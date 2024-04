歌手・タレント・声優など多岐に渡って活躍中の中川翔子さんが、ディズニー映画『塔の上のラプンツェル』の主人公「ラプンツェル」を描き下ろしたアートを使った、初の商品コレクション「RAPUNZEL ART COLLECTION BY SHOKO NAKAGAWA」が2024年5月1日(水)から登場!

このグッズコレクションでは、ファッション、アクセサリー、インテリア、ホーム雑貨、おもちゃ、文具雑貨、化粧雑貨、食品など、バラエティ豊かな商品ラインアップを展開。

また、中川翔子さんが今回の商品化のために描き下ろした「ラプンツェル」のアートと、商品コレクションが発売決定した驚きと喜びをいっぱいに語る動画も公開されました☆

ディズニープリンセス ラプンツェル アート コレクション BY 中川翔子

発売日:2024年5月1日(水)

ウォルト・ディズニーから、ディズニー映画『塔の上のラプンツェル』の主人公「ラプンツェル」を、中川翔子さんが描き下ろしたアートを使ったグッズコレクション「ディズニープリンセス ラプンツェル アート コレクション BY 中川翔子」が登場。

『塔の上のラプンツェル』は、ディズニー・アニメーションの記念すべき第50作目の作品として2011年に日本で劇場公開されました。

「ラプンツェル」は、強く賢く好奇心旺盛な新時代のプリンセスとして、世界中で多くのファンに愛されています。

今回イラストを描き下ろした中川翔子さんは「ラプンツェル」の日本語版吹き替え声優を担当しています。

中川翔子さんの「ラプンツェル」愛が溢れるアートには、新しい世界に夢を描き明るく探求心いっぱいの「ラプンツェル」が描かれています。

2024年5月1日(水)より発売となる「RAPUNZEL ART COLLECTION BY SHOKO NAKAGAWA」コレクションは、ファッション、アクセサリー、インテリア、ホーム雑貨、おもちゃ、文具雑貨、化粧雑貨、食品など、バラエティ豊かな商品ラインナップを展開予定。

商品が発売開始となる5月1日(水)より阪急うめだ本店で開催されるディズニーの3,000種以上の商品が一堂に会する特別なショッピングイベント「Disney THE MARKET」でも、最速のコレクション販売が予定されています。

「ラプンツェル」ファンの方など幅広い世代の方が楽しめるグッズコレクションです☆

「ラプンツェル アート コレクション BY 中川翔子」中川翔子さんの動画メッセージ

中川翔子さんの驚きと喜びが詰まったメッセージ動画も到着!

今回の商品コレクションが発売決定したことについて、

ラプンツェルのように子供の頃から絵を描くことが大好きでした。

ディズニーさんの監修のもと、大好きなラプンツェルの絵をたくさん描けるなんて夢のようで左手の筆がワクワクキラキラ止まりませんでした。

私が描いたラプンツェルの絵がいろんなグッズとなること、それを手にしてくれる方々の笑顔や思い出としてきらめくよう心を込めました。

初めての経験ですが光栄の極みでドキドキしています。

とコメントも寄せてくださいました☆

中川翔子さんが描き下ろした「ラプンツェル」のアートを使ったグッズコレクション。

2024年5月1日(水)から販売される「ディズニープリンセス ラプンツェル アート コレクション BY 中川翔子」の紹介でした☆

© Disney

