東京ディズニーリゾートにひんやりと冷たいチュロスが初登場!

外側はカリっと、中はもちもちとした食感の新スイーツです☆

東京ディズニーシー/ベイサイド・テイクアウト「ひんやりクールチュロス(クレームブリュレ風)」

価格600円

販売期間:2024年7月1日から9月30日まで

販売店舗:東京ディズニーシー/ベイサイド・テイクアウト

東京ディズニーリゾートにひんやりと冷たいチュロス「ひんやりクールチュロス(クレームブリュレ風)」が初登場!

外側はカリっと、中はもちもちとした食感の新スイーツ。

暑い時期のパーク散策のお供にぴったりのパークフードです。

東京ディズニーシー/ベイサイド・テイクアウト「ひんやりクールチュロス(クレームブリュレ風)」は2024年7月1日より販売開始です。

© Disney

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 冷たいチュロスが初登場!東京ディズニーシー/ベイサイド・テイクアウト「ひんやりクールチュロス(クレームブリュレ風)」 appeared first on Dtimes.