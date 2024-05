大王製紙が手掛けるベビー用紙おむつ「グーン」から、ディズニープリンセスが描かれた「グーン ぐんぐん吸収パンツ ディズニープリンセスデザイン」第2弾が、2024年5月21日(火)より登場!

パッケージやおむつ柄に『塔の上のラプンツェル』の「ラプンツェル」や『リトル・マーメイド』の「アリエル」など、Lサイズとビッグサイズ合わせて総勢10人のディズニープリンセスが登場します。

大王製紙「グーン ぐんぐん吸収パンツ ディズニープリンセスデザイン」第2弾

価格:オープン価格

発売日:2024年5月21日(火)

サイズ展開:Lサイズ、BIGサイズ

販売エリア:全国

ディズニーデザインのベビー用紙おむつ「グーン」では、2023年6月に初の「ディズニープリンセスデザイン」を数量限定で販売。

いつも前向きで勇気と優しさあふれる「ディズニープリンセス」は、子どもから大人まで幅広い世代に愛され、長年にわたり多くの人々を魅了しています。

今回再販を希望する声も多かったことから、プリンセスデザインの紙おむつ第2弾として、パッケージが新たに生まれ変わった「グーン ぐんぐん吸収パンツ ディズニープリンセスデザイン」が登場!

『塔の上のラプンツェル』の「ラプンツェル」や、『リトル・マーメイド』の「アリエル」、『美女と野獣』の「ベル」などの総勢10名のプリンセスがパッケージやおむつ柄に描かれ、「グーン」でしか見られないプリンセスたちの夢の共演が楽しめます。

※パッケージやおむつ柄に描かれているプリンセスの数はサイズによって異なります

「グーン ぐんぐん吸収パンツ ディズニープリンセスデザイン」Lサイズ

サイズ:Lサイズ(9kg〜14kg)

枚数:44枚入

Lサイズのパッケージには、「アリエル」、「ラプンツェル」、「ベル」の3人が登場。

背景には、よりプリンセスの世界観が楽しめる豪華なお城がデザインされています。

心ときめくプリンセスたちのパッケージが華やかな気分にさせてくれそうです。

おむつの柄は2柄で、合計で8人のプリンセスが登場します。

1つ目は『塔の上のラプンツェル』の「ラプンツェル」や『リトル・マーメイド』の「アリエル」、『美女と野獣』の「ベル」のほか、『アラジン』の「ジャスミン」、『シンデレラ』の「シンデレラ」、『眠れる森の美女』の「オーロラ姫」が描かれた柄。

2つ目の柄には、さらに動物たちと楽しそうにおしゃべりをする「白雪姫」と、ドレスを着てポーズをとる『プリンセスと魔法のキス』の「ティアナ」も登場。

プリンセスたちの周りには、キラキラのジュエリーが散りばめられた柄です☆

「グーン ぐんぐん吸収パンツ ディズニープリンセスデザイン」BIGサイズ

サイズ:BIGサイズ(12kg〜22kg)

枚数:38枚入

BIGサイズのパッケージには、「アリエル」、「ラプンツェル」、「ベル」、「ジャスミン」、「シンデレラ」、「オーロラ姫」、「白雪姫」の7人が登場!

個性的で魅力あふれるプリンセスたちが集まる、華やかなパッケージです。

BIGサイズもおむつは2柄をラインナップ。

合計で10人のプリンセスが描かれています。

1つ目の柄は、パッケージにも登場した「アリエル」、「ラプンツェル」、「ベル」、「ジャスミン」、「シンデレラ」、「オーロラ姫」、「白雪姫」に、『メリダとおそろしの森』の「メリダ」も仲間入り!

お花やリボンのモチーフが描かれた、かわいらしいデザインです。

2つ目の柄には、「ティアナ」と「ポカホンタス」も登場。

たくさんのプリンセスが描かれた、賑やかなデザインとなっています。

おむつ替えが楽しい時間になる、「ディズニープリンセス」のベビー用紙おむつ!

「グーン ぐんぐん吸収パンツ ディズニープリンセスデザイン」第2弾(Lサイズ/BIGサイズ)は、2024年5月21日(火)から全国で販売開始です。

