写版のマキシムになってみたいですね。

山田杏奈(ポピー役)

ここ数年で一番緊張したお仕事でした。映像に声を吹き込むことが凄く楽しかったですし、自分の中で試行錯誤しました。怪盗グルー(シリーズ)は小さな時から観ていた作品でしたし、ミニオンも凄く可愛らしくて目が離せなくなるシリーズなので、その一部として参加させてもらえるのはすごく光栄なことだと思います。ポピーは青春時代のキラキラした目標が大悪党というちょっと変わった子なのです。でも夢に向かって頑張る、ただひたすらにそこに向かって突き進んでいく姿がすごく素敵で、自分自身もこうなりたいなと思うくらい魅力的な女の子です。ポピーがグルーやミニオンたちとハチャメチャに大活躍する姿をぜひスクリーンで楽しんでください。

──山田さんは何に超変身してみたいですか?

腹筋がバキバキになりたいです(笑)運動ができるスキルを身に着けて、締まった体になれればなと思います。

笑福亭鶴瓶(グルー役)

(片岡愛之助に対して)アイツ、ほんまに(役にハマってて)ノッテるな。最初愛之助って分からんくらい自然にマキシムにハマってるし、こういう悪役好きそうやな~。マキシムの悪そうな感じ、楽しそうにやってるし、遊び心がある。実写版マキシム役、スーパー歌舞伎でもやるかもしれんな(笑)

(山田杏奈に対して)収録聞いたけど、凄い上手いなあ。吹替初めてとは思えんくらいホンマ上手。ポピーのミステリアスで生意気なキャラにピタッとハマってる。グルー大丈夫かな?って心配になったくらい。でもそのくらい山田さん、ポピーにピッタリ!

グルーファミリーと破天荒なミニオンたちが超変身し、さらに大騒ぎ、大活躍(?)のノンストップ・エンターテインメント『怪盗グルーのミニオン超変身』は2024年7月19日(金)から全国公開。

