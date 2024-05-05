Mrs. GREEN APPLE若井『有吉ゼミ』激辛盛りグルメに挑戦！「すんごい良いリアクションだったよ、俺」
Mrs. GREEN APPLE若井滉斗
――4月22日（月）に放送されたバラエティ番組「有吉ゼミ」（日本テレビ系）で、Mrs. GREEN APPLEの大食い担当としてデカ盛りグルメに挑戦した藤澤。
そんな藤澤に続き、5月6日（月・振休）19:00より放送される「有吉ゼミ」に、なんと若井がMrs. GREEN APPLEの激辛担当（!?）として激辛グルメに挑戦することになりました。
#有吉ゼミ https://twitter.com/hashtag/%E6%9C%89%E5%90%89%E3%82%BC%E3%83%9F?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw 次回は５月６日（月）よる７時✨— 有吉ゼミ【日本テレビ公式】毎週月曜よる7時！ (@ariyoshiseminar) April 29, 2024 https://twitter.com/ariyoshiseminar/status/1784885339225756050?ref_src=twsrc%5Etfw
🍖デカ盛りに #Novelbright https://twitter.com/hashtag/Novelbright?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw #竹中雄大 https://twitter.com/hashtag/%E7%AB%B9%E4%B8%AD%E9%9B%84%E5%A4%A7?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
#超能力戦士ドリアン https://twitter.com/hashtag/%E8%B6%85%E8%83%BD%E5%8A%9B%E6%88%A6%E5%A3%AB%E3%83%89%E3%83%AA%E3%82%A2%E3%83%B3?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw おーちくん💪
#超特急 https://twitter.com/hashtag/%E8%B6%85%E7%89%B9%E6%80%A5?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw マサヒロ に野球 #成瀬善久 https://twitter.com/hashtag/%E6%88%90%E7%80%AC%E5%96%84%E4%B9%85?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw⚾️
🌶️チャレンジグルメに再びミセス🍏
今度は激辛に #MrsGREENAPPLE https://twitter.com/hashtag/MrsGREENAPPLE?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw #若井滉斗 https://twitter.com/hashtag/%E8%8B%A5%E4%BA%95%E6%BB%89%E6%96%97?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw🔥
#鄭大世 https://twitter.com/hashtag/%E9%84%AD%E5%A4%A7%E4%B8%96?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw & #吉田朋世 https://twitter.com/hashtag/%E5%90%89%E7%94%B0%E6%9C%8B%E4%B8%96?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw も奮闘💦 pic.twitter.com/wGpvtGoFjf https://t.co/wGpvtGoFjf
若井：なんと僕、5月6日（月・振休）に日本テレビにて放送される「有吉ゼミ」に出演します!!
大森：あれ!?
藤澤：きたかー！
大森：これ、“りょうちゃんの仇を打つ”、みたいなことですか!?
若井：そうなんです！ 前回、藤澤先生がデカ盛りチャレンジ惨敗だったので、今回僕が激辛料理に挑戦します！ デカ盛りではなく激辛のほうで。
大森：激辛担当！
藤澤：うちの激辛担当ですから！
若井：絶対その認知ないよね（笑）？ 1回も言ったことないし、そのイメージ全然ないと思うけど（笑）。
大森：どうでした？ 言える範囲で！
若井：（ここで）“辛さ”を表現していいの？
大森：いいんじゃないの？
若井：では、想像してみてくださいね。イマジンですよ……ボールの全面に画びょうをつけます。
大森：……（笑）。
若井：それを丸飲みします。胃袋のなかまで。
大森：ボールである必要ないよね？
若井：それが胃袋のなかでゴロゴロ転がっている感じ。
大森：痛い……。
若井：痛いのよ！ とにかく痛い!! でも、すんごい良いリアクションだったよ、俺。
大森：でも、旨味もあるんでしょ？
若井：おいしいよ！ でも、やっぱり辛いのよ！
大森：痛かったんだ〜！ 若井さんの勇姿をぜひ皆さん（見届けてください）！
若井：お願いします！ 来週の「ミセスLOCKS!」放送前に、こちらもぜひ観てください！
藤澤：楽しみ！
Mrs. GREEN APPLE（左から）藤澤涼架、大森元貴、若井滉斗
番組では他にも、先日デジタル配信リリースされた新曲「ライラック」のMVについて語る場面もありました。
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4月29日放送分より（radiko.jpのタイムフリー） http://www.tfm.co.jp/link.php?id=7113
聴取期限 2024年5月7日（火）AM 4:59 まで
※放送エリア外の方は、プレミアム会員の登録でご利用いただけます。
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＜番組概要＞
番組名：SCHOOL OF LOCK!
パーソナリティ：こもり校長（小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE）、COCO教頭（CRAZY COCO）
放送日時：月曜〜木曜 22:00〜23:55／金曜 22:00〜22:55
番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/lock/