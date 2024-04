東京駅に弁当ショップ！6店舗が期間限定で登場

株式会社JR東日本クロスステーション デベロップメントカンパニーが運営する、JR東日本東京駅構内のエキナカ商業施設「エキュート東京」では、8月下旬までの期間限定で弁当ショップ6店舗を2024年4月8日(月)よりオープンした。3月16日(土)に金沢-敦賀間が開業した北陸新幹線での旅行におすすめの北陸弁当や、エキュート初登場の海鮮丼専門店など、6店舗合計80種以上を取り揃え、東京駅から始まる春の行楽やゴールデンウイークのお出かけを盛り上げる。

(上段左)「紅ずわい小袖」(税込1350円)/北陸お弁当フェア、(上段中)「頂 いただき丼」(税込1980円)/海鮮丼 大江戸、(上段右)「東京駅限定 みやび天重」(税込1296円)/神田明神下 みやび、(下段左)「銀座ライオンプレート」(税込1680円)/銀座ライオン、(下段中)「生パスタの和牛ミートラザニア」(100gあたり税込700円 ※200gからの販売)/トウキョーラザニア by チル、(下段右)「牛カツ・黒毛和牛カルビミックス弁当」(税込1782円)/黒毛家■展開ショップ詳細「北陸お弁当フェア」3月16日(土)に金沢-敦賀間が開業した北陸新幹線での旅行を盛り上げるべく、北陸の素材を使用した弁当や石川県を代表する旅館「加賀屋」が監修した弁当など、北陸をテーマとしてバラエティ豊かに取り揃えます。「紅ずわいがに棒寿し」(税込1350円)身はみずみずしく、繊細な甘味が特徴の紅ずわいがにを使用し、食べやすく8巻にカットした一口サイズの棒寿し。紅ずわいがに棒寿し海鮮丼 大江戸創業110余年、豊洲市場で行列のできる海鮮丼専門店「大江戸」がエキュート東京に初出店。市場直送のまぐろや魚介類をふんだんに使った海鮮丼や弁当を店内厨房で作る。厳選素材と豪快さが特徴の"市場めし"を東京駅から始まる旅のお供として堪能できる。「頂 いただき丼」(税込1980円)「大江戸」の名物「頂 いただき丼」を豊洲市場店で提供しているサイズそのままで弁当として用意。山頂をイメージした部分には、まぐろ、ぶり、いくらなど、大江戸自慢の海鮮10種類がぎっしり詰まった豪快かつ豪勢な逸品。頂 いただき丼「神田明神下 みやび」江戸総鎮守 神田明神の男坂下で創業し"江戸の味、粋なお弁当"として親しまれる高級弁当の老舗「神田明神下 みやび」。本店で人気の江戸前天麩羅や深川めしを中心に、エキュート東京限定商品も多数展開。店内厨房で作る天麩羅や串揚げなど、出来たて熱々の味を東京駅エキナカで楽しめる。「東京駅限定 みやび天重」(税込1296円)海老・蓮根・南瓜・いか・いんげん・野菜天と人気の天婦羅を詰め合わせたエキュート東京限定の天重です。店内厨房で作る「神田明神下 みやび」自慢の天婦羅を出来たてで堪能できる。東京駅限定 みやび天重「銀座ライオン」明治32年、東京・銀座に誕生した日本初のビヤホール「銀座ライオン」。約1世紀に亘り「安全・安心・本物志向」を基本に美味しいお料理と心温まるサービスを提供している。銀座ライオンが誇る歴史と伝統の味を詰め合せたお弁当を、家族で楽しめる。「銀座ライオンプレート」(税込1680円)「ハンバーグ・エビフライ・カニクリームコロッケ・オムライス」と、大人から子供まで幅広い世代の大好物メニューを詰め合せました。ご家族でシェアしても楽しめるプレート弁当です。銀座ライオンプレートトウキョーラザニア by チル吉祥寺で自然派白ワイン専門店として季節の料理とワインをペアリングする人気店"Chill"(チル)がプロデュースする期間限定ショップ。生パスタを使用した濃厚な和牛ミートラザニアを焼立てで食べられる。「生パスタの和牛ミートラザニア」(100gあたり税込700円 ※200gからの販売)店内厨房でイチから手作りする特製のミートラザニアです。生パスタをボイルし、特製の和牛ミートソースとホワイトソース、チーズを4層に重ね合わせオーブンで熱々に焼き上げる。列車内に持ち込んでワインと合わせるのもおすすめ。生パスタの和牛ミートラザニア ※イメージ画像黒毛家下町情緒あふれる上野の人気店「黒毛家」が期間限定で登場。厳選された肉のみを使用し、仕入、精肉から調理までのすべてを自社で行うこだわりのサーロインステーキやカルビ焼肉などを提供している。「牛カツ・黒毛和牛カルビミックス弁当」(税込1782円)「黒毛家」の名物メニューの牛カツは、柔らかい内ももの赤身部位のみを使用し、高温の油でサッと揚げたシンプルながらも牛肉の旨味を堪能できる逸品。自慢の牛カツと人気の黒毛和牛の焼肉を両方一度に楽しめる贅沢な弁当。牛カツ・黒毛和牛カルビミックス弁当<概要>展開ブランド:「北陸お弁当フェア」、「海鮮丼 大江戸」、「神田明神下 みやび」、「銀座ライオン」、「トウキョーラザニア by Chill」、「黒毛家」展開期間:2024年4月8日(月)から2024年8月下旬まで営業時間:(月〜土)8:00〜22:00、(日・祝)8:00〜21:00 ※4月8日(月)は11:00 OPEN展開場所:JR東京駅 改札内1階「エキュート東京」内(千代田区丸の内1-9-1 JR東日本東京駅構内)■エキュート東京 公式サイト■ITライフハック■ITライフハック X(旧Twitter)■ITライフハック Facebook■ITライフハック YouTube