ºÇ¿·¥â¥Ç¥ë¡ÖGPT-4o¡×¤ÏÌµÎÁ¥×¥é¥ó¤Ç¤â»È¤¨¤ë¡¡»ÈÍÑ´¶¤Ï¡©¥¹¥Ô¡¼¥É´¶¤Ï¡©µ¼Ô¤¬¼ÂºÝ¤ËÍøÍÑ
ÂÐÏÃ·¿AI¡Ê¿Í¹©ÃÎÇ½¡Ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÖChatGPT¡×¤ÎºÇ¿·¥â¥Ç¥ë¡ÖGPT-4o¡×¤Ï¡¢ÌµÎÁ¥×¥é¥ó¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼¤âÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¤¬¡¢Á÷¿®²ÄÇ½¤Ê¥á¥Ã¥»¡¼¥¸²ó¿ô¤ËÀ©¸Â¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤À¡£GPT-4o¤òÌµÎÁ¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ï¤É¤Î¤¯¤é¤¤»È¤¨¤ë¤Î¤«¡£J-CAST¥Ë¥å¡¼¥¹Biz¤Îµ¼Ô¤¬¼ÂºÝ¤Ë»î¤·¤Æ¤ß¤¿¡£
ÌµÎÁ¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤Ï¡¢º®»¨»þ¤Ï½èÍý¤¬ÃÙ¤¤¡©
GPT-4o¤Ï¡¢¤Þ¤ë¤Ç¿Í¤ÈÏÃ¤¹¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ç²ñÏÃ¤·¡¢¾Ð¤Ã¤¿¤ê²Î¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë´¶¾ðÅª¤ÊÉ½¸½¤â¤Ç¤¤ë¡£ÀÇ½¤Ï¡ÖGPT-4 Turbo¡×¤ÈÉ¤Å¨¤·¡¢Ê¸¾Ï¤ä²»À¼¡¢Æ°²è¤Î½èÍýÂ®ÅÙ¤â¸þ¾å¤·¤¿¡£¥Á¥ã¥Ã¥È¤¹¤ë¤È¤¤Î±þÅú»þ´Ö¤âÂçÉý¤ËÃ»½Ì¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ÌµÎÁ¥æ¡¼¥¶¡¼¤âGPT-4o¤ò»È¤¨¤ë¤¿¤á¡¢µ¼Ô¤â¼ÂºÝ¤Ë¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤Ç»î¤·¤¿¡£¤Þ¤º¤Ï¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤òºîÀ®¤·¡¢¥á¥Ã¥»¡¼¥¸²èÌÌ¤ò³«¤¤¤¿¡£¡ÖÌµÎÁ¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ç¤âGPT-4o¤ò»È¤¦ÊýË¡¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¥Á¥ã¥Ã¥È¤¹¤ë¤È¡¢¤¹¤Ð¤ä¤¤ÊÖÅú¤¬ÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
ChatGPT¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸º¸²¼¤ËÉ½¼¨¤µ¤ì¤ë¥á¥Ë¥å¡¼¤ÎÃæ¤«¤é¡Ö¥â¥Ç¥ë¤òÊÑ¹¹¤¹¤ë¡×¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤È¡¢¡ÖGPT-4o¡×¤¬ÁªÂòºÑ¤ß¡£ÌµÎÁ¥×¥é¥ó¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼¤ÏºÇ½é¤«¤é¡ÖGPT-4o¡×¤òÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¤½¤Î¸å¤â¡ÖGPT-4o¤ÎÌ¥ÎÏ¡×¡ÖÍÎÁ¥×¥é¥ó¤È¤Î°ã¤¤¡×¤Ê¤É¤òÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤¿¡£¤À¤¬¡¢µ¼Ô¤Î¾ì¹ç¤Ï11²óÌÜ¤Ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¿®¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤È¡¢GPT-4o¤ÎÀ©¸Â¤ËÃ£¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£SNS¤ò¤ß¤Æ¤â¡¢Ìó10²ó¤ÇÀ©¸Â¤µ¤ì¤¿¤ÈÊó¹ð¤¹¤ë¥æ¡¼¥¶¡¼¤¬Â¿¤¤¡£
¤Þ¤¿¡¢ÌµÎÁ¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤Ï¡¢º®»¨»þ¤Ï½èÍý¤¬ÃÙ¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤À¡£ÆÃÄê¤Î»þ´ÖÂÓ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤â¡¢»ÈÍÑ¤¬À©¸Â¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡£³«È¯²ñ¼Ò¤ÎÊÆOpenAI¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï¡¢ÌµÎÁ¥æ¡¼¥¶¡¼¤ÏÂÓ°èÉý¤È²ÄÍÑÀ¤ËÀ©¸Â¤¬¤¢¤ë¤È½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
Say hello to GPT-4o, our new flagship model which can reason across audio, vision, and text in real time: https://t.co/MYHZB79UqNText and image input rolling out today in API and ChatGPT with voice and video in the coming weeks. pic.twitter.com/uuthKZyzYx- OpenAI (@OpenAI) May 13, 2024